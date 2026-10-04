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TV3 naujienos > Užsienis

Jemeno husiai perėmė svarbų tiekimo kelią

2026-10-04 15:04 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 15:04
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Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu – laikina tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostine, naujienų agentūrai AFP nurodė keturi saugumo šaltiniai.

Jemenas (nuotr. 123rf.com)

Jemeno husiai sekmadienį užblokavo gyvybiškai svarbų tiekimo kelią, jungiantį Taizą su Adenu – laikina tarptautiniu mastu pripažintos vyriausybės sostine, naujienų agentūrai AFP nurodė keturi saugumo šaltiniai.

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„Buvome informuoti, kad husiai perėmė al Safijos rajono kontrolę, ten užblokavo pagrindinį kelią ir užėmė policijos nuovadą“, – AFP sakė vietos policijos šaltinis.

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Trys šaltiniai Jemeno kariuomenėje patvirtino, kad husiai kontroliuoja šį rajoną ir tiekimo kelią, todėl grupuotė faktiškai apsupo Taizo miestą.

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Šaltiniai pridūrė, kad husiai taip pat sustabdė eismą pagrindiniu Taizą su Adenu jungiančiu keliu, o kovos šiame rajone tebesitęsia.

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Husių puolimas surengtas po kelias dienas Taize ir jo apylinkėse vykusių intensyvių kovų tarp grupuotės ir vyriausybės pajėgų.

Pats miestas tebėra kontroliuojamas vyriausybės pajėgų, tačiau husiai jau seniai laiko jį apsupę iš šiaurės, rytų ir vakarų. Taizas tebėra vienas pagrindinių Jemeno pilietinio karo frontų.

Po kelerius metus trukusios santykinės ramybės karas Jemene liepą vėl įsiplieskė platesnio karo Artimuosiuose Rytuose fone.

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Jemenas yra viena skurdžiausių pasaulio šalių, kurią tebekamuoja didžiulė humanitarinė krizė.

Rugsėjį kovos suintensyvėjo husiams pradėjus žaibišką puolimą, per kurį jie užėmė visą Jemeno Raudonosios jūros pakrantę, įskaitant laivybai itin svarbų Bab al Mandebo sąsiaurį.

Tuo pat metu husiai pradėjo Saudo Arabijos energijos išteklių eksporto, kurį jau ir taip stipriai sutrikdė Irano uždarytas Hormuzo sąsiauris, blokadą.

Karas Jemene prasidėjo 2014 m., kai husiai iš Saudo Arabijos remiamos vyriausybės perėmė sostinę Saną, o vėliau ir didelių teritorijų šalies šiaurėje kontrolę.

Kitais metais į karą įsitraukė Saudo Arabijos vadovaujama tarptautinė koalicija.

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