TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Išsiplėtusi Nigerijos naftos perdirbimo gamykla siekia tapti didžiausia pasaulyje

2025-10-26 18:36 / šaltinis: BNS
2025-10-26 18:36

Nigerijos naftos perdirbimo gamykla „Dangote“, kuri jau dabar yra didžiausia Afrikoje, per trejus metus ketina tapti didžiausia pasaulyje, nes jos pajėgumai bus padidinti dvigubai, sekmadienį pranešė jos savininkas.

Nigerijos naftos perdirbimo gamykla „Dangote“, kuri jau dabar yra didžiausia Afrikoje, per trejus metus ketina tapti didžiausia pasaulyje, nes jos pajėgumai bus padidinti dvigubai, sekmadienį pranešė jos savininkas.

„Mes daugiau nei dvigubai didiname barelių skaičių (...) nuo 650 tūkst. iki 1,4 mln.“, – sakė Aliko Dangote (Alikas Dangotė), Nigerijos verslininkas, kuris yra turtingiausias Afrikos žmogus.

Pasak jo, tai bus didžiausia naftos perdirbimo gamykla pasaulyje, aplenkusi Indijos Džamnagaro naftos perdirbimo gamyklą.

Praėjusiais metais pradėjusi veikti privati „Dangote“ naftos perdirbimo gamykla keičia situaciją Nigerijoje, kuri anksčiau turėjo importuoti beveik visą benziną, nors yra viena didžiausių naftos gamintojų.

Po daugelį metų trukusio valstybinių naftos perdirbimo gamyklų aplaidumo ir netinkamo valdymo „Dangote“ sukrėtė korupcijos kamuojamus Nigerijos veikėjus ir sumažino benzino kainas vartotojams.

„Ši plėtra atspindi mūsų pasitikėjimą Nigerijos ateitimi, mūsų tikėjimą Afrikos potencialu ir mūsų įsipareigojimą kurti mūsų žemyno energetinę nepriklausomybę“, – sakė A. Dangote.

„Dangote“ naftos perdirbimo gamykla sukėlė nuogąstavimų dėl monopolijos, nes ji pati tampa galingu žaidėju.

Neseniai pradėti veiksmai, kai ji į šalį benzinui skirstyti įvedė savo gamtinėmis dujomis varomus sunkvežimius, rugsėjo mėnesį sukėlė degalų cisternų vairuotojų profsąjungos streiką, kuri apkaltino bendrovę samdant naujus vairuotojus su sąlyga, kad jie nestos į profsąjungą.

Naftos perdirbimo įmonė šiuos kaltinimus paneigė.

Naftos perdirbimo gamykloje vyko dviejų dienų streikas, kuris baigėsi spalio 1 dieną po vyriausybės tarpininkavimo.

Naftos ir dujų pramonės darbuotojų profesinė sąjunga PENGASSAN apkaltino naftos perdirbimo gamyklą, kad ji atleido 800 vietinių darbuotojų, nes jie įstojo į profesinę sąjungą, ir pakeitė juos 2 tūkst. darbuotojų iš Indijos.

Naftos perdirbimo įmonė šį kaltinimą pavadino melagingu ir teigė, kad atleido nenurodytą skaičių darbuotojų dėl „sabotažo veiksmų“.

