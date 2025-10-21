Brazilija ryžosi naftos gręžiniams ekologiškai jautriame Amazonės regione

Planus plėsti naftos žvalgybą Brazilijoje, kuri dabar yra aštunta pasaulyje pagal „juodojo aukso“ gavybos apimtis, remia prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva, tvirtinantis, jog pajamos iš naftos padės finansuoti Brazilijos klimato kaitos pertvarką.
Tuo tarpu kritikai kaltina jį skelbiamų nuostatų prieštaringumu, Brazilijos prezidentui, artėjant ateinantį mėnesį Amazonės mieste Beleme numatytoms COP30 deryboms, kartu raginant pasaulio lyderius stiprinti kovą su klimato kaita.
„Petrobras“ skelbia, jog gręžimas Foz de Amazonas regione prasidės nedelsiant ir truks penkis mėnesius, po penkerių metų kovos dėl leidimo tirti šią teritoriją.
Bendrovė gręš žvalgomąjį gręžinį jūroje, už pusės tūkstančio kilometrų nuo Amazonės upės žiočių, ieškodama naftos telkinio daugiau nei 2800 metrų gylyje.
Aplinkosaugos aktyvistai išreiškė susirūpinimą dėl tokio gręžinio netoli didžiausio pasaulyje atogrąžų miško, biologinės įvairovės turtingos teritorijos, kurioje gyvena kelios vietos bendruomenės, pakrantės.
Brazilijos klimato observatorijos nevyriausybinė organizacija pareiškė, kad pilietinės visuomenės organizacijos kreipsis į teismą, kad apskųstų tokio leidimo išdavimą, remdamosi „neteisėtumu ir techniniais trūkumais“ licencijavimo procese.
