 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

JK sumažins pabėgėlių apsaugą

2025-11-16 12:47 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 12:47

Jungtinė Karalystė (JK) smarkiai sumažins pabėgėliams teikiamą apsaugą ir panaikins automatiškai skiriamas išmokas prieglobsčio prašytojams, šeštadienio vakarą paskelbė Leiboristų partijos vyriausybė.

Jungtinė Karalystė (nuotr. SCANPIX)

Jungtinė Karalystė (JK) smarkiai sumažins pabėgėliams teikiamą apsaugą ir panaikins automatiškai skiriamas išmokas prieglobsčio prašytojams, šeštadienio vakarą paskelbė Leiboristų partijos vyriausybė.

REKLAMA
0

Tai vienas iš naujausių žingsnių siekiant sumažinti neteisėtą imigraciją ir atsverti augančią kraštutinių dešiniųjų įtaką šalyje.

Šios priemonės buvo parengtos pagal griežtą Danijos prieglobsčio politiką. Jos taip pat paskelbtos tuo metu, kai JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris patiria spaudimą dėl augančio kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“ populiarumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nutrauksiu JK auksinį bilietą prieglobsčio prašytojams“, – šeštadienį pareiškė JK vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau JK pabėgėlių tarybos vadovas perspėjo valdančiuosius, kad šios naujausios priemonės neatgrasys žmonių nuo bandymų pasiekti šalį. Jis taip pat paragino vyriausybę jas persvarstyti.

REKLAMA

Šiuo metu pabėgėlio statusas galioja penkerius metus, po to galima prašyti neriboto leidimo gyventi JK ir galiausiai – pilietybės.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad pabėgėlio statuso trukmė bus sutrumpinta iki 30 mėnesių.

Ministerija pridūrė, kad ši apsauga bus reguliariai peržiūrima, o pabėgėliai turės grįžti į savo kilmės šalis, kai jos bus pripažintos saugiomis.

REKLAMA
REKLAMA

Ministerija taip pat pranešė, kad ketina padidinti laikotarpį, kurį pabėgėliai turės praleisti JK prieš galėdami kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi, iki 20 metų.

Šiuo metu pabėgėliai gali prašyti leidimo nuolat gyventi JK po penkerių metų gyvenimo šalyje.

Oficialiais duomenimis, JK prieglobsčio prašymų skaičius pasiekė rekordinį lygį – per metus iki 2025 metų birželio mėnesio jų buvo pateikta apie 111 tūkstančių. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Didžiausia prieglobsčio politikos pertvarka“

Vidaus reikalų ministerija naujausius pasiūlymus pavadino „didžiausia prieglobsčio politikos pertvarka per daugelį metų“. Juos pirmadienį parlamentui dar turi pristatyti Sh. Mahmood.

Ji teigė, kad šios naujausios reformos sumažins nelegalių migrantų atvykimo į JK norą ir palengvins jau šalyje esančių išsiuntimą.

REKLAMA

Ministerijos teigimu, šiais naujausiais pakeitimais būtų panaikinta prieš du dešimtmečius įstatyme nustatyta pareiga teikti paramą prieglobsčio prašytojams.

Tai reikštų, jog prieglobsčio prašytojams nebebūtų garantuojamas būstas ir savaitinės finansinės išmokos.

Taip pat vyriausybė galėtų atsisakyti teikti paramą prieglobsčio prašytojams, kurie gali dirbti arba išlaikyti save, bet to nedaro, arba tiems, kurie padarė nusikaltimus.

REKLAMA

K. Starmeris savo centro kairės Leiboristų partijos prioritetu laiko neteisėtos migracijos į JK sustabdymą. Daugiausiai migrantų į JK patenka per Lamanšo sąsiaurį, per kurį juos gabena gaujos.

2024-aisiais apie 37 tūkst. žmonių ryžosi pavojingai kelionei valtimi per Lamanšo sąsiaurį iš Prancūzijos.

Per pirmąjį 2025-ųjų pusmetį Lamanšo sąsiaurį perplaukė daugiau nei 20 tūkst. žmonių. Dešimtys žmonių žuvo, bandydami neteisėtai kirsti sieną. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų