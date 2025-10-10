Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Navalno našlės – raginimas dėl Putino: tai teisinga strategija

2025-10-10 19:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 19:29

Rusijos kalėjime mirusio rusų opozicionieriaus Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja ragina toliau izoliuoti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

Navalnaja ragina ES nebausti rusų: „Rusijos piliečiai nėra karo kaltininkai“ (nuotr. SCANPIX)
16

Rusijos kalėjime mirusio rusų opozicionieriaus Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja ragina toliau izoliuoti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

0

Kalbėdama su vokiečių žiniasklaidos priemonėmis RTL ir n–tv, ji penktadienį sveikino tai, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas šiuo metu neketina tiesiogiai kalbėtis su V. Putinu.

„Manau, kad V. Putino izoliacija per praėjusius trejus metus buvo teisinga strategija“, – sakė J. Navalnaja.

„Kiekvienas diktatorius svajoja būti gerbiamas ir matomas“, – teigė ji.  Ir „nėra svarbu, ar kalbame apie jį neigiamai, ar teigiamai“. 

„Svarbu tik tai, kad jis būtų minimas visur, kiekvieną dieną, kiekviename interviu visame pasaulyje, kad kalbėtume apie jį, kad diskutuotume apie jo elgesį, apie tai, ką jis daro“, – tęsė J. Navalnaja.

Neabejoja, kad jos vyras buvo nužudytas

Moteris interviu reiškė abejones dėl natūralios savo vyro mirties.

„Yra kalėjimo darbuotojų liudijimai, kuriuos sunkia gavome. Iš jų matyti, kad jis mirė ne taip, kaip užfiksuota jo dokumentuose“, – sakė našlė.

Ji esanti įsitikinusi, „kad jos vyras buvo nužudytas“. Ji atkreipė dėmesį į laboratorijos analizę, anot kurios, A. Navalnas buvo nunuodytas.

Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Maskvoje laidojamas Aleksejus Navalnas

J. Navalnaja taip pat teigė abejojanti, kad V. Putinas Rusijoje sulaukia tiek daug palaikymo, kiek manoma. 

„Nemanau, kad dauguma gyventojų remia V. Putiną“, – pabrėžė ji. Daug žmonių esą yra prieš V. Putiną, tačiau bijo tai pasakyti.

