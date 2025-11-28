Jungtinės Tautos pasmerkė „akivaizdžią skubotą egzekuciją“, įvykdytą palestiniečiams Vakarų Krante

„Esame pasipiktinę, kad vakar Izraelio pasienio policija Dženine įžūliai nužudė du palestiniečius“, – Ženevoje žurnalistams sakė JT žmogaus teisių biuro atstovas Jeremy‘is Laurence‘as, šį incidentą pavadinęs „dar viena akivaizdžia skubota egzekucija“.
Jis sakė, kad JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas ragina atlikti „nepriklausomą, skubų ir veiksmingą palestiniečių nužudymų tyrimą“ ir užtikrinti, kad už nužudymus ir kitus pažeidimus Vakarų Krante atsakingi asmenys „būtų visapusiškai patraukti atsakomybėn“.
Žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad Izraelio saugumo pajėgos per operaciją Vakarų Krante nušovė mažiausiai du ieškomus palestiniečius, kurie, kaip pranešama, buvo pasidavę.
Pasak keleto Izraelio ir Palestinos žiniasklaidos priemonių, abu palestiniečiai buvo nušauti iš arti. Egipto transliuotojo parodytame vaizdo įraše, kaip teigiama, matyti visas netoli Dženino miesto įvykęs incidentas.
Izraelio kariuomenė ir policija pranešė, kad įvykis tiriamas. Kariuomenė teigė, kad pajėgos buvo apsupusios pastatą, kurio viduje buvo įtariamieji.
Po keleto valandų vyrai esą išėjo iš pastato ir buvo nušauti. Kariuomenė nepatikslino, kas šovė ir ar palestiniečiai pasidavė.
Palestinos sveikatos apsaugos ministerija Ramaloje patvirtino, kad Izraelio kariuomenė pranešė valdžios atstovams apie vyriškių žūtį. Aukos buvo 26 ir 37 metų amžiaus.
„Incidentą įvykio vietoje tiria vadai, o išvados bus perduotos atitinkamoms institucijoms“, – teigiama kariuomenės ir policijos pareiškime.
Izraelio saugumo pajėgos teigė, kad vyrai buvo ieškomi dėl įtarimų mėčius sprogstamuosius įtaisus į karius ir priklausius šioje teritorijoje veikiančiam „teroristų tinklui“. Daugiau informacijos atskleista nebuvo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!