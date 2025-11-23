 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio premjero biuras: Benjaminas Netanyahu įsakė smogti „Hezbollah“ „štabo viršininkui“

2025-11-23 15:57 / šaltinis: BNS
2025-11-23 15:57

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį davė įsakymus kariuomenei surengti smūgį Beirute, taikantis į libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ „štabo viršininką“, pranešė jo biuras.

Benjaminas Netanyahu paskelbė aiškią žinią – jis paragino Irano gyventojus nuversti savo „despotišką režimą“ (nuotr. SCANPIX)

0

„Prieš kurį laiką Beiruto centre IDF (Izraelio kariuomenė) atakavo „Hezbollah“ štabo viršininką, kuris vadovavo teroristinės organizacijos telkimui ir perginklavimui“, – teigiama trumpame pranešime, priduriant, kad išpuolį surengti įsakė B. Netanyahu. 

„Izraelis yra pasiryžęs veikti siekdamas savo tikslų visur ir visada“, – sakoma pareiškime. 

