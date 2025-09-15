Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prieš viršūnių susitikimą Irano prezidentas ragina musulmoniškas šalis nutraukti ryšius su Izraeliu

2025-09-15 11:36 / šaltinis: BNS
2025-09-15 11:36

Irano vėliava (nuotr. SCANPIX)

Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas pirmadienį paragino musulmoniškas šalis nutraukti ryšius su Izraeliu.

1

Taip jis kalbėjo prieš aukščiausiojo lygio susitikimą, rengiamą reaguojant į precedento neturintį smūgį, nukreiptą prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ narius Kataro sostinėje. 

„Gali būti, kad islamo šalys nutrauks ryšius su šiuo netikru režimu ir kiek įmanoma išlaikys vienybę ir sanglaudą“, – prieš išvykdamas į Dohą sakė M. Pezeshkianas, išreikšdamas viltį, kad viršūnių susitikime bus priimta išvada dėl priemonių prieš Izraelį.

