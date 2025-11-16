Izraelio kariuomenė: nuakutas vienas palestinietis okupuotame Vakarų Krante

Tuo tarpu Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad incidento metu buvo nušautas jaunuolis.
„Naktį (sekmadienį) IDF (Izraelio kariuomenės) rezervo kariai (... ) vykdė operatyvinę veiklą Nabluse, kurios metu teroristas metė sprogstamąjį užtaisą į karius, – sakoma Izraelio kariuomenės išplatintame pranešime. – Kareiviai atsakė ugnimi ir likvidavo teroristą. Apie sužeistuosius IDF nepranešė.“
Ramaloje įsikūrusi Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad 19-metis Hassanas Ahmedas Jamilas Moussa buvo nužudytas Askaro pabėgėlių stovykloje, kai čia ugnį atidengė Izraelio kariuomenė.
Skelbiama, kad jaunuolis žuvo per Izraelio surengtą reidą šioje stovykloje.
Izraelis okupavo Vakarų Krantą 1967 metais, o nuo karo Gazos Ruože pradžios ten išaugo smurtas.
Pasak Ramaloje įsikūrusios Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos, Izraelio kariai ir naujakuriai nuo 2023 metų spalio nužudė daugiau kaip 1 tūkst. palestiniečių, įskaitant kovotojus ir civilius gyventojus.
Per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius ar Izraelio operacijas žuvo mažiausiai 43 izraeliečiai, įskaitant saugumo pajėgų narius, rodo oficialūs duomenys.
