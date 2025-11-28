 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Jungtinės Tautos pasmerkė „akivaizdžią skubotą egzekuciją“, įvykdytą palestiniečiams Vakarų Krante

2025-11-28 14:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 14:45

Jungtinės Tautos penktadienį pareiškė, kad dviejų palestiniečių, nušautų Vakarų Krante, kai rodėsi pasidavė Izraelio pajėgoms, nužudymas buvo „akivaizdi skubota egzekucija“.

Jungtinių Tautų vėliava (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Tautos penktadienį pareiškė, kad dviejų palestiniečių, nušautų Vakarų Krante, kai rodėsi pasidavė Izraelio pajėgoms, nužudymas buvo „akivaizdi skubota egzekucija“.

REKLAMA
0

„Esame pasipiktinę, kad vakar Izraelio pasienio policija Dženine įžūliai nužudė du palestiniečius“, – Ženevoje žurnalistams sakė JT žmogaus teisių biuro atstovas Jeremy‘is Laurence‘as, šį incidentą pavadinęs „dar viena akivaizdžia skubota egzekucija“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis sakė, kad JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas ragina atlikti „nepriklausomą, skubų ir veiksmingą palestiniečių nužudymų tyrimą“ ir užtikrinti, kad už nužudymus ir kitus pažeidimus Vakarų Krante atsakingi asmenys „būtų visapusiškai patraukti atsakomybėn“.

REKLAMA
REKLAMA

Žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad Izraelio saugumo pajėgos per operaciją Vakarų Krante nušovė mažiausiai du ieškomus palestiniečius, kurie, kaip pranešama, buvo pasidavę.

REKLAMA

Pasak keleto Izraelio ir Palestinos žiniasklaidos priemonių, abu palestiniečiai buvo nušauti iš arti. Egipto transliuotojo parodytame vaizdo įraše, kaip teigiama, matyti visas netoli Dženino miesto įvykęs incidentas.

Izraelio kariuomenė ir policija pranešė, kad įvykis tiriamas. Kariuomenė teigė, kad pajėgos buvo apsupusios pastatą, kurio viduje buvo įtariamieji.

REKLAMA
REKLAMA

Po keleto valandų vyrai esą išėjo iš pastato ir buvo nušauti. Kariuomenė nepatikslino, kas šovė ir ar palestiniečiai pasidavė.

Palestinos sveikatos apsaugos ministerija Ramaloje patvirtino, kad Izraelio kariuomenė pranešė valdžios atstovams apie vyriškių žūtį. Aukos buvo 26 ir 37 metų amžiaus.

„Incidentą įvykio vietoje tiria vadai, o išvados bus perduotos atitinkamoms institucijoms“, – teigiama kariuomenės ir policijos pareiškime.

Izraelio saugumo pajėgos teigė, kad vyrai buvo ieškomi dėl įtarimų mėčius sprogstamuosius įtaisus į karius ir priklausius šioje teritorijoje veikiančiam „teroristų tinklui“. Daugiau informacijos atskleista nebuvo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų