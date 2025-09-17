Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irane įvykdyta mirties bausmė vyrui, apkaltintam šnipinėjus Izraeliui

2025-09-17 09:22 / šaltinis: BNS
2025-09-17 09:22

 Irano valdžia trečiadienį pakorė vyrą, nuteisusi jį už šnipinėjimą Izraelio žvalgybos agentūrai „Mossad“, pranešė teismų sistema.

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

„Babakui Shahbazi šįryt buvo įvykdyta mirties bausmė pakariant, po tinkamo teisinio proceso ir Aukščiausiajam Teismui patvirtinus jo nuosprendį“, – pranešė teismų sistemos naujienų svetainė „Mizan Online“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelios nevyriausybinės organizacijos sako, kad Irano valdžia per represijų bangą po 12 dienų karo su Izraeliu sulaikė šimtus žmonių ir įvykdė dešimtis egzekucijų. Organizacijos kaltina Iraną tuo, kad jis pasitelkia baimę siekdamas kompensuoti šio konflikto atskleistą silpnumą.

Irane mirties bausmė skiriama už įvairius sunkius nusikaltimus, o pagal įvykdytų mirties bausmių skaičių pasaulyje ši šalis yra antra po Kinijos, sako žmogaus teisių gynimo grupės, tarp jų „Amnesty International“.

Egzekucijos Irane paprastai yra įvykdomos pakariant, labai anksti ryte.

