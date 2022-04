Karas Ukrainoje. Analitikas: Bučos skerdynės – ne vienkartinis žiaurumas, žvalgyba nurodė pagrindinį Rusijos taikinį Ukrainoje

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:22 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 18 300 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 147 lėktuvus, 134 sraigtasparnius, 647 tankus, 1844 šarvuočius, 330 artilerijos pabūklų, 107 raketų sistemas, 7 laivus, 1273 mašinas, 76 kuro cisternas, 92 bepiločius orlaivius, 54 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 25 specialiosios įrangos vienetus.

10:14 | Buča „nėra vienkartinis žiaurumas“

Jungtinės Karalystės gynybos ir saugumo ekspertų grupė „Rusi“ narys Jackas Watlingas BBC sakė, kad panašios žudynės kaip Bučos mieste gali pasikartoti ir kitose Rusijos pajėgų kontroliuojamose teritorijose.

Ukraina apkaltino Rusiją „tyčinėmis žudynėmis“ Bučoje po to, kai žurnalistai rado gatvėse išmėtytus mažiausiai 20 civilių kūnų. Rusija šiuos teiginius karo vadina „propaganda“.

„Tai nėra vienkartinis žiaurumas. Taip rusai vykdo antipartizaninį karą. Manau, kad tose vietovėse, kur rusai užgrobė teritoriją, atrasime nemažai tokių veiksmų“, – sakė J. Watlingas.

„Tų žiaurumų tikslas bus tas pats – atkeršyti gyventojams už įžūlumą priešintis. Manau, kad tokie veiksmai bus labai plačiai paplitę. Jie darė tą patį Afganistane. Tą patį padarė Čečėnijoje ir Antrojo pasaulinio karo metais. Tai antipartizaninio karo doktrina – kolektyvinės bausmės“, – pridūrė analitikas.

Kartu Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija naujausioje savo žvalgybos ataskaitoje išskiria, kad dabar pagrindinis Rusijos taikinys – Mariupolio uostamiestis.

Bučos miestą žymi Rusijos kariuomenės barbariškumas (6 nuotr.) Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX) Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX) Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX) +2 Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX) Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX) Buča išlaisvinta, bet nusėta mirusiųjų kūnais (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Bučos miestą žymi Rusijos kariuomenės barbariškumas

09:41 | Naujojoje Kachovkoje pagrobtas Ukrainos žurnalistas

Ukrainos žurnalistas Oleksandras Gunko, „Nova Kakhovka City“ vyriausiasis redaktorius buvo pagrobtas Chersone. Rusijos okupantai jam pateikė pasiūlymą „teisingai“ nušviesti įvykius. Apie žurnalisto pagrobimą paskelbė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.

09:33 | Rusija prašo sušaukti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Bučos

Maskva paprašė pirmadienį surengti specialų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį aptarti kaltinimams, kad rusų pajėgos įvykdė žiaurių nusikaltimų prieš civilius ukrainiečius šalia Kyjivo esančioje Bučoje.

„Atsižvelgdama į siaubingą Ukrainos radikalų provokaciją #Bučoje, Rusija paprašė pirmadienį, balandžio 4 dieną, sušaukti JT Saugumo Tarybos posėdį“, – sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Rusijos ambasadoriaus prieš JT pirmasis pavaduotojas Dmitrijus Polianskis.

Ukraina ir Vakarų lyderiai prarūko pykčiu, kai nedideliame Bučos miestelyje į šiaurės vakarus nuo Kyjivo buvo aptikta masinių kapaviečių ir šimtai brutaliai nužudytų civilių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tiesiogiai apkaltino Maskvą civilių žudynėmis.

09:12 | Rusijos pajėgos naktį bombardavo Odesą, Mykolajivą

Pasak Mykolajivo mero Oleksandro Senkevyčiaus, Rusija balandžio 4 d. anksti rytą smogė Mykolajivo miestui keliomis raketomis. Kol kas informacijos apie aukų skaičių ar situacijos rimtumą nėra.

09:01 | JK: Rusijos pajėgos persiorientuoja į Donbasą

Rusijos pajėgos toliau „konsoliduojasi ir persitvarko“ savo puolimui Donbase, skelbiama naujausioje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje.

„Rusijos pajėgos ir toliau konsoliduojasi ir persitvarko, perorientuodamos puolimą į Donbaso regioną Ukrainos rytuose. Rusijos kariai, įskaitant samdinius iš su Rusijos valstybe susijusios privačios karinės bendrovės „Wagner“, perkeliami į teritoriją“, – rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/vU5ocGdpuw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 4, 2022

08:40 | Putinas: Rusijos aviakompanijos su Vakarų lizinguotojais gali atsiskaityti rubliais

Rusijos aviakompanijos už lėktuvų ir jų variklių nuomą su lizingo kompanijomis iš „nedraugiškų“ valstybių gali atsiskaityti rubliais per sąskaitas Rusijos bankuose, nusprendė atitinkamą įsaką pasirašęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Kita vertus, prezidentas suteikė įgaliojimus vyriausybei nustatyti „kitokią nei šiame įsake nustatytą atsiskaitymo su lizinguotojais tvarką“, tvarką, skelbia Rusijos žiniasklaida.

Agentūros „Reuters“ duomenimis, Rusija neteisėtai pasiliko 400 išsinuomotų orlaivių, kurių bendra vertė siekia 10 mlrd. JAV dolerių, o analitikai tai pavadino didžiausia lėktuvų vagyste komercinės civilinės aviacijos istorijoje.

08:20 | Rusija mobilizuoja dar 60 000 karių, pranešė Ukrainos kariuomenė

Ukrainos kariškiai ką tik paskelbė savo operatyvinę ataskaitą šį rytą 6 val., teigdama, kad Rusija pradėjo maždaug 60 000 karių „slaptą mobilizaciją“, kad papildytų Ukrainoje prarastus dalinius.

„Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos per mobilizaciją planuoja įtraukti apie 60 000 žmonių“, – pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Pareigūnai pridūrė, kad Ukrainos pajėgos per pastarąją parą sutrukdė septynis išpuolius Donecko ir Luhansko srityse.

08:00 | JK: Mariupolio užgrobimas yra „pagrindinis Rusijos tikslas“

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė savo naujausią žvalgybos ataskaitą, kurioje teigiama, kad Mariupolio užėmimas yra pagrindinis Rusijos invazijos tikslas.

„Mariupolyje tęsėsi įnirtingos kovos, Rusijos pajėgoms bandant užimti miestą. Miestas ir toliau intensyviai puolamas, tačiau Ukrainos pajėgos išlaiko atkaklų pasipriešinimą ir išlaiko kontrolę centrinėse srityse.

Mariupolis beveik neabejotinai yra pagrindinis Rusijos invazijos tikslas, nes jis užtikrins sausumos koridorių iš Rusijos į okupuotą Krymo teritoriją“, – rašoma ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 3, 2022

07:26 | Per „Grammy“ apdovanojimų ceremoniją parodytas Zelenskio vaizdo kreipimasis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį netikėtai kreipėsi per „Grammy“ apdovanojimų ceremoniją ir paragino palaikyti jo šalį, taip pat prašė įtakingiausius artistus savo muzika „užpildyti tylą“, atneštą karo.

Iš anksto įrašytas V. Zelenskio pranešimas buvo parodytas prieš dainininko Johno Legendo pasirodymą, per kurį jis atliko dainą „Free“ kartu su ukrainiete dainininke Mika Newton, muzikante Siuzanna Iglidan ir poete Liuba Jakimčuk.

„Kas yra muzikos priešingybė? Sugriautų miestų tyla ir nužudyti žmonės, – kalbėjo V. Zelenskis. – Mūsų muzikantai vietoje smokingų dėvi neperšaunamas liemenes. Jie dainuoja sužeistiesiems ligoninėse – netgi jų negirdintiems. Tačiau muzika vis tiek prasiverš.“

„Ginsime savo laisvę gyventi, mylėti, skambėti“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.

„Savo krašte kovojame su Rusija, nešančia siaubingą tylą savo bombomis. Mirtiną tylą. Pripildykite tylą savo muzika, pripildykite ją šiandien, kad papasakotumėt mūsų istoriją“, – ragino V. Zelenskis.

Jo pasirodymas per svarbiausių JAV mu

07:15 | Rusijos pajėgos palieka Sumų sritį

Sumų srities gubernatorius Dmytro Žyvytskis pranešė, kad Rusijos pajėgos traukiasi iš Sumų srities ir išsiveža savo įrangą.

06:48 | 3 500 oficialių aukų

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Jungtinės Tautos suskaičiavo 3455 ukrainiečių aukas, į šį skaičių įtraukti 1400 žuvusių ir daugiau nei 2000 sužeistų. Tačiau manoma, kad tikrasis skaičius yra daug didesnis, teigiama neseniai paskelbtoje ataskaitoje.

From 24 Feb—2 April, we recorded 3,455 civilian casualties in context of Russia's armed attack against #Ukraine: 1,417 killed, incl 121 children; 2,038 injured, incl 171 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 3, 2022

Dauguma užregistruotų civilių aukų nukentėjo dėl sprogstamųjų ginklų, įskaitant sunkiosios artilerijos ir daugkartinių raketų sistemų apšaudymą, raketų ir oro antskrydžius.

Didžiausias aukų skaičius fiksuojamas Donecko ir Luhansko srityse.

06:25 | Zelenskis pasmerkė skerdynes Bučoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Rusijos karines pajėgas išvadino „skerdikais“, „kankintojais“ ir „prievartautojais“, po to, kai Kyjivą supančių miestų gatvėse buvo rasta šimtai ukrainiečių civilių kūnų.

Jis taip pat pažadėjo ištirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltus už visus Rusijos nusikaltimus Ukrainoje, sakydamas, kad tam sukūrė „specialų mechanizmą“.

„Žuvo šimtai žmonių. Kankinti, nužudyti civiliai. Lavonai gatvėse... Koncentruotas blogis atėjo į mūsų kraštą. Žudikai. Kankintojai. Prievartautojai. Plėšikai. Kurie save vadina armija. Ir kurie nusipelno tik mirties po to, ką padarė“, – naktinėje kalboje sakė V. Zelenskis.

Kreipdamasis į rusų karių mamas, jis pridūrė:

„Noriu, kad kiekviena rusų kareivio motina pamatytų žuvusiųjų kūnus Bučoje, Irpinėje, Hostomelyje. Ką jie padare? Kodėl jie buvo nužudyti? Ką padarė gatve dviračiu važiavęs vyras?

Kodėl eiliniai civiliai paprastame taikiame mieste buvo kankinami iki mirties? Kodėl moterys buvo pasmaugtos po to, kai joms iš ausų buvo išplėšti auskarai? Kaip moterys gali būti prievartaujamos ir žudomos vaikų akivaizdoje?

Kaip jų lavonai galėjo būti išniekinti net po mirties? Kodėl jie tankais traiško žmonių kūnus? Ką Ukrainos miestas Buča padarė jūsų Rusijai? Kaip visa tai tapo įmanoma?

Rusijos mamos! Net jei užauginote plėšikus, kaip jie taip pat tapo skerdikais? ... Jie žudė tyčia ir su malonumu“, – į Rusijos karių motinas kreipėsi Ukrainos lyderis.

06:06 | Masinius kapus pradėjo kasti dar kovo pradžioje

Palydovinėse nuotraukose, kur užfiksuotas Ukrainos miestas Buča, bažnyčios teritorioje matyti maždaug 14 m ilgio griovys, kur nustatytas masinis kapas.

„Reuters“ žurnalistai, kurie šeštadienį lankėsi Bučoje, pamatė kūnus, gulinčius miesto gatvėse, esančiose už 37 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo. Vienoje bažnyčioje vis dar buvo atviras masinis kapas, iš kurio per ant viršaus sukrautą raudoną molį kyšojo žmonių rankos ir kojos.

„Maxar Technologies“, renkanti ir skelbianti Ukrainos palydovines nuotraukas, nurodė, kad pirmosios masinio kapo užuomazgos užfiksuotos kovo 10 dieną.

„Naujausioje kovo 31 d. darytoje nuotraukoje matoma kapo vieta su maždaug 14 m ilgio grioviu pietvakarinėje teritorijos dalyje prie bažnyčios“, – sakė „Maxar“.

Bučoje, kurios kontrolę neseniai susigrąžino ukrainiečių pajėgos, aptikta masinė kapavietė su 57 žmonių palaikais, o iš viso Kyjivo regione, iš kurio pasitraukė Rusijos kariuomenė, naujausiais Ukrainos prokuratūros duomenimis, aptikti 410 civilių palaikai.

Svarbiausi sekmadienio įvykiai

► Daugiau nei pusė milijono žmonių sugrįžo į Ukrainą nuo ​​Rusijos invazijos pradžios vasari 24 dieną, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija.

► Rusijos pajėgos pagrobė vienuolika Ukrainos vietos bendruomenių vadovų, pranešė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.

► Kyjivo priemiestyje Bučoje, kurio kontrolę neseniai susigrąžino ukrainiečių pajėgos, aptikta masinė kapavietė su 57 žmonių palaikais, pranešė vietos pareigūnas, AFP agentūrai parodęs prakastą griovų, kuriame guli palaikai.

► Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios iš šalies pabėgo beveik 4,2 mln. žmonių ir vien per pastarąją parą į kaimynines šalis atvyko beveik 40 tūkst. žmonių, rodo Jungtinių Tautų paskelbti duomenys.

► Civilių žudymas Ukrainos sostinės Bučos priemiestyje buvo „tyčinės žudynės“, po skubaus rusų pajėgų atsitraukimo iš Kyjivo srities pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

► Ukraina skelbia atgavusi Kyjivo srities kontrolę, rusų kariams traukiantis iš aplink sostinę ir Černihivą esančių teritorijų. Taip pat pranešama, jog fiksuojama vis daugiau įrodymų apie rusų galimai vykdytus civilių žudymus okupacijos laikotarpiu.

► Latvijos gamtinių dujų saugyklos operatorės vadovas pranešė, kad Baltijos šalys nebeimportuoja rusiškų gamtinių dujų.

► Sekmadienio rytą Odesoje driokstelėjo keletas sprogimų, sukėlusių gaisrus, iš Ukrainos pietvakarinio miesto.