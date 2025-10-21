Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilija ryžosi naftos gręžiniams ekologiškai jautriame Amazonės regione

2025-10-21 09:38 / šaltinis: BNS
2025-10-21 09:38

Brazilijos iš dalies valstybinė naftos bendrovė „Petrobras“ pirmadienį pranešė gavusi leidimą gręžti naftos paieškos gręžinį netoli Amazonės upės žiočių, o tai meta šešėlį ant Jungtinių Tautų derybas dėl klimato kainos besiruošiančiai surengti valstybei.

Amazonė (nuotr. stop kadras)

Brazilijos iš dalies valstybinė naftos bendrovė „Petrobras“ pirmadienį pranešė gavusi leidimą gręžti naftos paieškos gręžinį netoli Amazonės upės žiočių, o tai meta šešėlį ant Jungtinių Tautų derybas dėl klimato kainos besiruošiančiai surengti valstybei.

REKLAMA
0

Planus plėsti naftos žvalgybą Brazilijoje, kuri dabar yra aštunta pasaulyje pagal „juodojo aukso“ gavybos apimtis, remia prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva, tvirtinantis, jog pajamos iš naftos padės finansuoti Brazilijos klimato kaitos pertvarką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu kritikai kaltina jį skelbiamų nuostatų prieštaringumu, Brazilijos prezidentui, artėjant ateinantį mėnesį Amazonės mieste Beleme numatytoms COP30 deryboms, kartu raginant pasaulio lyderius stiprinti kovą su klimato kaita.

REKLAMA
REKLAMA

„Petrobras“ skelbia, jog gręžimas Foz de Amazonas regione prasidės nedelsiant ir truks penkis mėnesius, po penkerių metų kovos dėl leidimo tirti šią teritoriją.

REKLAMA

Bendrovė gręš žvalgomąjį gręžinį jūroje, už pusės tūkstančio kilometrų nuo Amazonės upės žiočių, ieškodama naftos telkinio daugiau nei 2800 metrų gylyje.

Aplinkosaugos aktyvistai išreiškė susirūpinimą dėl tokio gręžinio netoli didžiausio pasaulyje atogrąžų miško, biologinės įvairovės turtingos teritorijos, kurioje gyvena kelios vietos bendruomenės, pakrantės.

Brazilijos klimato observatorijos nevyriausybinė organizacija pareiškė, kad pilietinės visuomenės organizacijos kreipsis į teismą, kad apskųstų tokio leidimo išdavimą, remdamosi „neteisėtumu ir techniniais trūkumais“ licencijavimo procese.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų