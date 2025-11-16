JK sumažins pabėgėlių apsaugą

Tai vienas iš naujausių žingsnių siekiant sumažinti neteisėtą imigraciją ir atsverti augančią kraštutinių dešiniųjų įtaką šalyje.
Šios priemonės buvo parengtos pagal griežtą Danijos prieglobsčio politiką. Jos taip pat paskelbtos tuo metu, kai JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris patiria spaudimą dėl augančio kraštutinių dešiniųjų partijos „Reform UK“ populiarumo.
„Nutrauksiu JK auksinį bilietą prieglobsčio prašytojams“, – šeštadienį pareiškė JK vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood.
Tačiau JK pabėgėlių tarybos vadovas perspėjo valdančiuosius, kad šios naujausios priemonės neatgrasys žmonių nuo bandymų pasiekti šalį. Jis taip pat paragino vyriausybę jas persvarstyti.
Šiuo metu pabėgėlio statusas galioja penkerius metus, po to galima prašyti neriboto leidimo gyventi JK ir galiausiai – pilietybės.
Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad pabėgėlio statuso trukmė bus sutrumpinta iki 30 mėnesių.
Ministerija pridūrė, kad ši apsauga bus reguliariai peržiūrima, o pabėgėliai turės grįžti į savo kilmės šalis, kai jos bus pripažintos saugiomis.
Ministerija taip pat pranešė, kad ketina padidinti laikotarpį, kurį pabėgėliai turės praleisti JK prieš galėdami kreiptis dėl leidimo nuolat gyventi, iki 20 metų.
Šiuo metu pabėgėliai gali prašyti leidimo nuolat gyventi JK po penkerių metų gyvenimo šalyje.
Oficialiais duomenimis, JK prieglobsčio prašymų skaičius pasiekė rekordinį lygį – per metus iki 2025 metų birželio mėnesio jų buvo pateikta apie 111 tūkstančių.
„Didžiausia prieglobsčio politikos pertvarka“
Vidaus reikalų ministerija naujausius pasiūlymus pavadino „didžiausia prieglobsčio politikos pertvarka per daugelį metų“. Juos pirmadienį parlamentui dar turi pristatyti Sh. Mahmood.
Ji teigė, kad šios naujausios reformos sumažins nelegalių migrantų atvykimo į JK norą ir palengvins jau šalyje esančių išsiuntimą.
Ministerijos teigimu, šiais naujausiais pakeitimais būtų panaikinta prieš du dešimtmečius įstatyme nustatyta pareiga teikti paramą prieglobsčio prašytojams.
Tai reikštų, jog prieglobsčio prašytojams nebebūtų garantuojamas būstas ir savaitinės finansinės išmokos.
Taip pat vyriausybė galėtų atsisakyti teikti paramą prieglobsčio prašytojams, kurie gali dirbti arba išlaikyti save, bet to nedaro, arba tiems, kurie padarė nusikaltimus.
K. Starmeris savo centro kairės Leiboristų partijos prioritetu laiko neteisėtos migracijos į JK sustabdymą. Daugiausiai migrantų į JK patenka per Lamanšo sąsiaurį, per kurį juos gabena gaujos.
2024-aisiais apie 37 tūkst. žmonių ryžosi pavojingai kelionei valtimi per Lamanšo sąsiaurį iš Prancūzijos.
Per pirmąjį 2025-ųjų pusmetį Lamanšo sąsiaurį perplaukė daugiau nei 20 tūkst. žmonių. Dešimtys žmonių žuvo, bandydami neteisėtai kirsti sieną.
