Nevešui ir Cancelo sunku ruoštis FIFA pasaulio klubų taurės ketvirtfinaliui po komandos draugo rinktinėje Jota žūties

„Yra labai liūdna dėl to, kas nutiko Diogo ir Andre. Tokie dalykai niekada neturėtų įvykti. Visi žinome apie šią tragediją. Komandoje turime du Portugalijos rinktinės žaidėjus R. Nevešą ir J. Cancelo, kurie buvo jų draugai.

Mums visiems buvo labai sunki diena. Stengiamės dirbti vienodai, bet atmosfera yra kitokia. Ši tragedija yra labai, labai liūdna“, – kalbėjo strategas.

J. Cancelo buvo vienas iš futbolo pasaulio atstovų, kuris po tragiškos žinios pasidalijo įrašu.

„Šiandien mes ne tik pabudome be dviejų žaidėjų. Šiandien trys vaikai pabudo be tėvo. Šiandien mama ir tėtis pabudo be dviejų sūnų. Šiandien žmona pabudo be vyro šalia. Šiandien visi pabudome šoko būsenoje“, – rašė J. Cancelo.