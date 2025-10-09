Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras pareiškė nebalsuosiąs už susitarimą dėl taikos Gazos Ruože

„Yra didžiulė baimė dėl padarinių, ištuštinus kalėjimus ir paleidus kitą teroristų lyderių kartą, padarysiančią viską, kad ir toliau lietųsi žydų kraujo upės, neduok Dieve“, – socialiniame tinkle X parašė B. Smotrichas.
„Vien dėl šios priežasties negalime prisidėti prie šios trumparegiškos šventės ar balsuoti už susitarimą", – teigė ministras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!