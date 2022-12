Podoliakas apie susitarimą su Rusija: nesiblaškykime ir nekalbėkime apie nerealius planus

Kaip rašo „Ukrinform“, M. Podoliakas įsitikinęs, kad karas gali baigtis tik tada, kai Rusija bus galutinai įveikta.

„Nesiblaškykite kalbėdami apie nerealius planus: negalima priimti susitarimo su [Rusijos Federacija]. Karas turi pasibaigti tik tada, kai [Rusija] pralaimės. Perfrazuojant Hemingvėjų: „Sveikinimai ginklams!“ - teigė jis.

Do not get distracted talking about unrealistic plans: you cannot come to an agreement with RF. War must end only with its defeat. Therefore, paraphrasing Hemingway: "Greeting to arms!". In required proportions of artillery, armored vehicles, drones and long-range missiles.