JK: pagal susitarimą su Paryžiumi į Prancūziją grąžintas pirmasis nelegalus migrantas

„Vyras, kuris rugpjūtį atvyko į JK mažu laiveliu, šįryt buvo išsiųstas komerciniu skrydžiu“, – nurodė JK vidaus reikalų ministerija.
Migranto išsiuntimą iš JK taip pat patvirtino Prancūzijos vyriausybė. Šaltinis vyriausybėje naujienų agentūrai AFP nurodė, kad JK iš šalies deportavo Indijos pilietį.
JK vidaus reikalų ministerija šį išsiuntimą pavadino „dar vienu svarbiu vyriausybės žingsniu siekiant išardyti nusikalstamus tinklus“, organizuojančius pavojingas keliones per Lamanšo sąsiaurį.
„Šią ir kitą savaitę numatoma daugiau skrydžių“, – priduriama ministerijos išplatintame pranešime.
Pranešime sakoma, kad pirmieji migrantai iš Prancūzijos pagal liepos mėnesį pasiektus susitarimus, kaip tikimasi, atvyks saugiais keliais artimiausiomis dienomis.
Pagal šį susitarimą JK gali sulaikyti ir grąžinti migrantus, atvykusius mažomis valtimis per Lamanšo sąsiaurį, jei jie pripažįstami neturinčiais teisės gauti prieglobstį.
Mainais Londonas priims tiek pat migrantų iš Prancūzijos, kurie galės pateikti paraišką JK vizai gauti per internetinę platformą pagal pilotinę schemą, įsigaliojusią šių metų rugpjūtį.
Manoma, kad pati platforma pradės veikti 2026 metų birželį.
Prieš daugiau nei du mėnesius JK premjeras Keiras Starmeris susitarė dėl šios schemos su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, siekdami atgrasyti migrantus.
Dešimtys tūkstančių migrantų kasmet nelegaliai pasiekia pietryčių Anglijos krantus, o tai didina visuomenės spaudimą vyriausybei ir kraštutinių dešiniųjų įtaką.
Didžiąją šių metų dalį prieš imigrantus nusiteikusio Nigelo Farage'o vadovaujama partija „Reform UK“ pirmauja visuomenės nuomonės apklausose.
Remiantis Prancūzijos oficialiais duomenimis, šiais metais jau žuvo 23 migrantai, bandę perplaukti Lamanšo sąsiaurį – vieną judriausių pasaulyje laivybos kelių.
Tačiau ketvirtadienį Londono Aukštasis Teismas laikinai užblokavo planuojamą migranto iš Eritrėjos deportaciją, sukeldamas JK vyriausybės pyktį.
Labdaros organizacijų duomenimis, daugiau nei 90 migrantų, neseniai atvykusių į JK mažais laiveliais, buvo sulaikyti deportacijai į Prancūziją.
Prancūzijos vidaus reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad nuo šeštadienio Paryžius vykdys pirmuosius asmenų repatriacijos veiksmus.
