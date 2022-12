Neeilinis šnipų skandalas Švedijoje: kaip godumas įviliojo į Putino žvalgybos pinkles

Peyman Kia, kuriam 42 metai, buvo Švedijos sėkmės istorija. Kia su šeima į Švediją atvyko devintajame dešimtmetyje, šeima pabėgo iš Irano, o 1994 m. įgijo Švedijos pilietybę (kaip ir jo jaunesnysis brolis Payamas Kia). Čia jis baigė bakalauro ir magistro studijas Upsalos universitete ir įsidarbino tyrimų pareigūnu Švedijos muitinėje.

Jau po kelių mėnesių jį pasamdė Švedijos saugumo tarnyba (SÄPO), kuri taip pat yra atsakinga už kontržvalgybą. Po trejų su puse metų, 2011 m. vasario mėn., Kia prisijungė prie Švedijos karinės žvalgybos tarnybos MUST, kuri taip pat yra atsakinga už užsienio žvalgybą.

Švedijos žiniasklaida praneša, kad būdamas MUST, Peyman Kia netgi buvo KSI, agentūros vidinio rato, dalimi. Tačiau netrukus po to, kai prisijungė prie MUST, vyresnysis Kia pradėjo šnipinėti GRU, Rusijos karinės žvalgybos agentūrai.

Šnipinėjimas tęsėsi visą jo tarnybos MUST laiką, vėliau, gavus naujas pareigas SÄPO ir net tada, kai jis ėmė dirbti vyriausiuoju saugumo pareigūnu Švedijos maisto agentūroje, ten jis įsidarbino 2015 m. gruodį. Po kurio laiko jis, manoma, į šnipinėjimo darbą įtraukė ir jaunesnįjį brolį Payamą, kuris yra kaltinamas padėjęs jam bendravimo su GRU logistikoje.

Tačiau broliai nebuvo tokie gudrūs, kaip manė, nes SÄPO ilgą laiką juos abu stebėjo. Dar 2015 ir 2016 metais SÄPO tyrė galimą šnipą tarnybos viduje, o 2017 metais šnipų medžiotojai padarė išvadą, kad pėdsakas veda link Peyman Kia.

Beveik penkerius metus abu broliai buvo stebimi – veikiausiai buvo manoma, kad Švedijos maisto agentūros neskelbtinų duomenų nutekinimas nėra toks jautrus, todėl rizikuoti ir stebėti verta, viskas tam, kad būtų iškelta byla. Praėjusiais metais jiedu buvo suimti.

Peymanas gavo prieigą prie daugybės MUST ir SÄPO dokumentų, nepriklausančių jo atsakomybės sričiai, kuriuos jis su broliu perdavė GRU agentui. Jis taip pat perdavė rusams visą SÄPO personalo žinyną. Broliai buvo gausiai apdovanoti auksu ir JAV doleriais, kuriuos jie abu ir Peymano žmona iškeitė į Švedijos kronas ir įnešė į savo banko sąskaitas.

Vienas iš signalų, kad vyksta kažkas baisaus, buvo tai, kad šeima kasdieniams pirkiniams naudodavo tik grynuosius, o tai neįprasta šalyje, kurioje beveik nėra grynųjų pinigų. Broliai tarpusavyje dažnai kalbėdavo apie susitikimus su „Rasskiu“ ir planus bėgti į Kanadą.

Nustatyta, kad Peymanas namuose saugojo slaptų dokumentų, valdžios institucijos taip pat konfiskavo USB atmintines ir kitą elektroninę įrangą. Stebėjimas buvo toks sėkmingas, kad broliai nė nenutuokė, kad juos ruošiasi demaskuoti, nors Payamas bandė atsikratyti kietojo disko prieš pat suėmimą.

Pabėgimo į Kanadą planai liko neįgyvendinti. „Medžiaga, kurią jie, kaip manoma, pateikė rusams, yra nepaprastai jautri“, – pažymėjo Švedijos gynybos universiteto Socialinio saugumo centro strateginis patarėjas Magnusas Ranstorpas.

„Ir pats SÄPO personalo žinyno perdavimas yra labai rimtas dalykas. Tai tarsi įduoti rusams sąrašą žmonių, kuriuos jie turėtų verbuoti“.

Kokį vaidmenį šioje byloje atliko Iranas, kol kas viešai nežinoma. Tačiau, pasak Pero Thunholmo, Švedijos gynybos universiteto vyresniojo patarėjo, besispecializuojančio žvalgybos studijose, „gerai žinoma, kad Iranas ir Rusija bendradarbiauja“.

O intelektas yra komandinis sportas. Kalbant apie žvalgybos operacijas, net JAV pasikliauja draugais. Pavyzdžiui, kai iraniečiai nutraukė CŽV slaptus ryšius, jie perdavė šią informaciją kinams, o „Penkių akių“ nariai, kurių dalis yra JAV ir Didžioji Britanija, dalijasi dauguma žvalgybos aspektų.

Anksčiau Thunholmas atkreipė dėmesį, kad Švedijos žvalgybos agentūros anksčiau nesamdydavo žmonių, gimusių priešiškose šalyse, todėl, kad tokie pareigūnai gali būti pažeidžiami dėl jų gimtosios šalies, juos gali spausti ir verbuoti jų gimtosios šalies žvalgybos.

Kai kurios kitos regiono šalys vis dar laikosi tokios politikos, tačiau Švedija sušvelnino savo požiūrį. Tai kelia riziką.

„Tai nereiškia, kad žmonės, gimę kitose šalyse, yra mažiau patikimi“, – sakė Thunholmas. „Tačiau yra rizika, kad jie bus labiau pažeidžiami, pavyzdžiui, dėl spaudimo savo šeimoms gimtojoje šalyje“.

Nors gali būti, kad Rusija naudojo brolių Kia kilmę, kad lengviau juos užverbuotų, visgi realiau atrodo, jog pagrindinė paskata buvo godumas – varomoji jėga išdavikams, kilusiems iš visų valstybių.

Tačiau šis atvejis yra įrodymas, kaip naujoviškai Rusijos žvalgybos agentūros verbuoja darbuotojus. Tai, kad Europos šalyse šiandien gyvena daug daugiau užsienyje gimusių gyventojų nei prieš porą dešimtmečių, Rusijai (ir Kinijai) suteikia galimybę gauti plačiau verbuoti žmonės, ypatingai dėl to, kad jie gali būti kilę iš Rusijos, Kinijos ar kitų jautrių valstybių, turėti ten šeimas, giminaičių.

„José Assis Giammaria“, įtariamas Norvegijoje suimtas GRU pareigūnas, dirbo vietiniame universitete, buvo akademikas, daugiausia dėmesio skiriantis pilkosios zonos agresijai – puiki platforma, iš kurios galima pasiekti daugybę žmonių Norvegijoje ir už jos ribų prisidengiant akademiniu interesu.

Tačiau šios problemos priešinga pusė yra ta, kad būtent tos bendruomenės dažnai turi kultūrinį pagrindą ir kalbos įgūdžius, kurių labiausiai reikia efektyviam žvalgybos darbui. Pavyzdžiui, vokiečiai, turintys Amerikos pilietybę, padėjo JAV žvalgybai Antrojo pasaulinio karo metu, o Izraelis naudojasi daugybės užsienio piliečių, kurie gauna Izraelio pilietybę, įgūdžiais.

Kaip tiksliai elgtis su užsienyje gimusiais potencialiais verbuotinais darbuotojais, vyksta aršios diskusijos, JAV žvalgyba nėra sau atsakiusi į šį klausimą, o JAV piliečiai kinai dažnai susiduria su problemomis norėdami gauti saugumo leidimus atlikti tam tikras pareigas – klausimai, kurie, kai kurių nuomone, yra labiau susiję su išankstiniu nusistatymu, o ne su realiais pavojais.

Nors buvęs CŽV pareigūnas Jerry Chun Shing Lee – natūralizuotas JAV pilietis – iš pradžių buvo apkaltintas šnipinėjimu kinų naudai ir nuteistas 19 metų kalėti po to, masiniai Agentūros nuostoliai Irane ir Kinijoje atrodo atsirado dėl pačios agentūros neatsargumo internete.

„Nėra tokio dalyko kaip 100 procentų saugumas“, – sakė Thunholmas. „Ir neįdarbinti rusų, kinų ir iraniečių taip pat būtų rizika. Jie turi įgūdžių ir kontaktų, kurių mums reikia. Bet jūs turite žinoti apie riziką“.

Broliams Kia gresia iki 25 metų kalėjimo. Nepaisant daugybės prieš juos nukreiptų įrodymų, jie kaltinimus neigia. Prieš teismą daugelis švedų prisimena Stigą Berglingą, karininką, kuris tarnavo SÄPO ir 1979 m. sukėlė didžiulį šnipinėjimo skandalą, kai jis buvo suimtas už šnipinėjimą sovietams.

Berglingui buvo skirta ilga laisvės atėmimo bausmė, tačiau jis pabėgo per santuokinį vizitą ir nuvyko į Maskvą. Sprendžiant iš „Kias“ Kanados planų, jie planavo bėgti iš Švedijos, bet ne į Rusiją. Dabar jie greičiausiai pateks į kalėjimą.