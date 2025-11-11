 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indijos gynybos ministras: už sprogimą Naujajame Delyje atsakingi asmenys neliks nenubausti

2025-11-11 09:59 / šaltinis: BNS
2025-11-11 09:59

 Indijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad asmenys, atsakingi už gyvybių pareikalavusį automobilio sprogimą sostinės centre, per kurį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn

Indijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

 Indijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad asmenys, atsakingi už gyvybių pareikalavusį automobilio sprogimą sostinės centre, per kurį žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn

0

„Pagrindinės šalies tyrimų agentūros atlieka greitą ir išsamų incidento tyrimą – tyrimo išvados netrukus bus viešai paskelbtos“, – po pirmadienį Naujajame Delyje įvykusio sprogimo spaudos konferencijoje sakė Rajnathas Singhas. 

„Noriu tvirtai užtikrinti tautą, kad už šią tragediją atsakingi asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir jokiais aplinkybėmis jie nebus palikti nenubausti", – pridūrė jis. 

Indijos sostinėje pirmadienį netoli istorinio Raudonojo forto sprogus automobiliui žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, o dar keliolika buvo sužeisti, kilo gaisras, apgadinęs kelias netoliese stovėjusias transporto priemones, pranešė Naujojo Delio policija.

REKLAMA

Pranešus apie sprogimą prie vienų Raudonojo forto metropoliteno stoties vartų, į įvykio vietą nuskubėjo kelios ugniagesių mašinos, sakė miesto priešgaisrinės tarnybos. Sprogimo priežastis lieka neaiški.

Raudonasis fortas, buvę imperatoriškieji rūmai, yra svarbus turistų traukos objektas Naujajame Delyje. Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti apgadinti automobiliai ir policijos kordonas įvykio vietoje

