Įvardijo pokyčius Rusijai išdrįsus panaudoti branduolinį ginklą: „Visiškai kitas karas“

Apie tai O. Danilovas kalbėjo komentuodamas JAV prezidento Joe Bideno pareiškimą apie Rusijos taktinio branduolinio ginklo panaudojimo realumą, skelbia „Ukrinform“.

„Esu tokios nuomonės, kad viską reikėjo stabdyti laiku. Nes toks agresorius, sadistas, kaip Putinas, turėjo būti sustabdytas dar 2008 metais. Deja, taip neatsitiko. Šiandien mūsų teritorijoje vyksta karas. Kalbant apie grasinimus panaudoti taktinius branduolinius ginklus, <...> neduok Dieve, kad jie išdrįstų tai padaryti, tada pasaulis turėtų reaguoti visiškai kitaip. Tada turėtų būti sankcijos, jos turėtų būti pragariškos, kad tai kuo greičiau baigtųsi“, – pažymėjo O. Danilovas.

Jis teigia, kad taktinio branduolinio ginklo panaudojimo atveju tai būtų „visiškai kitas karas, kitokia atsakomybė, kitokie mūsų partnerių veiksmai“.

O. Danilovas pastebi, kad teroro aktas Kachovkos elektrinėje yra vienas dalykas, o taktinių branduolinių ginklų panaudojimas – kas kita. Danilovas išreiškė viltį, kad Rusija nesiims tokio nusikaltimo.

„Galiu pasakyti, kad nieko tragiško nenutiks, be to, esu daugiau nei įsitikinęs, kad to nebus. Bet jei taip atsitiktų, pasaulis turėtų reaguoti visiškai kitaip“, – pabrėžė O. Danilovas.

Bidenas nerimauja dėl branduolinių ginklų panaudojimo

Praėjus kelioms dienoms po to, kai pasmerkė Rusijos branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijoje, JAV prezidentas Joe Bidenas įspėjo, kad šių ginklų panaudojimas kare Ukrainoje yra realus.

„Kai buvau čia maždaug prieš dvejus metus sakydamas, kad nerimauju dėl Kolorado upės išdžiūvimo, visi į mane žiūrėjo kaip į pamišėlį“, – pirmadienį Kalifornijoje sakė J. Bidenas.

„Jie žiūrėjo į mane taip, ir kai sakiau, kad nerimauju, kad Putinas panaudos taktinius branduolinius ginklus. Tai realu“, – toliau kalbėjo J. Bidenas.

Šeštadienį jis V. Putino pareiškimą, kad Rusija dislokavo pirmuosius taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje, pavadino „absoliučiai neatsakingu“.