Trumpas suklydo prieš kameras: Kanados premjeras nevengė progos pasišaipyti

Kai D. Trumpas kreipėsi į pasaulio lyderius „Taikos viršūnių susitikime“ jis netyčia pavadino M. Carney Kanados prezidentu, o ne ministru pirmininku.
M. Carney yra šalies ministras pirmininkas nuo 2025 m. kovo.
Carney pasijuokė iš Trumpo
M. Carney sureagavo pajuokaudamas.
Po susitikimo M. Carney priėjo prie D. Trumpo ir nusijuokė, kad džiaugiasi, jog D. Tumpas „jį paaukštino iki prezidento“.
D. Trumpas taip pat ėmė juoktis supratęs savo klaidą.
„Bent nepasakiau gubernatorius“, – juokavo jis.
D. Trumpas ne kartą siūlė Kanadai jungtis prie JAV.
Jis taip pat ne kartą grasino, kad pavers Kanadą 51-ąja JAV valstija. Be to, respublikonas vykdo agresyvią muitų politiką prieš kaimyninę šalį.
