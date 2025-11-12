Kambodža ir Tailandas apsikeitė kaltinimais dėl naujų susirėmimų pasienyje

Šią vasarą tarp Tailando ir Kambodžos užvirė penkias dienas trukę susirėmimai, per kuriuos žuvo 43 žmonės, o apie 300 tūkst. buvo priversti palikti savo namus. Įtampą sumažino taikos susitarimas, kurį parėmė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Tačiau Tailandas pirmadienį sustabdė taikos sutarties įgyvendinimą, tvirtindamas, kad per naujai padėtos minos sprogimą buvo sužeisti keturi šalies kariai.
Kambodžos informacijos ministras Nethas Pheaktra naujienų agentūrai AFP sakė, kad „Tailando kariai paleido ugnį į civilius“ ir Bantėj Mančėjaus provincijoje sužalojo mažiausiai penkis žmones.
Tuo tarpu Tailando karališkosios kariuomenės atstovo pavaduotojas Richa Suksuwanonas žurnalistams nurodė, kad kariai apie 16 val. (vietos, 11 val. Lietuvos laiku) iš Kambodžos pusės išgirdo šaunamųjų ginklų ugnį, tačiau „neatsakė ugnimi“.
„Manoma, kad tai Kambodžos pusės provokacija“, – tikino jis.
