Po įvarčio rikošetu paskutinėmis minutėmis „Chelsea“ prasibrovė į FIFA pasaulio klubų taurės pusfinalį

„Chelsea“ dominavo aikštėje nuo pat pradžių ir aktyviai kontroliavo rungtynių eigą, tačiau nesugebėjo užbaigti atakų ir į pertrauką išėjo pirmaudami minimaliu skirtumu – 16-ąją minutę pasižymėjo Cole‘as Palmeris.

Po pertraukos „Palmeiras“ atsigavo – 53-iąją minutę įspūdingą įvartį iš aštraus kampo pelnė 17-metis krašto puolėjas Estevao, kuris artimiausiu metu už 52 mln. svarų (apie 61 mln. eurų). prisijungs prie „Chelsea“

FROM A NEARLY IMPOSSIBLE ANGLE!



ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he's joining!@Palmeiras 1 - @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0