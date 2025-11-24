Izraelio smūgis Beirute: nukautas „Hezbollah“ štabo viršininkas

„Hezbollah“ patvirtino, kad per smūgį pietiniame Haret Hreiko rajone žuvo Haythamas Ali Tabatabai, kuris apibūdinamas kaip šios Irano remiamos grupuotės štabo viršininkas. Be to, pranešama, kad per ataką žuvo dar keturi grupuotės nariai. Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras pareiškė, kad kariuomenė „atakavo „Hezbollah“ štabo viršininką, kuris vadovavo teroristinės organizacijos plėtrai ir persiginklavimui“.
Jungtinės Amerikos Valstijos nuo 2018 m. siūlė 5 mln. dolerių atlygį už H. A. Tabatabai sulaikymą.
Libano sveikatos apsaugos ministerija informavo, kad per smūgį, kurio metu buvo pataikyta į daugiabutį, iš viso žuvo mažiausiai penki žmonės, o dar 28 buvo sužeisti. Vaizduose iš įvykio vietos matyti daugiaaukščio gyvenamojo pastato šone žiojinti skylė ir gatvėje pažirusios nuolaužos. Pasak Libano naujienų agentūros NNA, per sprogimą taip pat buvo padaryta žala aplinkiniams pastatams ir transporto priemonėms.
Pernai rugsėjį per Izraelio oro smūgį Haret Hreike dar buvo nukautas „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah.
„Hezbollah“ nėra paskelbusi oficialaus komentaro apie naujausią ataką, kuri žymi didelę eskalaciją po kelis mėnesius Libano pietuose rusenusio konflikto. B. Netanyahu įsakė suduoti smūgį remdamasis gynybos ministro Israelio Katzo ir kariuomenės vado Eyalo Zamiro rekomendacija, nurodė jo biuras.
Izraelis ir ši Irano remiama grupuotė 2024 m. lapkritį susitarė dėl paliaubų po daugiau nei metus trukusių intensyvių susišaudymų. Tačiau Izraelio pajėgos ir toliau reguliariai rengė smūgius, daugiausia Pietų Libane, o abi pusės kaltina viena kitą paliaubų pažeidimais.
