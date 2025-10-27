Izraelio kariuomenė apkaltino Jungtinių Tautų taikdarius numušus droną Pietų Libane

„Vakar Kfar Kilos vietovėje, Pietų Libane, vykdant įprastinę žvalgybinės informacijos rinkimo operaciją, buvo numuštas Izraelio gynybos pajėgų žvalgybos dronas“, – socialiniame tinkle „X“ sakė kariuomenės atstovas spaudai pulkininkas leitenantas Nadavas Shoshani.
„Pradinis tyrimas rodo, kad netoliese dislokuotos UNIFIL pajėgos tyčia apšaudė droną ir jį numušė. Drono veikla nekėlė grėsmės UNIFIL pajėgoms“, – pridūrė jis.
Po drono numušimo kariuomenė numetė granatą link vietos, kur nukrito bepilotis. Nurodoma, kad kariai į taikdarius nešaudė.
Sekmadienį UNIFIL pranešė, kad Izraelio dronas agresyviai praskrido virš jų patrulio.
„Taikdariai ėmėsi būtinų gynybinių atsakomųjų priemonių dronui neutralizuoti“, – teigiama pranešime.
Incidentas „rodo nepagarbą taikos palaikymo karių, vykdančių Saugumo Tarybos įgaliojimus Pietų Libane, saugumui ir apsaugai“, teigiama pranešime.
UNIFIL vėliau pranešė, kad kitas Izraelio dronas priartėjo prie jų patrulio, esančio netoli Kfar Kilos, ir numetė granatą.
„Po akimirkos Izraelio tankas paleido šūvį į taikdarius. Laimei, UNIFIL taikdariai ir jų turtas nenukentėjo“, – priduriama pranešime.
Pagal pernai sudarytą paliaubų susitarimą Izraelio kariai turėjo pasitraukti iš Pietų Libano, o „Hezbollah“ turėjo pasitraukti į šiaurę nuo Litanio upės ir išardyti visą karinę infrastruktūrą pietuose.
Pagal susitarimą Pietų Libane bus dislokuota tik Libano kariuomenė ir UNIFIL.
Spaudžiama Jungtinių Valstijų ir baimindamasi Izraelio smūgių eskalavimo, Libano vyriausybė ėmėsi veiksmų nuginkluoti „Hezbollah“. Judėjimas ir jo sąjungininkai šiam planui priešinasi.
Nepaisant paliaubų sąlygų, Izraelis tebelaiko karius dislokuotus penkiuose pasienio taškuose, kuriuos laiko strateginiais.
Izraelis pastarosiomis savaitėmis taip pat suintensyvino smūgius, o per pastarąsias kelias dienas surengė keletą mirtinų išpuolių.
