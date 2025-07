Peštynės dėl vietų FIFA klubų taurės pusfinaliuose: titanų dvikova, sensacijų paieškos ir prognozės

„Porto“, Madrido „Atletico“, „Boca Juniors“ – tai legendiniai Portugalijos, Ispanijos ir Argentinos klubai, kurie su turnyru atsisveikino jau grupių etape, bet aštuntfinalis padovanojo daugiau staigmenų.

Visų pirma, Čempionų lygos finalininkus Milano „Inter“ futbolininkus eliminavo „Fluminense“ komanda iš Brazilijos, o jau kitą dieną Saudo Arabijos milijardieriai „Al-Hilal“ pateikė kol kas didžiausią sensaciją, per pratęsimą 4:3 išspyrę „Manchester City“ ekipą.

Ar sulauksime dar sensacijų, kas laikomi favoritais? Portalas tv3.lt žvelgia į laukiančias ketvirtfinalio akistatas.

„Fluminense“ – „Al Hilal“

Kada? Penktadienį, 21:50 val.

Kur žiūrėti? TV3, Go3.

Akis į akį šiose rungtynėse susitiks du aštuntfinalio stebukladariai.

„Fluminense“, nors ir nelengvai įveikė grupių etapą, sugebėjo atkrintamosiose eliminuoti „Inter“ komandą. Italijos futbolo gigantas ant menčių paguldytas rezultatu 2:0. Ir visiškai pelnytai, nors komandas klubų reitinge skiria net 174 pozicijos.

Nors įvarčių nemuša, o ir metų jau 40, tačiau svarbiausias „Flu“ žaidėjas yra gynėjas Thiago Silva. „AC Milan“, PSG, „Chelsea“ komandose net 15 metų praleidęs brazilas yra komandos kapitonas ir tikras lyderis.

Per karjerą Europoje daugiau nei 20 titulų laimėjęs žaidėjas dar būdamas jaunas buvo atmestas kaip neperspektyvus net ir to paties „Fluminense“ klubo, bet per mažus klubelius Brazilijoje galiausiai tapo tuo, kas įsirašė ir į Brazilijos, ir į Senojo žemyno futbolo istoriją.

Kitame ringo kampe – pinigais besitaškantis „Al-Hilal“.

Kalidou Koulibaly (34,7 mln.), Sergejus Milinkovičius-Savičius (25 mln.), Aleksandras Mitrovičius (25 mln.), Malcolmas (18 mln.), Rubenas Nevesas (17,3 mln.), Joao Cancelo (15,3 mln.), Bono (10 mln.) – skliausteliuose prie kiekvieno žaidėjo įrašyti skaičiai rodo, kiek jie uždirba per vienerius metus, rungtyniaudami Saudo Arabijos komandoje.

Kosminius pinigus į sportą merkiančios šalies atstovai didelėmis pergalėmis pasidžiaugti negali. Ar bent negalėjo iki šio turnyro aštuntfinalio, kuriame eliminavo „Man City“ 4:3 per pratęsimą.

Atšvęsta buvo audringai, klubo prezidentą Fahadą bin Nafelį pakėlus ant pakylos rūbinėje ir skanduojant „Presidente! Presidente!“.

Dar vienas svarbus „Al Hilal“ ėjimas buvo Simone Inzaghi pasikvietimas. Milano „Inter“ vadovavęs italas susigundė daugiau nei 20 mln. eurų per metus atlyginimu ir jau nuraškė vieną didžiausių pergalių klubo istorijoje.

„Fluminense“ ir „Al Hilal“ komandos niekada istorijoje nėra žaidusios tarpusavyje, tačiau tai bus penktas susitikimas tarp Brazilijos ir Saudo Arabijos ekipų turnyro istorijoje. „Al Hilal“ žaidė dukart prieš brazilų klubus – 2019 metais krito pusfinalyje prieš „Flamengo“, tačiau po trejų metų pasiekė revanšą prieš tą patį varžovą.

Manto Krasnicko prognozė: Abi komandos jau pasiekė savo tikslus ir tikrai neiškeliaus namo visiškai nukabintomis nosimis pralaimėjimo atveju, tačiau neabejotinai graušis save, nes tiek „Flu“, tiek „Al Hilal“ šį ketvirtfinalį mato kaip puikią galimybę. Mano prognozė – 3:1 „Al Hilal“ pergalė.

„Palmeiras“ – Londono „Chelsea“

Kada? Šeštadienį, 03:50 val.

Kur žiūrėti? Go3.

Pirma vieta A grupėje, o tuomet per pratęsimą eliminuotas kitas Brazilijos klubas „Botafogo“ – taip kol kas atrodo „Palmeiras“ kelionė turnyre. Tiesa, „Chelsea“ neabejotinai bus kol kas kiečiausias riešutas, kurį bandys perkąsti 46-erių stratego Abdelio Ferreiros auklėtiniai.

2021-ųjų „Copa Libertadores“ laimėtojai praėjusiame sezone Brazilijos lygoje liko antri, o dabar vykstančio šalies čempionato lentelėje užima ketvirtąją vietą.

Ir nors „Palmeiras“ retai patenka į Lietuvos futbolo mylėtojų radarą, čia verta atkreipti dėmesį į keletą pavardžių. Visų pirma, Brazilijos nacionalinės komandos vartus laikęs 37-erių vartininkas Wevertonas, taip pat dar praėjusiame sezone „Barcelona“ komandai priklausęs 20-metis puolėjas Vitoras Roque. Galime beveik neabejoti, jog „Barcos“ ir „Real Betis“ pavadinimais šio jaunuolio karjera Europoje nesibaigs.

Dar vienas jaunas „Palmeiras“ talentas – Estevao. Vos 18 metų žaidėją jau dabar įsigijo ketvirtfinalio varžovas „Chelsea“. Už brazilų talentą „aristokratai“ atseikėjo net 34 mln. eurų. Įdomu, kaip seksis jaunam žaidėjui prieš savo būsimus darbdavius.

„Chelsea“ išgyveno tikrą dramą aštuntfinalio rungtynėse su „Benfica“, kurias laimėjo 4:1 per pratęsimą. Tiesa, šis mačas sukėlė didžiulę audrą. Ir tiesiogine, ir perkeltine prasme, mat dėl oro sąlygų susitikimas buvo sustabdytas net 2 valandoms.

Treneris Enzo Maresca teigė, kad „tai nėra futbolas“ ir net suabejojo, ar JAV yra tinkama vieta rengti tokius turnyrus.

Joao Pedro iš „Brighton“, Liamas Delapas iš „Ipswich“, Estevao iš „Palmeiras“, Dario Essugo iš „Sporting“, Mamadou Sarras iš „Strasbourg“ – jau tiek naujokų po sezono pristatė „Chelsea“ komanda.

Iš viso išleisti jau 174 mln. eurų. Ir tai, panašu, dar gali būti ne pabaiga.

UEFA Konferencijų lygos laimėtojai ruošiasi sugrįžimui į Čempionų lygą, o jaunai ir besiklijuojančiai komandai FIFA pasaulio klubų taurė – puiki proga užsikrauti prieš artėjantį sezoną.

Manto Krasnicko prognozė: Nors „Palmeiras“ tikrai verti pagarbos už savo kelią, bet „Chelsea“ – kito lygio komanda. Nors „aristokratai“ jau subyrėjo prieš kitą brazilų komandą „Flamengo“ grupių etape, netikiu, kad dar vieneriose rungtynėse E. Maresca leis savo auklėtiniams užtraukti rankinį stabdį susitikimo eigoje. Mano prognozė – 2:0 „Chelsea“ pergalė.

„Paris Saint-Germain“ – Miuncheno „Bayern“

Kada? Šeštadienį, 18:50 val.

Kur žiūrėti? Go3.

Komandos, kurių pristatyti nereikia. Čempionų lyga, Prancūzijos lyga ir taurė – šiuos titulus sezono finiše nusinešė PSG komanda, nuo Naujųjų žaidusi įspūdingiausią futbolą pasaulyje.

„Bayern“ su Vincentu Kompany sugrįžo į Vokietijos čempionų sostą, laimėdami net 34 „Bundesliga“ titulą istorijoje.

Abi komandos po kartą jau pralaimėjo pasaulio klubų taurėje: PSG 0:1 krito prieš „Botafogo“, o „Bayern“ identišku rezultatu nusileido „Benfica“ klubui.

Tiesa, prieš „Botafogo“ praleistas įvartis yra vienintelis, kurį paryžiečiai atsivežė šio turnyro metu per ketverias rungtynes.

Beje, net trys „Bayern“ žaidėjai yra mušę po tris įvarčius šiame turnyre. Harry Kane‘as, Jamalas Musiala ir Michaelas Olise yra trys iš 12 futbolininkų, pasižymėjusių po trissyk. Rezultatyvesnis už juos – tik Angelis Di Maria iš „Benfica“ komandos, jau baigusios pasirodymą.

PSG (nuotr. SCANPIX)

Pastarąjį kartą šios Vokietijos ir Prancūzijos komandos susitiko Čempionų lygos rungtynėse 2024-ųjų lapkritį. Jas „Bayern“ laimėjo 1:0, o PSG vienintelį kartą per Luiso Enrique erą rungtynėse nusileido varžovams ir rezultatu, ir kamuolio kontrole (42,9 proc.).

Manto Krasnicko prognozė: Trumpai ir aiškiai: kas aš toks, kad drįsčiau abejoti L. Enrique? Mano prognozė – 2:1 PSG pergalė.

Madrido „Real“ – Dortmundo „Borussia“

Kada? Šeštadienį, 22:50 val.

Kur žiūrėti? TV3, Go3.

Tai rungtynės, kurias galėjo papuošti broliška dvikova. Jude‘as Bellinghamas 2023-siais iš „Borussia“ už 103 mln. eurų persikėlė į Madrido „Real“ komandą, o šią vasarą į geltonąjį Dortmundą atvyko jo brolis Jobe‘as.

Deja, bet vienas prieš kitą broliai Bellinghamai nesužais, mat 19-metis Jobe‘as susitikimą praleis dėl surinkto geltonų kortelių limito. J. Bellinghamą „Borussia“ vasaros pradžioje už 30,5 mln. eurų nusipirko iš „Sunderland“. Vokiečiai tikisi, kad pinigingas žaibas dukart trenks į tą pačią vietą ir jaunėlis paseks Jude‘o pėdomis ir futbolo viršūnę.

„Real“ ekipoje žiba ne Vini Junioras ir ne Kylianas Mbappe, sugrįžęs į aikštę po ligos tik aštuntfinalyje. Ryškiausias kol kas yra Gonzalo Garcia. Jo įvartis nulėmė komandos pergalę atkrintamųjų starte prieš „Juventus“, 21-erių puolėjas mušė prieš „Al Hilal“ ir Zalcburgo „Red Bull“, o prieš „Pachuka“ išrašė rezultatyvų perdavimą.

Tai reiškia, kad vos keletą šansų praėjusiame sezone gavęs jaunuolis bent vieną rezultatyvų veiksmą atliko visose ketveriose „Real“ rungtynėse klubų pasaulio čempionate. Nė vienas kitas turnyro žaidėjas negali tuo pasigirti.

„Real“ futbolininkai yra laimėję ketverias iš eilės rungtynes prieš „Borussia“ – visi susitikimai vyko Čempionų lygoje. Pastarąjį kartą komandos susitiko praėjusį spalį, o „Real“ triumfavo 5:2.

Tai bus penkta atkrintamųjų akistata tarp šių Ispanijos ir Vokietijos komandų. „Real“ laimėjo triskart, įskaitant 2024-ųjų Čempionų lygos finalą. „Borussia“ vienintelį kartą palaužė „karališkuosius“ atkrintamosiose dar 2013-siais Čempionų lygos pusfinalyje, kai dviejų rungtynių seriją laimėjo bendru rezultatu 4:3. Beje, Robertas Lewandowskis mušė net keturis įvarčius dar pirmosiose rungtynėse.

Manto Krasnicko prognozė: „Borussia“ sužaidė puikų pirmą ir baisų antrą kelinį prieš „Monterrey“ aštuntfinalyje ir smarkiai banguoja. Nors „Real“ dar ieško savo naujo identiteto, madridiečių šansus vertinčiau geriau – 3:1 Xabi Alonso vyrų triumfas.