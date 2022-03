Izraelio kariuomenė sako nukovusi karius užpuolusį palestinietį

Izraelio kariai „ėmėsi veiksmų išpuoliui sustabdyti, šaudydami į vieną iš įtariamųjų“ netoli ryčiau Jeruzalės esančio Abu Diso, sakoma kariuomenės pareiškime. Jame priduriama, kad „įtariamasis buvo sužeistas ir vėliau mirė nuo žaizdų“.

Remiantis pareiškimu, kitam įtariamajam pavyko pabėgti.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad 16-metį Yameną Jafalą nušovė „okupacinės pajėgos“.

Nuo vasario 8 dienos Vakarų Krante žuvo dar devyni palestiniečiai. Jeruzalėje ir Vakarų Krante pasitaiko daug palestiniečių išpuolių prieš Izraelio saugumo pajėgas, įskaitant pavieniui veikiančių užpuolikų atakas.

Izraelio policija pranešė sekmadienį paryčiais nušovusi palestinietį paauglį, šiam sužeidus pareigūną Jeruzalės senamiestyje.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nukautą asmenį identifikavo kaip Karimą Jamalą al Qawasmi (Karimą Džamalą Kavasmį).

REKLAMA

19-metis užpuolikas „priėjo prie policijos pareigūnų, budėjusių prie Bab Hutos vartų Jeruzalės senamiestyje, išsitraukė peilį ir dūrė vienam iš jų“, – sakoma policijos pareiškime. Jame nurodoma, kad užpuolikas buvo nušautas, o vėliau medikai konstatavo jo mirtį įvykio vietoje.

Senamiestis yra Izraelio aneksuotoje rytinėje Jeruzalės dalyje, į kurią palestiniečiai pretenduoja kaip į savo būsimos valstybės sostinę.

Vasario 22 dieną izraeliečių kariuomenė pranešė, jog kariškiai Chaderio miesto Betliejaus rajone nušovė palestinietį – vieną iš trijų įtariamųjų, kurie „svaidė Molotovo kokteilius į pravažiuojančius vairuotojus ir kėlė pavojų jų gyvybei“.

Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, žuvo 14 metų paauglys.

Praėjusį antradienį du palestiniečius nukovė Izraelio pajėgos, apšaudytos per arešto reidą Džanino pabėgėlių stovykloje Vakarų Kranto šiaurėje, pranešė izraeliečių pasienio policija ir palestiniečių sveikatos apsaugos pareigūnai.

REKLAMA

REKLAMA

Tą pačią dieną per kitą incidentą žuvo dar vienas palestinietis.

Vasario 8 dieną Izraelio pajėgos nukovė tris palestiniečius per dienos metu surengtą reidą. Per tą operaciją, per kurią, žydų valstybės teigimu, buvo taikomasi į „teroristų kuopelę“, Vakarų Kranto Nabluso mieste buvo suvarpytas kulkomis automobilis.

Per kitus incidentus vasario pradžioje nuo Izraelio pareigūnų ugnies žuvo du paaugliai.

Žydų valstybė užėmė Jordanijos anksčiau kontroliuotą Vakarų Krantą per 1967 metų Šešių dienų karą.

Nuo to laiko šioje teritorijoje įsikūrė maždaug 475 tūkst. žydų, gyvenančių šalia beveik 2,9 mln. palestiniečių bendruomenėse, kurios pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis.

Izraelio ministras pirmininkas Naftali Bennettas (Naftalis Benetas) yra buvęs naujakurių lobistų tarybos vadovas, nepritariantis Palestinos valstybingumui.

Premjeras atmetė galimybę vesti bet kokias oficialias taikos derybas su palestiniečiais savo kadencijos metu. Visgi jis pažadėjo gerinti ekonomines sąlygas Vakarų Krante, kurio civilinę kontrolę iš dalies vykdo Palestinos Autonomija.