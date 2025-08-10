Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Italijoje turistams uždarytas Vezuvijaus kalnas, nes jo šlaituose siaučia gaisras

2025-08-10 14:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 14:54

Italijos ugniagesiai sekmadienį kovojo su Vezuvijaus kalno šlaituose kilusiu gaisru, todėl visi pėsčiųjų žygių maršrutai turistams į netoli Neapolio esantį ugnikalnį buvo uždaryti.

Italijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Nacionalinė priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad gaisrą, kuris nuo penktadienio siautėjo nacionaliniame parke pietų Italijoje, gesina 12 ugniagesių komandų ir šeši gaisrų gesinimo lėktuvai „Canadair“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ugniagesių pastiprinimas buvo siunčiamas ir iš kitų regionų, o vietoje esančios komandos naudojo dronus, kad geriau matytų ugnies plitimą, tarnyba pranešė „Telegrame“.

„Saugumo sumetimais ir... siekiant palengvinti gaisro gesinimo bei valymo operacijas paveiktose teritorijose, visa veikla Vezuvijaus nacionalinio parko takų tinkle sustabdyta iki atskiro pranešimo“, – sakoma šeštadienį paskelbtame parko pranešime.

Gaisro dūmai buvo matomi iš Pompėjos archeologinės vietovės, kuri vis dėlto liko atvira turistams.

Parko duomenimis, 2024 m. ugnikalnio krateryje apsilankė beveik 620 000 žmonių.

Ekspertai teigia, kad Europos šalys tampa vis labiau neatsparios miškų gaisrams dėl stiprėjančių vasaros karščio bangų, siejamų su visuotiniu atšilimu.

