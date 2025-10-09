Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT teigia, kad turi pakankamai atsargų 3 mėnesius maitinti visą Gazos Ruožą

2025-10-09 17:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 17:22

 Jungtinių Tautų agentūra palestiniečių pabėgėliams ketvirtadienį pasveikino Izraelio ir „Hamas“ susitarimą dėl paliaubų ir pareiškė, kad yra pasirengusi Gazos Ruožą užversti desperatiškai reikalingu maistu.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

 Jungtinių Tautų agentūra palestiniečių pabėgėliams ketvirtadienį pasveikino Izraelio ir „Hamas" susitarimą dėl paliaubų ir pareiškė, kad yra pasirengusi Gazos Ruožą užversti desperatiškai reikalingu maistu.

0

Paskelbus žinią, kad Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl pirmojo paliaubų Gazos Ruože etapo, „labai palengvėjo“, platformoje „X“ rašė UNRWA vadovas Philippe‘as Lazzarinis.

Susitarimas sudarytas po to, kai praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų taikos Gazos Ruože planą, pagal kurį Izraelis turėtų pasitraukti iš Gazos Ruožo ir mainais į įkaitus paleisti šimtus palestiniečių kalinių.

Tai „leis lengviau atsikvėpti žmonėms, kurie dvejus ilgus metus išgyveno smarkiausią bombardavimą, perkėlimą, netektį ir sielvartą“, – teigė Ph. Lazzarinis ir pasidžiaugė, kad „įkaitai ir kalėjimuose esantys palestiniečiai po kankinančių išbandymų pagaliau sugrįš į savo šeimas“.

UNRWA vadovas sakė, kad jo vadovaujama agentūra turi „maisto produktų, vaistų ir kitų būtiniausių reikmenų, paruoštų vežti į Gazos Ruožą“, kuriame, JT teigimu, plinta badas.

„Turime pakankamai maisto, kad visiems gyventojams užtektų ateinančius tris mėnesius.“

UNRWA jau nuo seno yra griežtos Izraelio kritikos, kuri dar labiau sustiprėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ Izraelyje surengė kruvinus išpuolius, išprovokavusius karą Gazos Ruože, objektu.

Izraelis kaltina agentūrą šališkumu ir tuo, kad joje „pilna „Hamas“ agentų“, o šių metų pradžioje apskritai uždraudė jai veikti Izraelio teritorijoje.

UNRWA teigė, kad Gazos ruože vis dar dirba apie 12 tūkst. jos darbuotojų, o Ph. Lazzarinis ketvirtadienį primygtinai tvirtino, kad ten esančios agentūros grupės yra „labai svarbios įgyvendinant šį susitarimą ir, be kita ko, teikiant tokias pagrindines paslaugas kaip sveikatos priežiūra ir švietimas“.

„Daugiau kaip 660 tūkst. vaikų nekantriai laukia, kada galės grįžti į mokyklą“, – sakė jis, pabrėždamas, kad UNRWA mokytojai yra pasirengę padėti jiems tai įgyvendinti.

„Raginu visas valstybes nares paremti UNRWA, kad ji galėtų atlikti savo darbą ir ateinančiu kritiniu laikotarpiu padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos.“

