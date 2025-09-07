Izraelio oro pajėgos perėmė tris dronus

„Prieš kurį laiką IAF (Izraelio oro pajėgos) perėmė tris bepiločius orlaivius, atskridusius iš Jemeno“, – sakoma kariuomenės pareiškime ir priduriama, kad du iš jų buvo numušti prieš įskrendant į Izraelio oro erdvę. Ji nepatikslino, kas nutiko trečiajam.
Prieš dvi savaites Izraelis per oro antskrydžius nužudė Irano remiamos husių vyriausybės vadovą ir dar 11 aukšto rango pareigūnų.
Atsakydami Jemeno sukilėliai į Izraelį paleido aštuonias balistines raketas ir septynis dronus, tačiau, kaip praneša Izraelio žiniasklaida, visi jie buvo perimti arba nukrito pakeliui.
Nuo 2023-iųjų spalį kilusio karo Gazos Ruože husiai paskelbė remiantys palestiniečius ir solidarizuodamiesi su jais reguliariai rengia dronų ir raketų atakas prieš Izraelį.
Atsakydamas į tai, Izraelis surengė keletą atsakomųjų smūgių Jemene, taikydamasis į uostus, elektrines ir tarptautinį oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Praėjusią savaitę, tebesitęsiant eskalacijai, Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Izraelis Kacas) pažadėjo husia
