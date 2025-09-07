Jemeno ataka: oro uoste Izraelyje sužeistas žmogus

„Paramedikai teikia medicininę pagalbą (...) 63 metų vyrui, kuris yra lengvos būklės, visiškai sąmoningas, su galūnių sužalojimais nuo šrapnelio“, – sakoma tarnybos pranešime.
Izraelio oro uostų administracijos atstovas sakė, kad dronas „pataikė į atvykimo salę“ ir kad veikla Ramono oro uoste buvo sustabdyta.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad tai buvo ketvirtas dronas, sekmadienį paleistas iš Jemeno.
Ankstesniame pareiškime ji pranešė, kad numušė tris bepiločius orlaivius, skrendančius iš Jemeno kelių minučių bėgyje, du iš jų – prieš jiems kertant Izraelio oro erdvę. Kariuomenė nenurodė, kas nutiko trečiajam.
Vėliau ji patvirtino, kad dar vienas dronas „nukrito Ramono oro uosto teritorijoje“, ir pridūrė, kad sirenos nebuvo įjungtos, o incidentas nagrinėjamas.
Irano remiami husių sukilėliai yra pažadėję atkeršyti už savo ministro pirmininko nužudymą per Izraelio antskrydį praėjusį mėnesį.
Po naujausios dronų atakos politinio biuro narys Hizamas al Assadas (Hizamas Asadas) socialiniame tinkle „X“ paskelbė: „Tikrasis kerštas dar net neprasidėjo... Tai, kas jūsų laukia, bus daug blogiau.“
Prieš dvi savaites Izraelis per antskrydžius nužudė Irano remiamos husių vyriausybės vadovą ir dar 11 aukšto rango pareigūnų.
Sekmadienio ataka buvo pirmasis husių išpuolis prieš bet kokį strateginį taikinį Izraelyje nuo gegužės, kai balistinė raketa iš Jemeno pataikė į Tel Avivo Ben Guriono oro uostą.
Nuo 2023-iųjų spalį kilusio karo Gazos Ruože husiai skelbia remiantys palestiniečius ir solidarizuodamiesi su jais reguliariai rengia dronų ir raketų atakas prieš Izraelį.
Atsakydamas į tai, Izraelis surengė keletą atsakomųjų smūgių Jemene, taikydamasis į uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Praėjusią savaitę, tebesitęsiant eskalacijai, Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Izraelis Kacas) pažadėjo husiams suduoti 10 biblinių Egipto rykščių.
