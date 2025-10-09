Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras pareiškė nebalsuosiąs už susitarimą dėl taikos Gazos Ruože

2025-10-09 10:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 10:45

 Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas pareiškė, kad nepritaria ketvirtadienį Izraelio ir „Hamas“ pasiektam susitarimui dėl paliaubų Gazos Ruože, ir tvirtino, kad balsuos prieš jį. 

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

„Yra didžiulė baimė dėl padarinių, ištuštinus kalėjimus ir paleidus kitą teroristų lyderių kartą, padarysiančią viską, kad ir toliau lietųsi žydų kraujo upės, neduok Dieve“, – socialiniame tinkle X parašė B. Smotrichas. 

„Vien dėl šios priežasties negalime prisidėti prie šios trumparegiškos šventės ar balsuoti už susitarimą", – teigė ministras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

