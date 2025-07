„A lygos“ turo anonsas: paskutiniai išbandymai prieš Europos varžybas

Vilniaus „Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Liepos 4 dieną, 19 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:2.

Vilniečiams tai bus paskutinis išbandymas prieš kovą su Maltos čempionais.

„Žalgiris“ po ilgos pertraukos sirgalius pagaliau palepino pergale ir su 22 taškais pakilo į 6-ąją vietą. Jei pavyks nugalėti penktadienį, žalgiriečiai šoktelės dar vienu laipteliu aukščiau. Į starto sudėtį iš karto patekęs Liviu Antalis jau pradėjo mušti įvarčius, tačiau kitoje svarstyklių pusėje – dažnos traumos. Panevėžyje mačo nebaigė Thomas Basila, tad startegui Vladimirui Čeburinui vėl teks keisti vidurio gynėjų duetą. Vilniečiai per penkerias pastarąsias namų rungtynes iškovojo vos vieną pergalę.

„Banga“ turi 21 tašką bei žengia aštunta, tačiau artimiausiomis savaitėmis pagerinti savo padėtį turnyro lentelėje bus sudėtinga. Davido Afonso treniruojamos ekipos laukia du mačai Konferencijų lygoje bei nelengvas tvarkaraštis Lietuvos čempionate. Gargždų klubą papildė portugalas Helderis Martinsas, tačiau Aaronas Olugbogi nuo gegužės yra sužaidęs tik dvejas rungtynes, o Natanas Žebrauskas su Roku Filipavičiumi gydosi ilgalaikes traumas. Kita vertus, nuo 2024 metų „Banga“ prieš „Žalgirį“ retai kapituliuoja didesniu rezultatu, tad vėl galima tikėtis atkaklios kovos.

Kauno rajono „Hegelmann“ – FA „Šiauliai“. Liepos 5 dieną, 18 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 3:0.

Raudondvaryje šeštadienį akis į akį stos turnyro lentelės kaimynai.

„Hegelmann“ ekipa ruošiasi antrąjį kartą šturmuoti tarptautines varžybas ir prieš išvyką į Airiją priims du kartus šiemet įveiktus šiauliečius. Pastarieji du pralaimėjimai buvo patirti savo sirgalių akivaizdoje – po jų mėlynai balti su 34 taškais nusileido į 3-iąją vietą. Tiesa, nugalėjus FA „Šiauliai“ pranašumas prieš šį varžovą padidėtų iki 8 taškų. Praėjusiame mače dėl traumos negalėjo rungtyniauti vidurio gynėjas Nikola Džoričius, tad pasikartojus identiškam scenarijui, į aikštę gali būti mestas naujokas – Isaacas Barry Ojumah.

Saulės miesto komanda vasarą puikiai rungtyniavo namuose, tačiau išvykoje pasižymėti nepavyksta jau per trejas rungtynes iš eilės. Tarpusavio akistatų istorija svečiuose taip pat niūroka – nuo 2022 metų pavyko nugalėti vos sykį. Kita vertus, 29 taškus turintys bei 4-ąją vietą užimantys šiauliečiai atvyksta po didžiausios sezono pergalės – jos metu apie save priminė Milanas Džokičius, Eligijus Jankauskas bei Danielis Romanovskis. Dėl diskvalifikacijos ekipai šeštadienį negalės Karolis Žebrauskas.

Vilniaus „Riteriai“ – „Kauno Žalgiris“. Liepos 5 dieną, 18 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:3.

„Riteriai“ antrąją sezono dalį pradės be stratego Nikola Vitorovičiaus.

Per antrą ratą vos 3 taškus surinkę vilniečiai atsisveikino su vyr. treneriu Nikola Vitorovičiumi, kurį pakeitė jo asistentu buvęs Gintautas Vaičiūnas. „Riterius“ kiek anksčiau paliko švedas Niclas Hakanssonas, tačiau prisijungė praėjusiais metais „Garliavai“ atstovavęs ir debiutavęs Denilsonas Carvalho da Silva bei JAV ir Serbijos pilietybes turintis gynėjas Vukasinas Bulatovičius. Sostinės klubo šansai pateikti panašią staigmeną kaip pirmame rate, sužaidus be įvarčių, yra gana menki.

„Kauno Žalgiris“ prieš pirmojo etapo Konferencijų lygos rungtynes Jonavoje gali dar labiau pasigerinti situaciją Lietuvos čempionato turnyro lentelėje. Lyderiai 6 taškais lenkia artimiausius du konkurentus, kurie 19-ajame ture susigrums su geresnę formą demonstruojančiais varžovais. Prieš svarbias vasaros kovas geru ženklu Kauno klubui tapo Fabienas Ourega – 32-ejų prancūzas abu savo įvarčius pelnė per pastarąsias rungtynes. Artėjanti dvikova – gera galimybė Dejanui Georgijevičiui tapti vienvaldžiu lyderiu rezultatyviausių žaidėjų rikiuotėje.

Alytaus DFK „Dainava“ – Telšių „Džiugas“. Liepos 6 dieną, 16.45 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 0:2.

Sekmadienio rungtynes iš Alytaus tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.

Dainaviečiai sulaukę „Riterių“ pralaimėjimo bei nugalėję telšiškius gali pakilti į 9-ąją poziciją dėl geresnio tarpusavio rungtynių santykio. Lietuvos čempionate „Džiugas“ varžovų Alytaus miesto stadione dar nebuvo nugalėjęs – visos pergalės pasiektos namuose arba Marijampolėje. „Dainava“ jau nebėra nerezultatyviausia pirmenybių komanda, tiesa, kovoti toliau teks be naudingai rungtyniavusio puolėjo Davoro Rakičiaus. Prie klubo prisijungė du naujokai – brazilas Reginaldo bei kartvelas Nikolozas Nakašidzė, bet dėl diskvalifikacijos nežais Denis Ževžikovas.

Nors paraleles brėžti dar gana anksti, tačiau ir šiemet džiugiečiai nuo gegužės mėnesio nespindi ir 8-oje vietoje žengiančią „Bangą“ lenkia tik 3 taškais. Išvykos akistatų atkarpą „Džiugas“ pradėjo pralaimėjimu net 0:5 Šiauliuose, o nuslopęs puolimas lėmė tai, kad Andriaus Lipskio kariauna su 15 pelnytų įvarčių tapo pati nerezultatyviausia. Jau netrumpą laiką Žemaitijos klubo puolimas laikosi ant Simono Urbio bei Oleksandro Kurcevo pečių, tad džiugiečiams dabar svarbiausia atrasti kitą rezultatyviais veiksmais galinti išsiskirti žaidėją.

„Panevėžys“ – Marijampolės „Sūduva“. Liepos 7 dieną, 19 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 0:0.

19-asis turas finišuos įdomia dvikova „Aukštaitijos“ stadione.

„Panevėžys“ per dvikovas su titulą ginančiu čempionu bei dabartiniu lyderiu praleido net 7 įvarčius bei patyrė du pralaimėjimus. Tokiu būdu antrasis ratas buvo įveiktas patenkinamai – su 22 taškais užimama 7-oji vieta, o nuo prizininkų trejeto atsiliekama 12 taškų deficitu. Aukštaitijos sostinės gynyba be Lino Klimavičiaus yra viena iš neproduktyviausių čempionate, be to, artimiausias rungtynes dėl diskvalifikacijos praleis rezultatyviausias komandos žaidėjas Pavle Radunovičius. Vis dėlto dvikovoje su „Žalgiriu“ į rikiuotę grįžo Elivelto, debiutuoti bus pasirengęs ir naujokas Lovro Grajfoneris.

Tarpusavio mačuose „Sūduva“ jau kurį laiką nespindi, o pastarąjį sykį „Panevėžį“ svečiuose nugalėjo dar 2020 metų birželio 6 dieną. Pirmus du ratus marijampoliečiai įveikė puikiai – su 34 taškais užimama 2-oji vieta, tad laimėjimas pirmadienį gerokai kirstų per panevėžiečių ambicijas pasivyti. Nors panevėžiečių šiemet nuginkluoti dar nepavyko, vargu, ar trečią kartą varžovas prieš produktyvų puolimą sugebės išlaikyti „sausus“ vartus. Vis dėlto „Aukštaitijos“ stadione šeimininkai žaidžia rezultatyviai – per keturis pastaruosius mačus pelnyta 10 įvarčių.