TV3 naujienos > Užsienis

Izraelis ruošiasi sunaikinti „Hamas“ tunelius

2025-10-12 12:18
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 12:18

Izraelis planuoja sunaikinti tai, kas liko iš „Hamas“ tunelių tinklo po Gazos Ruožu, po to, kai bus išlaisvinti įkaitai, sekmadienį sakė vienas ministras.

Izraelis po Irano atakos (nuotr. SCANPIX)

Izraelis planuoja sunaikinti tai, kas liko iš „Hamas“ tunelių tinklo po Gazos Ruožu, po to, kai bus išlaisvinti įkaitai, sekmadienį sakė vienas ministras.

1

Gynybos ministras Izraelis Katzas teigė, kad operacija bus vykdoma pagal „tarptautinį mechanizmą“, kuriam vadovauja Jungtinės Valstijos, tris dienas trunkančių paliaubų rėmėjos.

„Didžiausias Izraelio iššūkis po įkaitų išlaisvinimo etapo bus sunaikinti visus „Hamas“ teroristų tunelius Gazoje“, – pareiškime teigė I. Katzas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įsakiau kariuomenei ruoštis vykdyti šią misiją“, – nurodė jis.

Kai kurie tuneliai kerta pasienio tvorą 

Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ valdo tunelių tinklą po Gazos Ruožu, o tai leidžia jos kovotojams veikti nematomiems Izraelio žvalgybai.

Kai kurie tuneliai kerta pasienio tvorą ir siekia Izraelį, o tai sudaro sąlygas netikėtoms atakoms.

Daugelis jų jau buvo sunaikinti per dvejus metus trukusį karą, kurį sukėlė 2023 metų spalio 7 dieną grupuotės įvykdyta ataka prieš Izraelį.

I. Katzas teigė, kad likę tuneliai bus sunaikinti pagal „Hamas“ nusiginklavimo ir demilitarizacijos programą, numatytą kituose JAV remiamo paliaubų plano etapuose.

„Hamas“ sutiko su pirmuoju plano etapu, kuris lėmė paliaubas, prasidėjusias penktadienį, o pirmadienį turėtų būti paleisti 48 islamistų laikomi įkaitai – gyvi ir mirę.

Mainais Izraelis turėtų paleisti 250 „nacionalinio saugumo kalinių“, įskaitant kelis, kaltinamus dėl mirtinų išpuolių, ir 1,7 tūkst. Gazos Ruožo gyventojų, sulaikytų kariuomenės.

Tačiau „Hamas“ priešinasi raginimams nusiginkluoti, o sekmadienį aukšto rango grupuotės pareigūnas Hossamas Badranas (Hosamas Badranas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad antrajame JAV plano etape esama „daug sudėtingumo ir sunkumų“.

