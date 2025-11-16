 
TV3 naujienos > Užsienis

Izraelio kariuomenė: nuakutas vienas palestinietis okupuotame Vakarų Krante

2025-11-16 17:39 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 17:39

Izraelio kariuomenė sekmadienį nurodė, kad okupuotame Vakarų Krante naktį nukovė palestinietį. 

Izraelio kariuomenė (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kariuomenė sekmadienį nurodė, kad okupuotame Vakarų Krante naktį nukovė palestinietį. 

0

Tuo tarpu Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad incidento metu buvo nušautas jaunuolis. 

„Naktį (sekmadienį) IDF (Izraelio kariuomenės) rezervo kariai (... ) vykdė operatyvinę veiklą Nabluse, kurios metu teroristas metė sprogstamąjį užtaisą į karius, – sakoma Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime.  – Kareiviai atsakė ugnimi ir likvidavo teroristą. Apie sužeistuosius IDF nepranešė.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ramaloje įsikūrusi Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad 19-metis Hassanas Ahmedas Jamilas Moussa buvo nužudytas Askaro pabėgėlių stovykloje, kai čia ugnį atidengė Izraelio kariuomenė. 

Skelbiama, kad jaunuolis žuvo per Izraelio surengtą reidą šioje stovykloje. 

Izraelis okupavo Vakarų Krantą 1967 metais, o nuo karo Gazos Ruože pradžios ten išaugo smurtas.

Pasak Ramaloje įsikūrusios Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos, Izraelio kariai ir naujakuriai nuo 2023 metų spalio nužudė daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių, įskaitant kovotojus ir civilius gyventojus.

Per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius ar Izraelio operacijas žuvo mažiausiai 43 izraeliečiai, įskaitant saugumo pajėgų narius, rodo oficialūs duomenys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

