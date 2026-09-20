Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Artimieji Rytai

Prieš svarbiausią žydų šventę – smurto banga Vakarų Krante: nužudytas izraelietis naujakurys

2026-09-20 17:36 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 17:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Jom Kipuro šventei, sekmadienį okupuotame Vakarų Krante buvo nušautas izraelietis naujakurys, o kariuomenė pranešė sulaikiusi įtariamą užpuoliką.

(Asociatyvi nuotr.) (nuotr. „X“) (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Artėjant Jom Kipuro šventei, sekmadienį okupuotame Vakarų Krante buvo nušautas izraelietis naujakurys, o kariuomenė pranešė sulaikiusi įtariamą užpuoliką.

REKLAMA
2

Izraelio kariuomenė taip pat pranešė apie mėginimą Vakarų Krante surengti išpuolį automobiliu taranuojant žmones. Užpuolikas buvo nukautas.

Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė žudiko išpuolį, surengtą artėjant sekmadienio vakare prasidėsiančiai svarbiausiai žydų šventei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Beilinsono ligoninė centriniame Izraelio Petach Tikvos mieste pranešė, kad per pirmąjį išpuolį netoli į šiaurę nuo Ramalos esančios izraeliečių Neve Cufo gyvenvietės sužeistas izraelietis nuo patirtų sužalojimų mirė.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinei Vakarų Kranto izraeliečių naujakuriams atstovaujančiai organizacijai – Ješos tarybai – vadovaujantis Israelis Gantzas sakė, kad žuvusysis buvo naujakurys.

REKLAMA

„Izraelio gynybos pajėgų (IDF) kariai sulaikė teroristą, įvykdžiusį išpuolį naudojant šaunamąjį ginklą“, – sakoma kariuomenės pranešime. Jame priduriama, kad įtariamasis buvo surastas ligoninėje, kuri, palestiniečių šaltinių teigimu, yra Ramalos mieste.

Kariuomenė nurodė, kad anksčiau vienas karys įtariamą užpuoliką pašovė incidento vietoje netoli Ramalos centrinėje Vakarų Kranto dalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalis Zamiras išpuolio vietoje pareiškė, kad kariuomenė vis dar budi padidintos parengties režimu, o visuose sektoriuose dislokuota daugiau karių.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad daugelis kontrolės punktų šioje Vakarų Kranto dalyje buvo uždaryti, o kituose buvo tikrinami automobiliai.

„Uždarysime kaimą ir atliksime tyrimus, per kuriuos išaiškinsime visus, padėjusius teroristui“, – sakė E. Zamiras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Privers sumokėti

„Nė vienas teroristas ir nė vienas jam padėjęs asmuo nėra nepasiekiamas. Su visais jais suvesime sąskaitas – Gazos Ruože, Libane, Judėjoje ir Samarijoje“, – sakė B. Netanyahu, turėdamas omenyje įvairius frontus, kuriuose veikia Izraelio kariuomenė.

Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas pareiškė užjaučiantis aukos šeimą dėl jos netekties.

„Šios šventos šventės išvakarėse aiškiai pasakykime: teroras mūsų nepalauš ir nesudrebins mūsų dvasios“, – sakė I. Herzogas.

REKLAMA

Kariuomenė taip pat išplatino dar vieną pranešimą, kuriame teigė, kad jos kariai nukovė vyrą, mėginusį automobiliu taranuoti Ganimo rajone veikusius IDF karius. Ganimą – netoli palestiniečių Dženino miesto esančią gyvenvietę Vakarų Krante – neseniai vėl atkūrė Izraelis.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad užpuolikas buvo 32 metų Sami Zwaidehas. Ministerijos teigimu, Izraelio pajėgos jį nušovė Dženino rajone.

REKLAMA

Izraelis Vakarų Krantą yra okupavęs nuo 1967 metų. Šioje palestiniečių teritorijoje tarp maždaug 3 mln. palestiniečių gyvenančiose gyvenvietėse, kurios pagal tarptautinę teisę yra laikomos neteisėtomis, gyvena daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių.

Naujienų agentūros AFP skaičiavimais, paremtais palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio pajėgos arba naujakuriai šioje teritorijoje nužudė daugiau kaip 1,1 tūkst. palestiniečių.

Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius arba Izraelio karines operacijas žuvo mažiausiai 49 izraeliečiai, tarp jų civiliai ir saugumo pajėgų nariai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų