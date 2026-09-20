Prieš svarbiausią žydų šventę – smurto banga Vakarų Krante: nužudytas izraelietis naujakurys

Izraelio kariuomenė taip pat pranešė apie mėginimą Vakarų Krante surengti išpuolį automobiliu taranuojant žmones. Užpuolikas buvo nukautas.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pasmerkė žudiko išpuolį, surengtą artėjant sekmadienio vakare prasidėsiančiai svarbiausiai žydų šventei.
Beilinsono ligoninė centriniame Izraelio Petach Tikvos mieste pranešė, kad per pirmąjį išpuolį netoli į šiaurę nuo Ramalos esančios izraeliečių Neve Cufo gyvenvietės sužeistas izraelietis nuo patirtų sužalojimų mirė.
Pagrindinei Vakarų Kranto izraeliečių naujakuriams atstovaujančiai organizacijai – Ješos tarybai – vadovaujantis Israelis Gantzas sakė, kad žuvusysis buvo naujakurys.
„Izraelio gynybos pajėgų (IDF) kariai sulaikė teroristą, įvykdžiusį išpuolį naudojant šaunamąjį ginklą“, – sakoma kariuomenės pranešime. Jame priduriama, kad įtariamasis buvo surastas ligoninėje, kuri, palestiniečių šaltinių teigimu, yra Ramalos mieste.
Kariuomenė nurodė, kad anksčiau vienas karys įtariamą užpuoliką pašovė incidento vietoje netoli Ramalos centrinėje Vakarų Kranto dalyje.
Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalis Zamiras išpuolio vietoje pareiškė, kad kariuomenė vis dar budi padidintos parengties režimu, o visuose sektoriuose dislokuota daugiau karių.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad daugelis kontrolės punktų šioje Vakarų Kranto dalyje buvo uždaryti, o kituose buvo tikrinami automobiliai.
„Uždarysime kaimą ir atliksime tyrimus, per kuriuos išaiškinsime visus, padėjusius teroristui“, – sakė E. Zamiras.
Privers sumokėti
„Nė vienas teroristas ir nė vienas jam padėjęs asmuo nėra nepasiekiamas. Su visais jais suvesime sąskaitas – Gazos Ruože, Libane, Judėjoje ir Samarijoje“, – sakė B. Netanyahu, turėdamas omenyje įvairius frontus, kuriuose veikia Izraelio kariuomenė.
Izraelio prezidentas Isaacas Herzogas pareiškė užjaučiantis aukos šeimą dėl jos netekties.
„Šios šventos šventės išvakarėse aiškiai pasakykime: teroras mūsų nepalauš ir nesudrebins mūsų dvasios“, – sakė I. Herzogas.
Kariuomenė taip pat išplatino dar vieną pranešimą, kuriame teigė, kad jos kariai nukovė vyrą, mėginusį automobiliu taranuoti Ganimo rajone veikusius IDF karius. Ganimą – netoli palestiniečių Dženino miesto esančią gyvenvietę Vakarų Krante – neseniai vėl atkūrė Izraelis.
Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad užpuolikas buvo 32 metų Sami Zwaidehas. Ministerijos teigimu, Izraelio pajėgos jį nušovė Dženino rajone.
Izraelis Vakarų Krantą yra okupavęs nuo 1967 metų. Šioje palestiniečių teritorijoje tarp maždaug 3 mln. palestiniečių gyvenančiose gyvenvietėse, kurios pagal tarptautinę teisę yra laikomos neteisėtomis, gyvena daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių.
Naujienų agentūros AFP skaičiavimais, paremtais palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo karo Gazos Ruože pradžios Izraelio pajėgos arba naujakuriai šioje teritorijoje nužudė daugiau kaip 1,1 tūkst. palestiniečių.
Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius arba Izraelio karines operacijas žuvo mažiausiai 49 izraeliečiai, tarp jų civiliai ir saugumo pajėgų nariai.
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