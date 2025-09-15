Prieš viršūnių susitikimą Irano prezidentas ragina musulmoniškas šalis nutraukti ryšius su Izraeliu

Taip jis kalbėjo prieš aukščiausiojo lygio susitikimą, rengiamą reaguojant į precedento neturintį smūgį, nukreiptą prieš islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ narius Kataro sostinėje.
„Gali būti, kad islamo šalys nutrauks ryšius su šiuo netikru režimu ir kiek įmanoma išlaikys vienybę ir sanglaudą“, – prieš išvykdamas į Dohą sakė M. Pezeshkianas, išreikšdamas viltį, kad viršūnių susitikime bus priimta išvada dėl priemonių prieš Izraelį.
