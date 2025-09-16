JAV Senatas patvirtino Trumpo patarėjo kandidatūrą į FED valdybos narius

Toks sprendimas priimtas tuo metu, kai imta nerimauti dėl JAV centrinio banko nepriklausomumo.
Paskirti jį į šias pareigas JAV Senatas nedidele balsų persvara pritarė pirmadienį vakare. S. Miranas užims kadenciją baigiančios FED valdytojos Adrianos Kugler pareigas, kurias eis iki 2026 m. sausio pabaigos.
Balsavimas dėl S. Mirano kandidatūros patvirtinimo įvyko likus kelioms valandoms iki dvi dienas truksiančio JAV centrinio banko posėdžio, kuriame politikos formuotojai ketina peržiūrėti pagrindinę palūkanų normą. Analitikai prognozuoja, kad palūkanų norma gali būti sumažinta, mat pastaruoju metu pasirodė JAV darbo rinkos sulėtėjimo požymių.
S. Miranas galėtų siekti, kad palūkanos būtų dar labiau mažinamos – skolinimosi išlaidų mažinimo jau seniai siekia ir pats D. Trumpas.
Per ankstesnį svarstymą įstatymų leidėjai suabejojo, ar S. Miranas bus nepriklausomas nuo D. Trumpo. Demokratų senatorė Elizabeth Warren pavadino jį D. Trumpo „marionete“ ir perspėjo, kad nei visuomenė, nei investuotojai, nei pasaulio rinkos nepasitikės juo kaip nepriklausomu balsu. Tačiau S. Miranas pažadėjo užtikrinti centrinio banko nepriklausomumą.
Trumpas reikalauja mažinti palūkanas
JAV centrinio banko valdybos nario vieta atsilaisvino rugpjūtį, netikėtai atsistatydinus A. Kugler.
D. Trumpas greitai įžvelgė galimybę į ją paskirti vieną iš artimų savo bendražygių, nes kelis mėnesius nesėkmingai siekė sumažinti palūkanų normas, o centrinis bankas vis atsisakydavo tai padaryti. JAV prezidentas teigia, kad dėl didelių palūkanų normų būstas tampa neįperkamas ir kad geresnėmis sąlygomis teikiamos paskolos galėtų padėti skatinti ekonomikos augimą.
Tačiau pernelyg mažos palūkanos gali dar labiau paskatinti infliaciją. FED pirmininkas Jerome‘as Powellas laikosi griežtesnės pozicijos ir dėl to sulaukė D. Trumpo kritikos. Rugpjūčio mėnesį prezidentas taip pat bandė nušalinti FED valdybos narę Lisą Cook, tačiau teismas laikinai užblokavo šį žingsnį.
Federalinė rezervų sistema, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų centrinis bankas, atlieka itin svarbų vaidmenį palaikant finansinį stabilumą, o tai turi pasaulinės reikšmės rinkoms.
