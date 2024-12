JAV paskelbė naujus klimato tikslus

Dabar užsibrėžtus tikslus J. Bidenas vaizdo įraše pavadino „drąsiausia klimato programa JAV istorijoje“.

Aplinkosaugos grupuotės pasveikino naujus klimato tikslus, kurie, be kita ko, numato ypač aplinkai kenksmingų metano dujų išmetimą iki 2035 m. sumažinti 35 proc.

D. Trumpas sausio 20 d. stos prie JAV vairo. Jis yra pareiškę, kad sieks nutraukti savo pirmtako J. Bideno klimato politiką. Dešinysis populistas per rinkimų kampaniją paskelbė, kad nubrauks valstybės subsidijas klimatui palankioms technologijoms ir smarkiai išplės iškastinio kuro gavybą JAV. Be to, manoma, kad prezidentaujant D. Trumpui, kaip jau per pirmąją jo kadenciją (2017–2021), JAV pasitrauks iš Paryžiaus kaitos klimato susitarimo.

Šis susitarimas numato apriboti klimato šilimą iki 1,5 laipsnio, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu. Tam daugiau kaip 190 sutarties šalių turi pateikti nacionalinius klimato apsaugos tikslus.

JAV šiuo metu yra antra didžiausia pasaulyje teršėja po Kinijos ir didžiausia tokio iškastinio kuro, kai nafta ir dujos, gamintoja. Nepaisant pažangos klimato politikoje, šalis yra toli nutolusi nuo dabartinio tikslo iki 2030 m. sumažinti emisijas perpus, lyginant su 2005 m.