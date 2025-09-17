Irane įvykdyta mirties bausmė vyrui, apkaltintam šnipinėjus Izraeliui

„Babakui Shahbazi šįryt buvo įvykdyta mirties bausmė pakariant, po tinkamo teisinio proceso ir Aukščiausiajam Teismui patvirtinus jo nuosprendį“, – pranešė teismų sistemos naujienų svetainė „Mizan Online“.
Kelios nevyriausybinės organizacijos sako, kad Irano valdžia per represijų bangą po 12 dienų karo su Izraeliu sulaikė šimtus žmonių ir įvykdė dešimtis egzekucijų. Organizacijos kaltina Iraną tuo, kad jis pasitelkia baimę siekdamas kompensuoti šio konflikto atskleistą silpnumą.
Irane mirties bausmė skiriama už įvairius sunkius nusikaltimus, o pagal įvykdytų mirties bausmių skaičių pasaulyje ši šalis yra antra po Kinijos, sako žmogaus teisių gynimo grupės, tarp jų „Amnesty International“.
Egzekucijos Irane paprastai yra įvykdomos pakariant, labai anksti ryte.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!