 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Anglijos gydytojai pradėjo streiką dėl atlyginimų ir rezidentūros vietų

2025-11-14 14:11 / šaltinis: BNS
2025-11-14 14:11

Tūkstančiai gydytojų Anglijoje penktadienį pradėjo penkių dienų streiką dėl atlyginimų ir rezidentūros vietų, ir tai jau 13-tas medikų streikas nuo 2023 metų kovo.

Didžiosios Britanijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Tūkstančiai gydytojų Anglijoje penktadienį pradėjo penkių dienų streiką dėl atlyginimų ir rezidentūros vietų, ir tai jau 13-tas medikų streikas nuo 2023 metų kovo.

REKLAMA
0

7 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku prasidėjusį kai kurių rezidentų streiką pasmerkė leiboristų vyriausybės sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas.

Rezidentai sudaro pusę medicinos darbuotojų ligoninėse.

W. Streetingo teigimu, gydytojų profesinės sąjungos „British Medical Association“ (BMA) vadovybė renkasi konfrontaciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis streikas jau nebėra susijęs su sąžiningumu. Jis susijęs su politine pozicija“, – rašė jis laikraštyje „The Daily Telegraph“.

REKLAMA
REKLAMA

„Negalime nusileisti ir nenusileisime dėl atlyginimų, tik ne po atlyginimų pakėlimo 28,9 proc. per pastaruosius trejus metus ir didžiausių visame viešajame sektoriuje premijų per pastaruosius dvejus metus“, – pridūrė jis.

REKLAMA

BMA tvirtinimu, gydytojų atlyginimai turi padidėti dar 26 proc., kad jų reali vertė vėl taptų tokia, kokia buvo prieš du dešimtmečius.

Profesinė sąjunga taip pat reikalauja didinti rezidentūros vietų skaičių.

Gydytojai skundžiasi, kad kai kuriais atvejais daugiau kaip 30 tūkst. gydytojų pretenduoja tik į 10 tūkst. rezidentūros vietų. Rezidentūra sudaro sąlygas daryti karjerą ir siekti tapti gydytoju konsultantu.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl dabartinės situacijos daug gydytojų lieka be nuolatinio darbo.

Jungtinė Karalystė (JK) išgyvena užsitęsusią pragyvenimo išlaidų krizę, dėl kurios streikuojama įvairiuose ekonomikos sektoriuose.

Per pastaruosius pusketvirtų metų streikus, be kitų, surengė mokytojai, slaugytojai, greitosios pagalbos medikai, advokatai, geležinkelininkai, pasieniečiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų