Karas Ukrainoje. Arestovyčius: po pralaimėjimo Ukrainoje „speciali operacija“ prasidės pačioje Rusijoje

Sekite svarbiausius sekmadienio įvykius su tv3.lt:.

11:53: | Skelbia karo Ukrainoje metu žuvusius vaikų skaičius

Kaip rašo Nexta, Nuo Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą pradžios žuvo 344 vaikai, o dar 642 buvo sužeisti.

Since the beginning of #Russia 's full-scale invasion of #Ukraine , 344 children have been killed and another 642 have been wounded. pic.twitter.com/X7C0EFc0UC

11:43: Ukrainos gynėjai susprogdino dar vieną rusų amunicijos sandėlį

Rusijos kariai ir toliau telkiasi okupuotoje Černobajevkoje, Chersono srityje. Tiesa, ne itin ramiai. Šeštadienį čia Ukrainos ginkluotosios pajėgos 23-ąjį kartą smogė okupantams ir susprogdino jų amunicijos sandėlį.

Šia informacija „Telegram“ kanale pasidalino Odesos karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

„Beje. Vėl [smogta] Černobajevkai. Koks jau rezultatas? Ačiū Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už dar vieną sunaikintą priešo amunicijos sandėlį“, – rašė S. Bračiukas.

Šeštadienį vietos žiniasklaida pranešė apie stiprų sprogimą Černobajevkoje. Jie paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose buvo matomi juodi dūmai. Teigiama, kad tai – tikslaus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų šūvio į okupantų amunicijos sandėlį rezultatas.

Kaip rašo UNIAN, tai jau 23 kartas, kai Černobajevkoje nukenčia okupantai. Ukrainos gynėjai ankstesnę operaciją šioje teritorijoje atliko gegužės pabaigoje.

11:10 | Zelenskio patarėjas: Lysyčanskas gali kristi

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenksio patarėjas Oleksijus Arestovyčius pripažino, kad Lysyčanskas, paskutinis Ukrainos kontroliuojamas miestas Luhansko srityje, gali atitekti Rusijos pajėgoms, šį savaitgalį suintensyvėjus kovoms.

Jo teigimu, Rusijos pajėgos kirto Siverskio Doneco upę ir artėjo prie miesto iš šiaurės.

O. Arestovyčius sakė: „Tai iš tikrųjų yra grėsmė. Neatmetu nė vieno iš daugelio pasekmių. Viskas taps daug aiškiau per dieną ar dvi“.

10:49 | Ukraina neigia teiginius, kad pagrindinis Lysyčansko miestas užimtas

Rusijos separatistai teigia perėmę kontrolę Lysyčanske – paskutiniame Ukrainos bastione rytinėje Luhansko provincijoje, rašo SkyNews.

Promaskvietiškos Luhansko liaudies respublikos ambasadorius Rusijoje Rodionas Mirošnikas Rusijos televizijai sakė: „Lysyčanskas buvo suvaldytas. Deja, jis dar neišvaduotas“.

Rusijos žiniasklaida parodė kadrus, kaip Luhansko milicijos kovotojai žygiuoja gatvėmis, mojuoja vėliavomis ir džiaugiasi.

Tačiau Ukrainos nacionalinės kariuomenės atstovas Ruslanas Muzičiukas Ukrainos televizijai sakė, kad miestas vis dar yra Ukrainos kontroliuojamas.

„Dabar prie Lysyčansko vyksta įnirtingi mūšiai, tačiau, laimei, miestas nėra apsuptas ir yra kontroliuojamas Ukrainos kariuomenės“, – sakė jis.

10:30 | Rusijos pajėgos ir toliau bando destabilizuoti Moldovą

Penktąjį karo Ukrainoje mėnesį Rusijos pajėgos bando destabilizuoti Moldovą, tačiau NATO nemato ženklų, kurie keltų baimę dėl galimos okupantų invazijos į šią šalį.

NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Mircea Geoana teigia, kad įsiveržimui į Moldovą Rusija neturėtų karinių pajėgumų.

Jos teigimu, dabar NATO nemato jokių ženklų, kurie keltų baimę dėl galimos Rusijos invazijos į šalį, skelbia nacionalinis Moldovos transliuotojas „Moldova 1“, kurį cituoja UNIAN.

„Rusijos Federacija neturi karinio potencialo, tačiau pastebimas spaudimas, destabilizavimas, Dmitrijaus Medvedevo pareiškimų ir grasinimų elementų“, – sakė NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja.

09:44 | Ukraina skelbia sunaikintų okupantų ir karinės technikos skaičius

Nuo vasario 24 iki liepos 3 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino apie 35 970 Rusijos karių, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Šis skaičius yra 100 didesnis nei praėjusią dieną.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino:

Skelbiama, kad Rusijos pajėgos didžiausius nuostolius praėjusią parą patyrė nuostolius Kramatorsko ir Bahmuto kryptimis.

09:19 | Suduota saugiau nei 30 smūgių Rusijos okupuotam Melitopolio miestui

Ukrainos pajėgos smogė daugiau nei 30 smūgių į bazę Rusijos okupuotame Melitopolio mieste, pranešė ištremtas miesto meras Ivanas Fiodorovas.

Rusijos naujienų agentūra RIA pranešė, kad smūgiai smogė pietų Ukrainos miesto rajonui, kuriame yra jo oro uostas, tačiau nenurodė, kas nukentėjo.

Tapo aišku, ar Putino kariai peržengtų dar vienos valstybės ribas: NATO skelbia apie pastebimus „grasinimo elementus“ Ukrainos kaimyninei šaliai // Putino kariai ir toliau bando destabilizuoti Moldovą: NATO atskleidė prognozes dėl galimos Rusijos invazijos į šią šalį

Kaip rašo SlyNews, faktai nebuvo patikrinti.

08:43 | Prezidentas: Lietuva pasirengusi sukurti reikiamą infrastruktūrą JAV nuolatinėms pajėgoms

JAV viešintis prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį susitiko su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadu generolu majoru Marku Schindleriu. Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva siekia nuolatinio JAV karinių pajėgų dislokavimo savo teritorijoje ir yra pasirengusi sukurti visą reikiamą infrastruktūrą.

„Karinis bendradarbiavimas su JAV yra strategiškai svarbus Lietuvai. Transatlantinis ryšys yra tiek Lietuvos, tiek visos Europos saugumui reikšminga sąlyga“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.

Susitikime jis pabrėžė, kad JAV yra Lietuvos strateginė partnerė ir šalis sąjungininkė. Pasak šalies vadovo, JAV ir Lietuvą sieja tvirtas įsipareigojimas demokratinėms vertybėms, žmogaus teisėms ir kolektyviniam saugumui.

Šalies vadovas teigė, kad produktyvus ir ilgalaikis Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimas su Pensilvanijos nacionaline gvardija prisidėjo prie Lietuvos nacionalinio saugumo ir kariuomenės stiprinimo.

08:35 | Gaidajus: Okupantai įsitvirtino Lysyčansko apylinkėse

Okupantai patiria didelių nuostolių, bet atkakliai žengia į priekį Lysycčanske, sako Luhansko srities gubernatorius Serhijus Gaidajus.

„Rusai įsitvirtino Lysyčansko apylinkėse, miestas dega. Okupantai metė į Lysyčanską, ko gero, visas savo pajėgas. Jie puolė miestą nesuvokiamai žiauria taktika. Per tam tikrą laiką buvo sugriauti administraciniai pastatai. Mieste yra daug rusų ir jų naudojamų ginklų, nepaisant kelių sandėlių su priešo amunicija sunaikinimo“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad per praėjusią parą Lysyčanske gelbėtojai gesino daugiaaukščių pastatų ir privačių valdų, prekybos centro gaisrą. Per apšaudymą sužeista moteris paguldyta į ligoninę Dniepropetrovsko srityje.

08:21 | Rusijos žiniasklaida kaltina Ukrainą apšaudžius Rusijos okupuotą Melitopolio aerodromą

Rusijos valstybės kontroliuojama žiniasklaida „RIA Novosti“ teigė, kad Ukrainos pajėgos, laikinai apšaudytos, du kartus užėmė Melitopolį liepos 3-osios naktį.

Šio teiginio Ukrainos valdžia nepatvirtino.

07:45 | Ukraina Kyjivo srityje nukenksmino beveik 48 tūkst. sprogmenų

Pasak Kyjivo regiono karinės administracijos, iki šiol ištirta ir išvalyta nuo sprogmenų daugiau nei 17 tūkst. hektarų teritorijos.

Nukenksminta beveik 48 tūkst. sprogmenų.

07:15 | Karo studijų institutas: Ukrainos pajėgos greičiausiai tyčia pasitraukė iš Lysyčansko

Karo studijų institutas paskebtoje naujausiose ataskaitoje pranešė kad Rusijos pajėgos nepatyrė didelio pasipriešinimo įžengdamos į Lysyčanską.

NEW: Ukrainian forces likely conducted a deliberate withdrawal from Lysychansk, resulting in the Russian seizure of the city on July 2.



Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/txd39Gq3gW pic.twitter.com/3WO4WCcd5V

REKLAMA