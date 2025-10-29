Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio gynybos ministras įspėja, kad „Hamas“ vadovybė neturės neliečiamumo

2025-10-29 12:17 / šaltinis: BNS
2025-10-29 12:17

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas  trečiadienį įspėjo palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas" lyderius, kad jie neturės neliečiamumo.

Israelis Katzas BNS Foto

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas  trečiadienį įspėjo palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ lyderius, kad jie neturės neliečiamumo.

0

Pareiškimas buvo padarytas po virtinės Izraelio aviacijos smūgių Gazos Ruože, suduotų po išpuolio prieš izraeliečių karius.

„Nebus neliečiamumo niekam teroristinės organizacijos „Hamas“ vadovybėje – nei kostiumuotiems, nei tiems, kas slepiasi tuneliuose“, – sakė I. Katzas, turėdamas galvoje ir kelis Dohoje gyvenančius „Hamas“ politinius lyderius.

„Kad ir kas pakeltų ranką prieš (Izraelio) karį, sulauks skaudžių pasekmių. (Izraelio kariuomenei) nurodyta ryžtingai veikti prieš kiekvieną „Hamas“ taikinį ir (ji) toliau taip darys“, – pabrėžė ministras.

