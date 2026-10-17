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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Husiai atakavo Jemeno oro uostą: raketos nukrito netoli keleivinio lėktuvo

2026-10-17 08:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 08:54
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Jemeno Adeno miesto oro uosto teritorijoje penktadienį nukrito dvi raketos, pranešė pareigūnai. Atsakomybę už ataką prisiėmė husiai.

Jemenas, asociatyvi nuotr. SCANPIX

Jemeno Adeno miesto oro uosto teritorijoje penktadienį nukrito dvi raketos, pranešė pareigūnai. Atsakomybę už ataką prisiėmė husiai.

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Adenas yra Saudo Arabijos remiamos Jemeno vyriausybės laikinoji sostinė. Husiai kovoja tiek su tarptautiniu mastu pripažinta Jemeno vyriausybe, tiek su jos sąjungininke Saudo Arabija.

Husiai paskelbė, kad per ataką taikytasi į Saudo Arabijos pajėgų vadavietę Badro bazėje Adeno provincijoje, taip pat į ginklų sandėlį.

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AFP žurnalistas girdėjo du garsius sprogimus oro uosto apylinkėse, tačiau negalėjo patvirtinti, į ką tiksliai pataikyta.

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Jemeno informacijos ministerija pareiškime nurodė, kad raketos vos nekliudė oro linijų bendrovės „Yemenia Airways“ lėktuvo, turėjusio skristi iš Adeno į Kairą.

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„Lėktuvas ruošėsi kilti kaip tik tuo metu, kai teroristinė husių grupuotė atakavo oro uostą dviem raketomis, kurios nukrito maždaug už 500 metrų nuo lėktuvo ir maždaug už 100 metrų nuo kilimo ir tūpimo tako vidurio“, – teigiama ministerijos pareiškime.

Anot jos, tai buvo ne tik išpuolis prieš civilinį oro uostą, bet ir tiesioginė grėsmė keleivių bei orlaivių įgulų gyvybėms ir skrydžių saugai, taip pat šiurkštus tarptautinės teisės ir normų pažeidimas.

„Dvi husių paleistos raketos nukrito Adeno tarptautinio oro uosto teritorijoje. Tai jau antras toks incidentas per mažiau nei savaitę. Pirminiais duomenimis, per incidentą niekas nežuvo“, – teigiama laikinosios sostinės Adeno saugumo departamento pareiškime.

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