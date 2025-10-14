Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Trumpas suklydo prieš kameras: Kanados premjeras nevengė progos pasišaipyti

2025-10-14 07:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 07:58

JAV prezidentas Donaldas Trumpas suklydo ir netyčia pavadino Kanados premjerą Marką Carney prezidentu, skelbia BBC.

Trumpas suklydo prieš kameras: Kanados premjeras neišvengė progos pasišaipyti (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas suklydo ir netyčia pavadino Kanados premjerą Marką Carney prezidentu, skelbia BBC.

REKLAMA
2

Kai D. Trumpas kreipėsi į pasaulio lyderius „Taikos viršūnių susitikime“ jis netyčia pavadino M. Carney Kanados prezidentu, o ne ministru pirmininku.

M. Carney yra šalies ministras pirmininkas nuo 2025 m. kovo.

Carney pasijuokė iš Trumpo

M. Carney sureagavo pajuokaudamas.

Po susitikimo M. Carney priėjo prie D. Trumpo ir nusijuokė, kad džiaugiasi, jog D. Tumpas „jį paaukštino iki prezidento“.

D. Trumpas taip pat ėmė juoktis supratęs savo klaidą.

„Bent nepasakiau gubernatorius“, – juokavo jis.

D. Trumpas ne kartą siūlė Kanadai jungtis prie JAV.

Jis taip pat ne kartą grasino, kad pavers Kanadą 51-ąja JAV valstija. Be to, respublikonas vykdo agresyvią muitų politiką prieš kaimyninę šalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų