TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas

2025-11-14 16:38 / šaltinis: BNS
2025-11-14 16:38

Jungtinių Tautų (JT) taikdariai penktadienį pranešė, kad, praėjus beveik metams po paliaubų tarp Izraelio ir grupuotės „Hezbollah" įsigaliojimo, žydų valstybės kariuomenė pietų Libane netoli JT nubrėžtos vadinamosios Mėlynosios linijos, kuri faktiškai atstoja sieną tarp dviejų valstybių, pastatė betonines sienas.

JT taikdariai: Izraelis Libano pietuose pastatė sienas BNS Foto

Jungtinių Tautų (JT) taikdariai penktadienį pranešė, kad, praėjus beveik metams po paliaubų tarp Izraelio ir grupuotės „Hezbollah“ įsigaliojimo, žydų valstybės kariuomenė pietų Libane netoli JT nubrėžtos vadinamosios Mėlynosios linijos, kuri faktiškai atstoja sieną tarp dviejų valstybių, pastatė betonines sienas.

0

Spalio mėnesį JT laikinosios pajėgos Pietų Libane (UNIFIL) apžiūrėjo „betoninę T formos sieną, pastatytą Izraelio gynybos pajėgų (IDF) į pietvakarius nuo Jaruno vietovės“.

„Atlikus apžiūrą patvirtinta, kad ši siena kerta Mėlynąją liniją, todėl daugiau nei 4 tūkst. kvadratinių metrų Libano teritorijos tapo neprieinama Libano gyventojams“, – nurodė UNIFIL.

„Lapkričio mėnesį taikdariai pastebėjo, kad šioje teritorijoje statoma dar viena T formos siena. Atlikus apžiūrą patvirtinta, kad dalis šios sienos į pietryčius nuo Jaruno taip pat kerta Mėlynąją liniją“, – pridūrė UNIFIL ir paragino Izraelį pasitraukti.

Izraelio kariuomenė paneigė šį JT taikdarių pareiškimą.

Naujienų agentūros AFP paklausta apie šį kaltinimą, Izraelio kariuomenė atsakė: „Siena yra platesnio (Izraelio kariuomenės) plano, kurio statyba prasidėjo 2022 metais, dalis. Nuo karo pradžios, remdamasi iš jo išmoktomis pamokomis, (Izraelio kariuomenė) įgyvendino keletą priemonių, įskaitant fizinės kliūties palei šiaurinę sieną stiprinimą.“

„Reikėtų pabrėžti, kad siena nekerta Mėlynosios linijos“, – pridūrė ji.

Nepaisant 2024-ųjų lapkritį sudaryto susitarimo, Izraelis tebelaiko karius penkiose Pietų Libano teritorijose ir toliau reguliariai vykdo smūgius.

Pagal susitarimą Libano vyriausybė nurodė kariuomenei parengti „Hezbollah“ nuginklavimo planą, tačiau Izraelis kaltina Beirutą vilkinimu.

Pagal susitarimą Libano vyriausybė nurodė kariuomenei parengti „Hezbollah" nuginklavimo planą, tačiau Izraelis kaltina Beirutą vilkinimu.

