Svarbiausi įvykiai:

Kokį pergalės planą paruošė Ukraina? Jis nebus atskleidžiamas visuomenei, nes, pasak Ukrainos prezidentūros vadovo Andrijaus Jermako, „priešas girdi viską, kas tampa vieša“. Tačiau.Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas atskleidė keletą detalių, ko imsis šalis, norėdama pasiekti taikos.

Apie tai rašo Ukrainos leidinys „Focus“.

M. Podoliakas pripažino, kad visų Rusijos laikinai okupuotų teritorijų išlaisvinimas karinėmis priemonėmis „nesąmonė“. Pasak jo, rusų visuomenės baimė ir maištas lems teisingą visapusiško konflikto pabaigą.

Tačiau jis taip pat pažymėjo, kad plačioji visuomenė nebus supažindinta su pergalės plano turiniu. Pasak M. Podoliako, konkretūs plano komponentai negali būti aptariami viešai.

„Tam tikro lygio partneriai gali tai žinoti, t. y. šalių, kurios padeda Ukrainai, lyderiai. Žinoma, plačiajai visuomenei nereikia žinoti kiekio, kas, kur ir kaip jis bus naudojama“, – sakė jis.

Pasak politiko, pats pergalės planas yra siekį priversti Rusiją elgtis adekvačiai. M. Podoliakas teigia, kad kol Rusija nepatirs taktinių pralaimėjimų ir nepraras nebaudžiamumo jausmo, ji nesiderės ir nesilaikys tarptautinės teisės. Agresorė ir toliau darys spaudimą, kol bus „priversta būti adekvati“.

M. Podoliako teigimu, šiandien Kremliuje pasikeitė karo Ukrainoje pergalės samprata. Pasak jo, Kremlius supranta, kad nepasieks visiškos Ukrainos kontrolės, tačiau jei paliks ir okupuotas teritorijas, tai reikš pralaimėjimą.

08:48 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 370 karių

Nuo tada, kai 2022 m. vasario 24 d. Ukrainoje prasidėjo plataus masto rusų invazija, buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės maždaug 654 430 okupantų, iš jų 1 370 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 883 priešų tankus (+9 per pastarąją parą), 17 547 šarvuotąsias kovos mašinas (+44), 18 855 artilerijos sistemas (+33), 1 204 raketų paleidimo sistemas, 963 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 16 322 nepilotuojamus orlaivius (+98), 2 613 kruizinių raketų (+3), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 25 621 transporto priemonę ir kuro cisterną (+73), 3 314 specialiosios įrangos vienetų (+1).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

08:34 | Pietų Ukrainoje veikusio Rusijos šnipų tinklo vadas nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pradėtoje byloje Zaporižios regione veikusio Rusijos FSB tinklo „HUMINT“ vadui skirta kalėjimo iki gyvos galvos bausmė.

Jo bendrininkas už grotų praleis 15 metų, remdamasi SBU spaudos centro paskelbta informacija praneša „Ukrinform“.

2023 m. pavasarį nuteistieji rengėsi įvykdyti keletą teroristinių išpuolių prieš ginkluotųjų pajėgų vadovybę ir SBU specialiųjų operacijų dalinius.

Tuo tikslu rusų agentai šnipinėjo laikinąsias Ukrainos gynėjų bazes ir aprūpinimo maršrutus Zaporižios regione, o slaptus duomenis už finansinį atlygį siųsdavo savo viršininkams iš FSB.

Naudodamiesi tokiais žvalgybiniais duomenimis, rusai planavo koreguoti savo raketų smūgius.

FSB taip pat planavo fiziškai susidoroti su Ukrainos kariškiais, naudodama jų bazėse padėtus sprogmenis.

„SBU kontržvalgyba demaskavo šnipų tinklą, užfiksavo kiekvieną jų įvykdytą nusikaltimą ir 2023 m. gegužės pradžioje Zaporižioje įvykdyto reido metu juos sulaikė“, – teigiama pranešime.

Grupuotės vadeiva – 52-ejų vietos gyventojas, kurį FSB užverbavo nuotoliniu būdu, atkreipusi į jį dėmesį dėl jo socialiniuose tinkluose reiškiamos prorusiškos pozicijos.

Vyriškis į nusikalstamą veiką įtraukė dar šešis bendrininkus.

Pirmiau buvo pranešta, kad saugumo tarnyba Čerkasuose sulaikė FSB agentą, žvalgiusį oro gynybos pajėgų karines bazes ir kovines pozicijas.

08:16 | Ekspertas pasakė, kokią poziciją Ukrainos klausimu užimtų rinkimus laimėjęs Trumpas: „Jis gali eiti dar toliau“

Specialusis pasiuntinys Ukrainai Trumpo administracijos laikotarpiu Kurtas Volkeris teigia, kad per artėjančius JAV prezidento rinkimus triumfavus Donaldui Trumpui, šis gali stoti Ukrainos pusėn tam, kad Rusijai kiltų spaudimas kuo greičiau baigti karą.

Apie tai skelbia UNIAN.

„Jei Trumpas laimės, gali būti, kad jis eis dar toliau. Jis pasakys ukrainiečiams: štai jums nauja Lend-Lease (taip vadinta JAV karinių tiekimų programa Antrojo pasaulinio karo metu, – red. past.) sutartis. Galite pasiskolinti tiek pinigų, kiek jums reikia, jei perkate amerikietiškus ginklus.Su viena sąlyga – kai Putinas bus pasirengęs užbaigti karą, jūs taip pat jį užbaigsite.

Tuo pačiu metu jis darys spaudimą Putinui. Jis jam sakys: mes duosime ukrainiečiams tiek ginklų, kiek jiems reikės, užtikrinsime Ukrainos stojimą į NATO. Užbaikite karą!“ – aiškino K. Volkeris.

07:28 | Zelenskio teigimu, padėtis Ukrainos fronto linijoje yra „labai sudėtinga“

Padėtis Ukrainos fronto linijoje yra „labai sudėtinga“, savo vakarinėje vaizdo žinutėje pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jo teigimu, Ukrainos pajėgos ateinančiais mėnesiais privalo padaryti viską, ką gali.

„Svarbiausia visomis turimomis priemonėmis daryti spaudimą Rusijai, kad būtų kaip galima greičiau pasiektas tikslas – tikra ir teisinga taika Ukrainai ir visai mūsų tautai“, – sakė jis.

„Viskas, ką galima padaryti šį rudenį, viskas, ką galime pasiekti – turime tą pasiekti. Ir tai priklauso nuo visų Ukrainos komandos narių.“

V. Zelenskis pasakė, kad Ukraina įtemptai rengiasi JAV prezidento Joe Bideno iniciatyva Ramšteino oro bazėje pietvakarių Vokietijoje įvyksiančiam aukšto lygio maždaug 50 šalių vadovų susitikimui.

Susitikimo dalyviai „iš mūsų gaus visą informaciją ir argumentaciją, kaip ateinančiais mėnesiais bus galima pasiekti rezultatų tiek fronte, tiek dirbant diplomatinį darbą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

J. Bidenas spalį lankysis Vokietijoje ir pakvietė tuo metu šioje šalyje susitikti ir Ukrainos rėmėjus.

Prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje, Ramštaine dažnai vyksta tokie susitikimai, tačiau kol kas juose dalyvaudavo tik gynybos ministrai. Šių susitikimų tikslas – koordinuoti karinę pagalbą Ukrainai.

07:21 | Virš Kyjivo regiono – priešų dronai, veikia oro gynybos sistemos

Per naujausią Rusijos savižudžių bepiločių orlaivių ataką Kyjivo regione buvo aktyvuotos oro gynybos sistemos, pranešė karinė regiono administracija.

„Mūsų oro erdvėje buvo aptikta nepilotuojamų orlaivių. Oro gynybos pajėgos paleido ugnį į savo taikinius“, – rašoma pranešime.

Regiono gyventojai raginami likti slėptuvėse, kol baigsis oro pavojus, taip pat nefilmuoti ir internete neskelbti Ukrainos gynėjų veiksmų. Pranešama, kad rugsėjo 30 d. vakare Ukrainą iš šiaurės ir pietų puolė būrys rusų kariuomenės bepiločių orlaivių.