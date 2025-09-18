Italijos dirbtinio intelekto pagrindų įstatyme numatytos ir kalėjimo bausmės

Priemonė, kuriai trečiadienio vakarą pritarė abeji parlamento rūmai, įskaitant galutinį balsavimą 77-55 balsais Senate, yra nukreipta prieš asmenis ir įmones, kurie be leidimo platina DI sukurtas nuotraukas ar vaizdo įrašus.
Vadinamuosiuose „deepfake“ vaizduose gali būti rodoma, kad kažkas pasakė ar padarė kažką, ko iš tikrųjų niekada nebuvo.
Įstatymų leidėjai ėmėsi veiksmų po virtinės nesenų atvejų, kai DI sukurtuose pornografiniuose vaizdo įrašuose atsidūrė įvairių moterų, taip pat ir žinomų visuomenėje, atvaizdai.
Vyriausybės Romoje teigimu, Italija yra pirmoji ES šalis, sukūrusi nacionalinę teisinę sistemą, į kurią įtrauktos naujos Europos Sąjungos DI gairės.
Įstatyme nustatyti bendrieji DI naudojimo principai ir pavesta vyriausybei parengti išsamias DI sistemų naudojimo taisykles.
