Izraelio premjero biuras: Benjaminas Netanyahu įsakė smogti „Hezbollah“ „štabo viršininkui“

„Prieš kurį laiką Beiruto centre IDF (Izraelio kariuomenė) atakavo „Hezbollah“ štabo viršininką, kuris vadovavo teroristinės organizacijos telkimui ir perginklavimui“, – teigiama trumpame pranešime, priduriant, kad išpuolį surengti įsakė B. Netanyahu.
„Izraelis yra pasiryžęs veikti siekdamas savo tikslų visur ir visada“, – sakoma pareiškime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!