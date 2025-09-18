Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijos dirbtinio intelekto pagrindų įstatyme numatytos ir kalėjimo bausmės

2025-09-18 13:34 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 13:34

Italijos parlamentas priėmė naują dirbtinio intelekto pagrindų įstatymą, pagal kurį už DI sukurtų nuotraukų ar vaizdo įrašų platinimą be juose vaizduojamų asmenų sutikimo gresia iki penkerių metų kalėjimo.

Kalėjimo grotos Andrius Ufartas/Fotobankas

Italijos parlamentas priėmė naują dirbtinio intelekto pagrindų įstatymą, pagal kurį už DI sukurtų nuotraukų ar vaizdo įrašų platinimą be juose vaizduojamų asmenų sutikimo gresia iki penkerių metų kalėjimo.

0

Priemonė, kuriai trečiadienio vakarą pritarė abeji parlamento rūmai, įskaitant galutinį balsavimą 77-55 balsais Senate, yra nukreipta prieš asmenis ir įmones, kurie be leidimo platina DI sukurtas nuotraukas ar vaizdo įrašus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vadinamuosiuose „deepfake“ vaizduose gali būti rodoma, kad kažkas pasakė ar padarė kažką, ko iš tikrųjų niekada nebuvo.

Įstatymų leidėjai ėmėsi veiksmų po virtinės nesenų atvejų, kai DI sukurtuose pornografiniuose vaizdo įrašuose atsidūrė įvairių moterų, taip pat ir žinomų visuomenėje, atvaizdai.

Vyriausybės Romoje teigimu, Italija yra pirmoji ES šalis, sukūrusi nacionalinę teisinę sistemą, į kurią įtrauktos naujos Europos Sąjungos DI gairės.

Įstatyme nustatyti bendrieji DI naudojimo principai ir pavesta vyriausybei parengti išsamias DI sistemų naudojimo taisykles.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

