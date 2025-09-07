Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio oro pajėgos perėmė tris dronus

2025-09-07 15:56 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-07 15:56

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį perėmė tris dronus, paleistus iš Jemeno, kur husių sukilėliai pažadėjo atkeršyti už savo ministro pirmininko nužudymą per Izraelio oro antskrydį praėjusį mėnesį.

Izraelio kariuomenė (BNS Foto)

Izraelio kariuomenė pranešė, kad sekmadienį perėmė tris dronus, paleistus iš Jemeno, kur husių sukilėliai pažadėjo atkeršyti už savo ministro pirmininko nužudymą per Izraelio oro antskrydį praėjusį mėnesį.

0

„Prieš kurį laiką IAF (Izraelio oro pajėgos) perėmė tris bepiločius orlaivius, atskridusius iš Jemeno“, – sakoma kariuomenės pareiškime ir priduriama, kad du iš jų buvo numušti prieš įskrendant į Izraelio oro erdvę. Ji nepatikslino, kas nutiko trečiajam.

Prieš dvi savaites Izraelis per oro antskrydžius nužudė Irano remiamos husių vyriausybės vadovą ir dar 11 aukšto rango pareigūnų.

Atsakydami Jemeno sukilėliai į Izraelį paleido aštuonias balistines raketas ir septynis dronus, tačiau, kaip praneša Izraelio žiniasklaida, visi jie buvo perimti arba nukrito pakeliui.

Nuo 2023-iųjų spalį kilusio karo Gazos Ruože husiai paskelbė remiantys palestiniečius ir solidarizuodamiesi su jais reguliariai rengia dronų ir raketų atakas prieš Izraelį.

Atsakydamas į tai, Izraelis surengė keletą atsakomųjų smūgių Jemene, taikydamasis į uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.

Praėjusią savaitę, tebesitęsiant eskalacijai, Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Izraelis Kacas) pažadėjo husia

