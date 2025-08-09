Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Iš Tarptautinės kosminės stoties į Žemę grįžo 4 astronautai

2025-08-09 22:43
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 22:43

Po beveik penkių mėnesių darbo Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) į Žemę grįžo keturi astronautai. Milžiniškų parašiutų pristabdomas bendrovės „Space X“ erdvėlaivis „Dragon“ šeštadienį nusileido Ramiajame vandenyne netoli JAV Kalifornijos valstijos krantų.

(nuotr. SCANPIX)

Po beveik penkių mėnesių darbo Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) į Žemę grįžo keturi astronautai. Milžiniškų parašiutų pristabdomas bendrovės „Space X" erdvėlaivis „Dragon" šeštadienį nusileido Ramiajame vandenyne netoli JAV Kalifornijos valstijos krantų.

0
JAV astronautės Anne McClain ir Nichole Ayers, japonas Takuya Onishi ir rusų kosmonautas Kirilas Peskovas penktadienį paliko TKS ir pradėjo kelionę į Žemę.

„Crew 10“ misijos astronautai TKS dirbo nuo kovo. Čia jie atliko daugybę eksperimentų, įskaitant tyrimus, susijusius su augalų augimu ir ląstelių reakcija į gravitaciją.

Keturių astronautų startas kovą buvo įdėmiai stebimas: įgula pakilo į kosmosą, kad pakeistų dėl techninės problemos kelis mėnesius orbitinėje stotyje įstrigusius amerikiečių astronautus Butchą Wilmore‘ą ir Suni Williams. Šių abiejų astronautų sugrąžinimą į Žemę NASA patikėjo technologijų milijardieriaus Elono Musko įmonei „Space X“ – ir misija pavyko.

Prieš kelias dienas į TKS atvyko nauja komanda, kad pakeistų misiją „Crew 10“. Naujoji įgula – „Crew 11“ – be kita ko, kosminėje stotyje imituos nusileidimo Mėnulyje scenarijus. Komandų numeriai parodo, kelinta tai misija, NASA‘i bendradarbiaujant su privačiomis kosmoso kompanijomis.

 



