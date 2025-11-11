Indijos gynybos ministras: už sprogimą Naujajame Delyje atsakingi asmenys neliks nenubausti

„Pagrindinės šalies tyrimų agentūros atlieka greitą ir išsamų incidento tyrimą – tyrimo išvados netrukus bus viešai paskelbtos“, – po pirmadienį Naujajame Delyje įvykusio sprogimo spaudos konferencijoje sakė Rajnathas Singhas.
„Noriu tvirtai užtikrinti tautą, kad už šią tragediją atsakingi asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir jokiais aplinkybėmis jie nebus palikti nenubausti", – pridūrė jis.
Indijos sostinėje pirmadienį netoli istorinio Raudonojo forto sprogus automobiliui žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, o dar keliolika buvo sužeisti, kilo gaisras, apgadinęs kelias netoliese stovėjusias transporto priemones, pranešė Naujojo Delio policija.
Pranešus apie sprogimą prie vienų Raudonojo forto metropoliteno stoties vartų, į įvykio vietą nuskubėjo kelios ugniagesių mašinos, sakė miesto priešgaisrinės tarnybos. Sprogimo priežastis lieka neaiški.
Raudonasis fortas, buvę imperatoriškieji rūmai, yra svarbus turistų traukos objektas Naujajame Delyje. Vietos žiniasklaidos filmuotoje medžiagoje matyti apgadinti automobiliai ir policijos kordonas įvykio vietoje
