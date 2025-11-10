 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Į Kanadą sugrįžo tymai

2025-11-10 20:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 20:25

Kanadoje kilus dideliam tymų protrūkiui, šalis pirmą kartą per beveik 30 metų  išbraukta iš sąrašo valstybių, kuriose ši infekcinė liga laikoma išnaikinta. Po to, kai Kanada nuo praėjusio rudens dokumentavo daugiau kaip 5 tūkst. tymų atvejų, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) panaikino atitinkamą šalies statusą, pranešė PSO ir Kanados institucijos.

Kanados vėliava (nuotr. SCANPIX)

Kanadoje kilus dideliam tymų protrūkiui, šalis pirmą kartą per beveik 30 metų  išbraukta iš sąrašo valstybių, kuriose ši infekcinė liga laikoma išnaikinta. Po to, kai Kanada nuo praėjusio rudens dokumentavo daugiau kaip 5 tūkst. tymų atvejų, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) panaikino atitinkamą šalies statusą, pranešė PSO ir Kanados institucijos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

1998 m. PSO Kanadą oficialiai paskelbė šalimi be tymų. 2016-aisiais organizacija netgi pareiškė, kad labai užkrečiama virusinė infekcija išnaikinta visoje Šiaurės ir Pietų Amerikoje – pirmajame regione pasaulyje. Kad būtų suteiktas toks statusas, be kita ko, 12 mėnesių neturi būti fiksuota ilgalaikių vietinių užsikrėtimo atvejų.

Tymai yra viena labiausiai užkrečiamų infekcinių ligų ir kraštutiniais atvejais gali kelti pavojų gyvybei.

Ir JAV šiuo metu kovoja su tymų epidemija. Iki šiol dokumentuota beveik 1 tūkst. 700 ligos atvejų, trys žmonės mirė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų