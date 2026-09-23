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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Izraelis įsiuto dėl Macrono kalbos: „Absurdas“

2026-09-23 11:32 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 11:32
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Izraelis antradienį atsikirto Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, savo kalboje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje kritikavusiam Izraelio veiksmus Vakarų Krante.

Emmanuelis Macronas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)

Izraelis antradienį atsikirto Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, savo kalboje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje kritikavusiam Izraelio veiksmus Vakarų Krante.

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Didžiausiame kasmetiniame JT diplomatiniame renginyje pasakytoje kalboje – paskutinėje einant prezidento pareigas – E. Macronas apgailestavo dėl humanitarinės padėties Gazos Ruože, iš kur „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną surengė kruviniausią išpuolį prieš Izraelį, taip pat kritikavo Izraelio veiksmus Vakarų Krante.

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E. Macronas sakė, kad „Hamas“ niekada nevykdė išpuolių Vakarų Krante – teritorijoje, kurią Izraelis užėmė 1967 metais ir kurioje įsikūrusi Palestinos savivalda.

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„Groteskiškas Emmanuelio Macrono pareiškimo absurdas pribloškia“, – teigiama ministro pirmininko Benjamino Netanyahu, kuris ketvirtadienį Jungtinėse Tautose turėtų pasakyti iššaukiančią kalbą, kanceliarijos pranešime.

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„Teroristai iš „Hamas“ beveik kasdien rengia išpuolius prieš žydus. Jie nužudė nesuskaičiuojamą daugybę Izraelio civilių gyventojų Judėjoje ir Samarijoje“, – rašoma pareiškime, kuriame vartojamas biblinį Vakarų Kranto pavadinimą.

B. Netanyahu biuras paminėjo sekmadienį – prieš švenčiausią žydų dieną Jom Kipurą – per susišaudymą Vakarų Krante žuvusį Izraelio naujakurį.

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Izraelis nurodė, kad auka, šešių vaikų tėvas Netanelis Shukrunas, taip pat turėjo Prancūzijos pilietybę.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad palestinietį užpuoliką sulaikė ligoninėje, o vėliau kariai jo kaime surengė reidą. B. Netanyahu vyriausybės ministras paragino pagal naują įstatymą įvykdyti jam mirties bausmę.

Ekstremistai Izraelio naujakuriai dažnai puola Vakarų Kranto palestiniečius ir vagia iš jų. Jungtinės Tautos nurodė, kad iki 2026 metų vidurio šioje teritorijoje kasdien įvykdavo apie šešis su naujakuriais susijusius smurtinius incidentus, susijusius su palestiniečiais arba jų turtu.

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Macrono pareiškimą pasmerkė ir JAV ambasadorius

E. Macrono pareiškimus pasmerkė ir JAV ambasadorius Izraelyje Mike’as Huckabee.

„Sunku įsivaizduoti su realybe labiau prasilenkiančią kalbą nei Macrono kalba JT“, – trečiadienį socialiniame tinkle „X“ parašė M. Huckabee.

„Hamas“ yra blogio rykštė, ir ši organizacija nužudė nekaltų Amerikos piliečių“, – pridūrė jis.

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Antradienio kalboje E. Macronas griežtai kritikavo humanitarinę padėtį Gazos Ruože ir paragino šalis iš naujo įsipareigoti laikytis tarptautinės teisės bei JT sistemos.

„Ko vertas mūsų patikimumas, jei liekame neveiklūs Gazos atžvilgiu? Kai kurie teigia, kad taika pasiekta, tačiau tai neatvėrė kelio humanitarinių siuntų pristatymui. Tai reginys, kuris mus visus gėdina“, – sakė E. Macronas.

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„Pažiūrėkite, kas vyksta Vakarų Krante, kur kasdien pažeidžiamos teisės. Vardan ko? „Hamas“ niekada nevykdė išpuolių Vakarų Krante. Dėl viso to kiekvieną dieną darosi vis sunkiau gerbti teisėtą Palestinos žmonių teisę egzistuoti“, – pridūrė jis.

Palestinos savivalda, kuriai vadovauja su „Hamas“ besivaržančios grupuotės, turi ribotą autonomiją pagrindinėse Vakarų Kranto miestų teritorijose, o didžiąją dalį teritorijos kontroliuoja Izraelis.

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„Hamas“ Gazos Ruožo kontrolę perėmė 2007 metais – praėjus dvejiems metams po to, kai Izraelis pasitraukė iš šios teritorijos ir išardė gyvenvietes.

B. Netanyahu santykiai su E. Macronu yra prasti. Prancūzijos prezidentas pernai JT Generalinėje Asamblėjoje vadovavo Vakarų šalių iniciatyvai pripažinti Palestinos valstybę.

Prancūzija neseniai prisijungė prie Jungtinės Karalystės ir įvedė sankcijas produktams iš Izraelio gyvenviečių Vakarų Krante, taip dar labiau supykdydama Izraelio vyriausybę.

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Petras
Petras
2026-09-23 11:59
Netanjagu turi sugauti pagal isduota TBT orderi ir bausti uz karo nusikaltimus. Taigi tokios nuostatos zydu daugumai nepatinka.
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