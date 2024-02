Svarbiausi įvykiai:

22:20 | Danilovas pakomentavo galimą Zalužno pakeitimą

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pakomentavo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio žodžius, kad jis svarsto galimybę pakeisti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą, rašo UNIAN.

Jis pabrėžė, kad jo vadovaujama taryba dirba su dokumentais, o ne su spėjimais, todėl pareiškė, kad komentuos tik tada, jei dokumentai bus.

Jo vertinimu, V. Zelenskis tai pakomentavo tik dėl žurnalistų ir visuomenės smalsumo.

„Taip, jis mano, kad vyksta procesas, šis procesas yra nuolatinis. Turėkite omenyje, kad nėra nieko amžino. Nėra amžino prezidento, nėra amžino mūsų ginkluotųjų pajėgų vadovo, nėra amžino pirmininko, nėra nieko amžino pasaulyje.

Gyvenimas tęsiasi, gyvenime nėra nieko blogo iš vieno ar kito, ar trys, keturi, penki, kaip dabar galvoja prezidentas, pasikeis. Nieko iš karto neįvyks. Kokios bus pasekmės po to? Stebėkime, analizuokime. Gyvename savo valstybėje, turime būti atsakingi už visus procesus, kurie vyksta mūsų valstybėje“, – sako jis.

21:59 | Lenkijos generolas siūlo deportuoti į tėvynę šaukiamojo amžiaus ukrainiečius

Buvęs Lenkijos sausumos pajėgų vadas Waldemaras Skrzypczakas pasiūlė šalies vyriausybei deportuoti į tėvynę visus šaukiamojo amžiaus ukrainiečius ir taip paremti Ukrainą, praneša interneto leidinys „Onet“.

„Tai turi būti iniciatyva vyriausybėms Varšuvoje, Paryžiuje, Prahoje ir visur, kur jų (ukrainiečių) yra. Šios vyriausybės turi padėti Kyjivui organizuoti deportavimą“, - pareiškė generolas.

Paprašyti pakomentuoti W. Skrzypczako žodžius, Lenkijos URM atstovai pažymėjo, jog supranta problemą, kurią kelia karo prievolininkų ukrainiečių buvimas užsienyje, taip pat ir jų šalies teritorijoje.

„Mes svarstome, kaip galėtume paremti Ukrainą. Manome, kad optimalus sprendimas būtų šios problemos sureguliavimas Europos lygiu“, - sakoma žinybos pareiškime.

„Onet“ primena, jog praėjusių metų lapkritį BBC, remdamasis Eurostato duomenimis, pranešė, kad nuo plataus masto karo pradžios iš Ukrainos į ES šalis išvažiavo 650 tūkst. šaukiamojo amžiaus vyrų.

21:25 | Bidenas: ėjimas prieš pagalbos Ukrainai įstatymo projektą yra veikimas Putino naudai

JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį pareiškė, kad Kongresas privalo patvirtinti įstatymo projektą, kuris leistų JAV suteikti pagalbą Ukrainai kovoje su Rusijos invazija, ir teigė, kad to nepadarius padedama Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

„Dabar negalime pasitraukti. Štai ant ko stato Putinas, – sakė J. Bidenas. – Pritarti šiam įstatymo projektui reiškia pasipriešinti Putinui. Pasipriešinimas šiam įstatymo projektui tolygus veikimui jo naudai.“

Jis taip pat apkaltino buvusį JAV vadovą Donaldą Trumpą siekiant šalies sienų apsaugą paversti ginklu, ir paragino įstatymų leidėjus priimti 118 mlrd. dolerių (110 mlrd. eurų) vertės imigracijos apribojimų ir pagalbos Ukrainai paketą, kurį respublikonai grasina blokuoti.

„Jis mieliau šią problemą pavers ginklu, nei iš tikrųjų ją spręs“, – kalbėdamas iš Baltųjų rūmų apie buvusį prezidentą respublikoną, kuris siekia būti perrinktas, sakė J. Bidenas.

20:50 | Kuleba: „perkrovimas“ valdžioje neatsilieps santykiams su partneriais

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba mano, kad „perkrovimas“ valstybės vadovybėje neturės įtakos santykiams su partneriais Vakaruose.

Jis tai pareiškė per bendrą su kolega iš Portugalijos João Gomesu Cravinho spaudos konferenciją Kyjive, praneša „Ukrinform“.

„Nemanau, kad kokie nors pokyčiai vyriausybėje turės įtakos santykiams su mūsų partneriais, nes jie gerbia prezidento teisę priimti šiuos sprendimus. Tai suvereni Ukrainos prezidento teisė, garantuojama Konstitucijos“, – sakė Ukrainos diplomatijos vadovas.

D. Kuleba pabrėžė, kad diskusijos yra demokratijos sudedamoji dalis ir jos vyksta dėl valdžios taktikos.

„Tačiau mus vienija bendras tikslas – pergalė prieš Rusiją ir Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas. Dėl šio strateginio tikslo nevyksta jokios diskusijos“, – pareiškė ministras.

Kaip jau buvo pranešta, prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Ukrainai reikia didelių pokyčių, taip pat ir valstybės vadovybėje.

Vasario 5 d. į Kijevą atvykęs Portugalijos užsienio reikalų ministras João Gomesas Cravinho pareiškė, jog jo šalis supranta, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas mėgina destabilizuoti Europą kelioms kartoms.

20:12 | Kaip prasidėtų Rusijos ir NATO karas: „The Telegraph“ paskelbė galimą scenarijų ir laiką

Dienraštis „The Telegraph“ paskelbė scenarijų, kaip galėtų atrodyti Rusijos puolimas prieš NATO šalis, rašo UNIAN.

Anot dienraščio, gali įvykti keli etapai.

19:22 | Maliar paaiškino, kodėl Ukraina neskelbia žuvusiųjų skaičiaus

Ukraina neatskleidžia, kiek karių žuvo kare su okupantais rusais. Viena iš tokio sprendimo priežasčių – pačių šalies gynėjų saugumas, sako buvusi Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Ana Maliar, praneša UNIAN.

Interviu leidiniui „Espresso“ ji pabrėžė, kad anksčiau ir pati nesuprato, kodėl tikslinga slėpti šią informaciją, kol jai tai paaiškino kariškiai. Anot A. Maliar, nuostolių neatskleidimas nėra susijęs su žodžio laisvės klausimu. Viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad, planuodami operacijas, kariškiai, be kita ko, remiasi duomenimis apie kovai pasirengusių asmenų skaičių priešo daliniuose.

„Jie turi limitus, kiek procentų jau yra netinkami kovai – jiems vienodai netinkami kovai ir žuvusieji, ir sužeistieji. Kai vyksta mūšis ar planuojama operacija, jie skaičiuoja, kiek kur yra dalinių, ir jie patys pagal nuostolius sprendžia, kokias užduotis dar gali atlikti šis dalinys“, – aiškino ji.

Net žinodamas tik apytikrį nuostolių mastą, priešas gali įvertinti dalinio, kurį planuojama pulti, galimybes. Kartu A. Maliar priminė, kad oficialiai Rusija taip pat slepia savo nuostolius. Bet kadangi karas su okupantais vyksta ir informacinėje plotmėje, Ukraina skelbia likviduotų įsibrovėlių skaičių.

„Tai mūsų karas su jais. Bet mūsų skaičių kariškiai prašo neskelbti, tai valstybės paslaptis, štai kodėl aš tai aiškinu“, - pridūrė buvusi Gynybos ministerijos vadovo pavaduotoja.

Nuo plataus masto karo pradžios Ukraina neskelbia tikslaus žuvusių karių skaičiaus. Dar 2022 metais vyriausiasis vadas sakė, kad žuvo apie 9 tūkstančius karių, bet vėliau duomenys nebebuvo pateikiami.

Sausio pabaigoje Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas Davidas Arachamija pareiškė, kad reikia atskleisti duomenis apie šalies nuostolius kare. Jo manymu, paskelbus tikruosius Ukrainos nuostolius kare, paaiškėtų, jog jie „nėra tokie dideli, kaip įsivaizduojama“.

18:59 | To dar nėra buvę: Ukraina skelbia pirmą kartą robotu smogusi rusų pozicijoms

Iš oro valdomas Ukrainos kovinis robotas pirmą kartą istorijoje sugebėjo sunaikinti okupantų pozicijas, skelbia Ukrainos „dronų armija“, rašo UNIAN.

Pranešama, kad pirmiausia buvo paleistas dronas, kuris aptiko taikinį. Netrukus į operaciją įsijungė du robotai su kulkosvaidžiais ir smogė taikiniui.

„Neseniai pirmą kartą istorijoje buvo surengta operacija, kurios metu „dronų armijos“ pajėgos, naikindamos rusų personalą, iš dangaus nukreipė robotą su bokšteliu. To karinių reikalų istorijoje dar nėra buvę – tai nepaprastai šaunu“, – cituojamas „Kara Heavenly“ įgulos vadas Andrejus Očenašas.

Anot jo, tokie robotai yra itin veiksmingi.

18:18 | Podoliakas – apie galimas Zalužno atleidimo priežastis

Ukrainos prezidento biuro patarėjas Michailas Podoliakas pakomentavo Volodymyro Zelenskio žodžius apie galimą šalies vadovybės narių, tarp kurių gali būti ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas, „perkrovimą“, praneša UNIAN.

„Yra šalies prezidento politinė atsakomybė. Prezidentas – tai pareigos, į kurias renka šalies piliečiai. Be to, prezidentas yra vyriausiasis kariuomenės vadas. Jis atsakingas už tai, kas vyksta fronto linijoje, ekonomikoje, socialiniuose santykiuose. Visa tai – prezidento atsakomybė. Visa kita – vertikalės. Arba tie, kurie yra tiesiogiai pavaldūs prezidentui, arba tie, kurie pereina paaukštinimo procedūrą parlamente“, – sakė M. Podoliakas.

Anot jo, V. Zalužno ir kai kurių kitų vadovų galimo atleidimo priežastis yra „stagnacijos ir konflikto įšaldymo vengimas“.

„Prezidentas negali leisti, kad po dvejų karo metų būtų tokia stagnacija, kokią matome. Nes tai jau ilgas karas – dveji metai. Ir tai jau daro atitinkamą poveikį psichoemocinei žmonių būklei. Ne tik Ukrainoje, bet ir tarp mūsų partnerių. Žmonės pradeda pavargti, nusivilti, jie nemato to, kas bus ateityje. Negalime leisti įšaldyti konflikto. Juk tai reikš, kad Rusijoje viskas išliko“, – sakė patarėjas.

UNIAN primena, jog jau seniai internete vis pasirodo pranešimų, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas gali būti atleistas. Sausio pabaigoje pasklido gandai, kad V. Zalužno vietą gali užimti Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas Kyrylas Budanovas.

Šiomis dienomis apie tai pirmą kartą prabilo Ukrainos prezidentas V. Zelenskis. Jis patvirtino, kad svarsto šį klausimą, ir pažymėjo, kad ketina pakeisti nemažai vadovų, ir ne tik kariniame sektoriuje.

17:31 | Padėtis trapi: TATENA perspėja dėl naujų problemų Zaporižios atominėje elektrinėje

TATENA vadovas Rafaelis Grossi pranešė, kad rusų laikinai užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje baigiasi branduolinio kuro galiojimo laikas, rašo UNIAN.

Anot jo, padėtis elektrinėje yra trapi.

Be kuro galiojimo laiko taip pat yra ir kita problema – gerokai sumažėjęs elektrinės techninio personalo skaičius.

Skelbiama, kad R. Grossi turėtų vykti į Zaporižios elektrinę, o iš ten turėtų vykti į susitikimą su Rusijos pareigūnais Maskvoje. Anot jo, šios kelionės metu TATENA derėsis su Rusija dėl išsamaus kuro būklės įvertinimo.

„Šis klausimas bus mano diskusijų Maskvoje su dabartine elektrinės vadovybe ir su Rusijos vadovybe dėmesio centre. Mes reikalausime, kad iš mūsų pusės būtų kuo nuodugniau įvertinta kuro būklė energijos blokuose“, – tikina jis.

R. Grossi pabrėžia, kad elektrinėje turi dirbti 10 tūkst. darbuotojų, tačiau šiuo metu ten yra pusė. TATENA duomenimis, nuo vasario 1 d. Rusijos primesta elektrinės vadovybė uždraudė patekti į atominę elektrinę darbuotojams, kurie neįgijo Rusijos pilietybės ir nepasirašė sutarties su „Rosatom“.

„Palyginti su įprastu darbuotojų skaičiumi, kuris turėtų būti stotyje, t. y. daugiau nei 10 tūkst., dabar jų gerokai sumažėjo – perpus.

Rytoj, per savo vizitą, tai bus vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos iškelsiu stoties vadovybei, kaip jie planuoja pakeisti šias pareigybes, kokiais žmonėmis, nes tai yra techninis personalas, kuris atliko tam tikras funkcijas, labai svarbias saugumui“, – pabrėžia R. Grossi.

17:09 | Ukrainiečių meras: padėtis Avdijivkoje kai kuriose vietose tampa kritinė

Situacija aplink Avdijivką, apgultą fronto miestą Rytų Ukrainoje esančioje Donecko srityje, tampa labai sudėtinga, kai kuriose vietovėse net kritinė, antradienį sakė miesto meras Vitalijus Barabašas.

Jį cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

2023-iųjų spalį Rusijos pajėgos suintensyvino atakas prieš Avdijivką ir, kaip pranešama, patyrė didelių nuostolių bandydamos apsupti miestą, esantį vos už kelių kilometrų nuo okupuoto Donecko. Nepaisant nuostolių, neseniai ėmė rastis pranešimų, kad rusų pajėgos nuolat žengia į priekį.

„Padėtis labai sudėtinga, labai įtempta. Galima sakyti, kad prieš kelias savaites padėtis buvo sudėtinga, bet (vis dar) kontroliuojama“, – eteryje sakė V. Barabašas.

Jis pridūrė, kad tai nereiškia, jog viskas prarasta, tačiau pabrėžė, kad Rusija ir toliau meta dideles pajėgas prieš Avdijivkoje įsitvirtinusius ukrainiečių karius.

Rytiniame pranešime Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas antradienį pranešė, kad per praėjusią dieną ukrainiečių gynėjai atrėmė 29 išpuolius prie Avdijivkos ir maždaug už 14 km į šiaurės vakarus esančio Novobachmutivkos kaimo.

Rusija nuo spalio bando užimti Avdijivką – pramoninį miestą, kuris tapo Ukrainos pasipriešinimo simboliu po to, kai 2014 metais trumpam atiteko Maskvos remiamiems separatistams.

Rusijos pajėgos kontroliavo teritoriją į šiaurę, rytus ir pietus nuo Avdijivkos, teigė naujienų agentūra AFP.

Praėjusią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad Maskvos pajėgos „pasiekė Avdijivkos pakraščius“.

Ukraina yra teigusi, kad jos pajėgos laikosi.

16:41 | Michelis griežtai kreipėsi į kai kuriuos politikus: „Ko jūs norite – kad ukrainiečiai gintųsi vandens ginklais?“

Europos Vadovų Tarybos (EVT) vadovas Charlesis Michelis griežtai sukritikavo raginimus siekti taikos Ukrainoje jos teritorijų atsisakymo kaina, rašo UNIAN.

Apie tai jis kalbėjo kreipdamasis į Europos Parlamentą.

Ji pasakojo, kad jį sukrėtė raginimai siekti taikos Ukrainoje su perspektyva, kad okupuotos teritorijos liks Rusijos kontrolėje.

„Mane pribloškė radikalių kairiųjų pareiškimai, kad turėtume nutraukti ginklų tiekimą Ukrainai. Ko jūs norite – kad ukrainiečiai gintųsi vandens pistoletais ar skambiomis kalbomis?“ – klausė Ch. Michelis.

Pasak jo, kiekvienas euras, išleistas Ukrainai, iš esmės yra „Europos Sąjungos saugumo labui“.

„Mano atsakymas tiems, kurie sėja abejones ir baimes: kiekvienas euras, investuotas į paramą Ukrainai, yra investicija į mūsų saugumą, į Europos Sąjungos klestėjimą ir stabilumą. Ukrainai reikia daugiau ginklų, daugiau pabūklų, daugiau pagalbos“, – pabrėžia jis.

15:14 | Ukrainos spec. pajėgos atliko „sudėtingiausią ir veiksmingiausią“ operaciją Juodojoje jūroje

Sėkmingai atlikus spec. operaciją kodiniu pavadinimu „Citadelė“ vienoje iš gavybos platformų Juodojoje jūroje Ukrainos pajėgos sunaikino Rusijos radiolokacinę stotį ir įrangą, kuri padėjo dronais puldinėti Pietų Ukrainą.

„73-ojo jūrų spec. pajėgų centro operatoriai įvykdė sudėtingiausią ir veiksmingiausią operaciją Juodojoje jūroje prie laikinai okupuoto Krymo krantų, žaibiškai veikdami potencialaus priešo poveikio zonoje“, – „Ukrainska pravda“ cituojamas kariuomenės pranešimas.

Ukrainiečių teigimu, remiantis žvalgybos pranešimais, rusai panaudojo vieną iš užgrobtų naftos gavybos platformų, kad pagerintų bepiločių „Mohajer-6“ veikimą. Jie sumontavo įrangą, kuri padidina dronų veikimo nuotolį ir spindulį. Pažymima, kad priešas šiuos bepiločius orlaivius naudojo žvalgybai ir tolesniems „Shahed“ dronų kamikadzių smūgiams prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus Pietų Ukrainoje.

15:04 | Ukraina teigia išardžiusi Rusijos šnipų grupuotę

Ukraina antradienį pranešė suėmusi penkis buvusius ir esamus žvalgybos pareigūnus, kurie, jos teigimu, slapta dirbo Rusijai ir priklausė galingai šnipų grupuotei.

Kyjivas teigė, kad įtariamieji buvo pagauti perduodantys Rusijos saugumo tarnybai FSB informaciją apie Ukrainos karinius bei strateginius energetikos objektus, gynybinius įtvirtinimus ir asmenų duomenis.

14:51 | Partizanai Maskvoje aptiko 12 dislokuotų oro gynybos sistemų

Ukrainiečių partizanų grupė „Ateš“ Maskvoje aptiko 12 dislokuotų priešlėktuvinės gynybos sistemų S-400 „Triumf“ paleidimo įrenginių. Apie tai partizanai skelbia savo „Telegram“ kanale.

„Aptikta 12 dislokuotų paleidimo įrenginių, radiolokacinės stotys ir universalūs jiems skirti bokštai. Tai tikriausiai S-400 „Triumph“ priešlėktuvinės gynybos sistemos“, – rašo partizanai, nurodydami atitinkamas sistemų dislokavimo koordinates, rašo portalas „Fokus“.

Pranešimo autoriai pažymi, kad Rusijos kariuomenė ir toliau saugo tokius vertingus kompleksus Maskvos giliame užnugaryje, o fronte esantys rusų kariai jaučia kritinį efektyvių priešlėktuvinės gynybos priemonių trūkumą. Šie kompleksai tikriausiai dengia strateginius kontrolės punktus, pridūrė partizanai.

14:22 | „Financial Times“ įvardijo kandidatus pakeisti Zalužną: vienas nepatinka Vakarams, kitas – Ukrainos kariams

Pagrindiniai kandidatai užimti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado generolo Valerijaus Zalužno postą yra Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis ir Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) viršininkas generolas leitenantas Kyryla Budanovas.

13:43 | Žiniasklaida: Latvijos kariuomenė aprūpinta produktais iš Rusijos ir Baltarusijos

Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos gavo produktų iš Rusijos ir Baltarusijos – kariams buvo tiekiama rusiška arbata ir baltarusiška druska.

13:02 | Kyjivas pranešė likvidavęs rusų šnipų tinklą

Antradienį Ukraina pranešė sulaikiusi penkis buvusius ir esamus žvalgybos pareigūnus, kurie, jos teigimu, priklausė galingam šnipų tinklui ir slapta dirbo Rusijos labui.

Kyjivas pranešė, kad įtariamieji buvo sulaikyti, kai Rusijos saugumo tarnybai FSB mėgino perduoti informaciją apie Ukrainos karinius objektus, gynybinius įtvirtinimus, strateginę energetikos infrastruktūrą bei asmeninius karių duomenis.

„Ukrainos saugumo tarnyba neutralizavo Ukrainoje veikusį galingą agentų tinklą, kuriam vadovavo FSB karinė kontržvalgyba“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė Kyjivo saugumo tarnyba SBU.

Generalinės prokuratūros teigimu, visi penki asmenys – keturi buvę Ukrainos gynybos ir užsienio žvalgybos skyrių darbuotojai ir dabartinis SBU regioninis agentas – buvo sulaikyti, įtarus išdavyste.

„Įtariamieji valstybės agresorės specialiosioms tarnyboms perdavė žvalgybos duomenis apie gynybos pajėgas ir strateginės reikšmės energetikos infrastruktūros objektus“, – nurodoma generalinės prokuratūros pranešime.

12:27 | Žiniasklaida: Ukrainos spec. pajėgos „Wagner“ dalinius sulaikė Afrikoje

Ukrainos leidinio „The Kyiv Post“ šaltiniai Ukrainos specialiosiose tarnybose pateikė išskirtinį vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Ukrainos specialiųjų pajėgų kovotojai apklausia Sudano Respublikoje suimtus „Wagner“ samdinius“, – rašo leidinys.

Skelbiama, kad vaizdo įrašą padarė Ukrainos karinė žvalgyba (HUR).

Vaizdo įraše vienas iš tariamų kovotojų prisipažįsta, kad 100 žmonių grupės tikslas buvo nuversti vietos valdžią.

Įrašo autentiškumas nepatvirtintas. Oficialiai HUR apie jį neinformavo.

Diena anksčiau Rusijos gynybos ministerijos Afrikos korpuso kanale pasirodė įrašas, kad į žemyną galėjo atvykti HUR 10-ojo specialiųjų pajėgų būrio kovotojai.

12:05 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 020 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 389 560 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 365 tankų (+17), 11 875 šarvuotųjų kovos mašinų (+35), 9 367 artilerijos sistemų (+18), 979 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 664 oro gynybos priemonių (+1), 332 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 173 dronų (+0), 1 848 sparnuotųjų raketų (+0), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 463 automobilių (+41), 1 496 specialiosios technikos vienetų (+10).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

11:27 | Galvažudys tarp mūsų: GRU spec. agentas renginiuose Vilniuje sėdėjo prie Vytauto Landsbergio

Rusijos šnipai iš žvalgybos karinio dalinio ne tik laisvai keliauja po pasaulį, prisidengdami fiktyviais dokumentais, bet įsigudrino įsilieti ir į Rusijos opozicijos veiklą užsienyje, skelbiama naujausiame „The Insider“ tyrime. Rusijos spec. žvalgybos dalinio galvažudžiai sugebėjo įsilieti ir daugelį metų dirbti demokratinėse rusų organizacijose, netgi nuolat dalyvauti Vilniuje vykstančiuose Kasparovo forumuose.

Laisvosios Rusijos forumas 2017 metais

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Laisvosios Rusijos forumas 2017 metais

10:49 | Žiniasklaida: V. Putinas prieš rinkimus skaitys metinį pranešimą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, anot žiniasklaidos, prieš kovą vyksiančius šalies vadovo rinkimus skaitys metinį pranešimą, kuriame gali pristatyti ir savo rikimų programą. Jis metinį pranešimą greičiausiai skaitys kažkurią dieną nuo vasario 23 iki kovo 8-osios, antradienį pranešė paprastai gerai informuotas dienraštis „Kommersant“, remdamasis keturiais savo šaltiniais.

Rinkimai Rusijoje šiais metais vyks tris dienas – nuo kovo 15 d. iki 17-osios. V. Putinas savo metiniame pranešime kalbės apie Rusijos karo tikslus Ukrainoje, šalies suverenumą, ekonominę ir socialinę padėtį bei šeimos vertybes, spėja laikraštis.

V. Putinas minėtomis temomis kalba reguliariai ir dažniausiai užsipuola Vakarus arba pabrėžia Rusijos stiprybę ir savo pasiekimus. Metinis pranešimas šiais metais, „Kommersant“ duomenimis, gali būti ir rinkimų kampanijos pobūdžio. Debatuose su kitais kandidatais Kremliaus šeimininkas paprastai nedalyvauja.

Vladimiras Putinas

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

10:09 | Lukašenka savo kariams leido šaudyti į civilius

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka vasario 1 d. pasirašė dekretą, pagal kurį nuo šiol šalies kariai turi teisę šaudyti į civilius gyventojus.

09:32 | Gubernatorius: Charkivo srityje rusams apšaudžius viešbutį žuvo kūdikis

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas antradienį socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad rusams srities Bohoduchivo rajone naktį raketomis apšaudžius viešbutį, žuvo dviejų mėnesių kūdikis.

Žuvęs vaikas ištrauktas iš trijų aukštų pastato griuvėsių Zoločive, sakė gubernatorius. Jis nurodė, kad rusai smogė dviem raketomis S-300.

Dar trys žmonės – 21, 28 ir 39 metų – buvo sužeisti ir yra gydomi ligoninėje. Tarp sužeistųjų yra žuvusio vaiko motina.

Charkivas po Rusijos apšaudymų raketomis

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Charkivas po Rusijos apšaudymų raketomis

09:17 | Ukrainos kariai atsidūrė tragiškoje padėtyje: taip taupo šaudmenis, kad negali atakuoti į jų pozicijas besiskverbiančių rusų

„The New York Times“ (NYT) skelbia, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininkams trūksta žmonių, taip pat artilerijos sviedinių ir atsarginių dalių. Siekiant išspręsti žmonių problemą, būtina perkelti kariuomenę iš užnugario.

NYT žurnalistai apsilankė fronto linijoje Avdijivkoje ir Vuhledare. Apsilankymo data nenurodoma, tačiau minimi dalinių, su kurių atstovais jie kalbėjosi, numeriai – 47-oji mechanizuotoji brigada (Avdijivka) ir 72-oji mechanizuotoji brigada (Vuhledaras). Remdamiesi pokalbiais su kariais, portalo autoriai nustatė šias problemas:

dėl nepakankamo pėstininkų dalinių sukomplektavimo kariai į frontą siunčiami iš užnugario;

dėl šovinių trūkumo šauliai taupo šaudmenis;

trūksta atsarginių dalių, reikalingų gynybos pajėgų gautai vakarietiškai technikai remontuoti ir prižiūrėti.

„Dabar neturime pakankamai įrangos ir žmonių, kad galėtume pereiti į puolimą. Todėl pagrindinė užduotis šiuo metu yra išlaikyti esamas pozicijas“, – NYT sakė 47-osios mechanizuotosios brigados vado pavaduotojas Oleksandras Širšinas.

Jis apibūdino rusų taktiką, kurią jie taiko žygiuodami į Avdijivką. Pasak jo, priešas puola nedidelėmis grupėmis. Tuo pat metu ukrainiečiai į juos nešaudo: dėl sviedinių trūkumo jie nepaleidžiami į grupes, kurias sudaro vienas ar du kovotojai.

Tokiu būdu tam tikras skaičius Rusijos ginkluotųjų pajėgų karių prasiskverbia į naują poziciją ir palieka „kupranugarius“ – du ar tris Rusijos ginkluotųjų pajėgų karius, kurie saugo poziciją ir laukia pastiprinimo. Jei priešo pastiprinimas nespėja, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai gali atkurti prarastas pozicijas, pasakojo karys.

Ukrainos kariai

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

08:23 | Mariupolyje pastebėta naujais ženklais pažymėta rusų karinė technika

Laikinai okupuotame Mariupolyje pastebėta dviem naujais ženklais pažymėta Rusijos karinė technika. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.

„Ant sunkvežimių pastebėti du nauji ženklai – trikampis trikampyje. Jis pastebėtas ant transporto priemonių, iš Berdiansko judančių link Kairiojo kranto ir Novoazovsko. Ten, Novoazovsko rajone į šiaurės rytus nuo Mariupolio, yra naujas poligonas“, – rašė jis.

Dar vienas ženklas – raidė X kvadrate – pastebėtas ant transporto priemonių, iš Novoazovsko per Mariupolį judančių Berdiansko kryptimi. „Greičiausiai, tai naujas dalinys, formuojamas Berdianską ir Prymorską apimančioje srityje“, – samprotavo P. Andriuščenka.

Jo teigimu, didžioji dalis į šiaurės rytus nuo Mariupolio suformuotų rezervų buvo perkelta į frontą ties Vuhledaru ir Marjinka. Raide V kvadrate pažymėti šturmo daliniai perkelti į Donecko regiono šiaurę, juos pakeitė raide Z kvadrate pažymėti daliniai. Karių apmokymai tęsiasi visuose poligonuose nuo Mariupolio iki Berdiansko.

07:42 | K. Budanovas ragina Kanadą perduoti Ukrainai dešimtis tūkstančių nurašytų raketų

Ukraina tikisi, kad Kanada perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms raketas CRV7, kurių dešimtis tūkstančių ketinama sunaikinti.

Generolas leitenantas Kyrylo Budanovas tai sakė interviu „Global News“.

Jo teigimu, raketos padėtų Ukrainai sustabdyti Rusijos kariuomenę. Be to, jų perdavimas padėtų Kanados mokesčių mokėtojams sutaupyti pinigų, reikalingų raketoms utilizuoti. „Tikimės, kad ši situacija bus naudinga abiem pusėms“, – sakė K. Budanovas.

Jis sakė, kad raketas CRV7 būtų galima naudoti ir Ukrainos atakos sraigtasparniuose, ir antžeminiuose paleidimo įrenginiuose, skirtuose taikytis į Rusijos tankus ir artileriją.

Pasak jo, Ukraina aptarė šį klausimą su Kanada, tačiau vis dar laukia sprendimo.

Kanados pareigūnai teigė, kad nagrinėja prašymą, tačiau įspėjo, kad raketos CRV7 yra dešimtmečių senumo ir galėjo tapti nestabilios, todėl jas pavojinga valdyti ir transportuoti.

07:00 | Kyjivo meras V. Klyčko: V. Zalužnui reikia dėkoti už tai, kad ukrainiečiai patikėjo ginkluotosiomis pajėgomis

Tęsiantis kalboms dėl planų atleisti Ukrainos kariuomenės vyriausiąjį vadą Valerijų Zalužną, Kyjivo meras Vitalijus Klyčko stojo jį ginti.

„Daugeliu atvejų V. Zalužnui reikia dėkoti už tai, kad ukrainiečiai iš tikrųjų patikėjo mūsų ginkluotosiomis pajėgomis“, – rašė V. Klyčko pirmadienį „Telegram“ tinkle. Generolas esą per karą ne kartą susitvarkė su sunkiomis situacijomis.

Tačiau V. Klyčko, anot jo, būgštauja, kad šiuo atveju politiniai interesai bus svarbesni už „sveiką protą ir valstybės interesus“. Vis dėlto Jis tikįs, kad šalies vadovybė supranta padėties rimtumą ir „visą atsakomybę“, rašė V. Klyčko.

„Šiandien svarbiausia yra kariuomenės koviniai pajėgumai ir susitelkimas bei visuomenės vienybė“, – pažymėjo jis.

Visuomenė esą abejoja dėl tikslingumo keisti personalą.

V. Klyčko pareikalavo nutraukti politines intrigas ir vidaus kovas. „Turime šiandien kovoti už viena – Ukrainos pergalę“, – akcentavo V. Klyčko.

Po žiniasklaidos pranešimų apie planuojamą V. Zalužno atleidimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu italų stočiai „Rai Pläne“ pripažino, kad ketina imtis karinės ir politinės vadovybės pertvarkos.

V. Zalužnui priskiriami dideli nuopelnai ginant Kyjivą ir atsikovojant teritorijas Rytų ir Pietų Ukrainoje. Apklausose generolas yra populiaresnis už prezidentą V. Zelenskį.