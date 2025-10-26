Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Hučių sukilėliai įsiveržė į JT biurą Jemeno sostinėje

2025-10-26 19:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 19:45

 Su Jemeno hučių sukilėliais siejami ginkluoti asmenys įsiveržė į Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) biurą šalies sostinėje Sanoje ir atėmė dalį elektroninių prietaisų.

Jemenas (nuotr. SCANPIX)

 Su Jemeno hučių sukilėliais siejami ginkluoti asmenys įsiveržė į Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) biurą šalies sostinėje Sanoje ir atėmė dalį elektroninių prietaisų.

0

Vietinis šaltinis naujienų agentūrai dpa sakė, kad į Jungtinių Tautų (JT) biurą įsiveržę asmenys ilgai krėtė patalpas ir kelioms valandoms sulaikė dalį vietinių šio biuro darbuotojų, kurie buvo paleisti po apklausos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Biuras buvo nusiaubtas, paimti elektroniniai prietaisai ir duomenų bazė su informacija apie JTVPK naudos gavėjus.

Šeštadienį hučiai įsibrovė į kelis JT biurus, įskaitant JT pasiuntinio Jemene, Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir į kelių Pasaulio maisto programos darbuotojų namus.

Šaltinis teigia, kad du šeštadienį sulaikyti darbuotojai nebuvo paleisti.

Hučių sukilėliai prieš JT agentūras veikia nuo rugpjūčio. Jie suėmė daug darbuotojų ir įsiveržė į JT biurus Jemeno sostinėje. Grupuotės vadas Abdelis Malekas al Houthi prieš tai kaltino JT priklausančias organizacijas „užsiimant šnipinėjimu ir agresyvia veikla“.

Praėjusią savaitę JT paskelbė, kad hučiai Sanoje savavališkai sulaikė ir nepaleidžia 53-ų JT darbuotojų.

