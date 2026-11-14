Gydytojai apstulbo pamatę, kas augo vyro akyje: mėnesius kentė siaubingus simptomus

Gydytojai aptikę tokį radinį buvo priblokšti.
Vyro iš Rusijos akyje sudygo sėkla
Vyro akyje rasta sudygusi sėkla, ji buvo įsišaknijusi į baltąją akies dalį.
Vasarą vyras lankėsi pas draugą, nuvyko žvejoti ir rinkti uogų.
„Man į akį pataikė šaka. Ji smogė man per veidą. Akis niežėjo ir skaudėjo, tarsi būčiau jas sumušęs ar įbrėžęs. Jos ašarojo ir buvo paraudusios“, – pasakoja jis.
Pasak rusų vietos žiniasklaidos, išplovęs akį ir radęs nedidelį žievės gabalėlį, jis manė, kad kančios čia ir baigsis. Tačiau vyras nežinojo, kad akyje liko įstrigusi maža sėklytė.
Skelbiama, kad vyrui dvigubinosi akyse, kankino siaubingi galvos skausmai. „Mane nuolat kankino migrenos. Rytais prabusdavau su siaubingu galvos skausmu“, – sako jis.
Medikai pamatę tai, kas buvo vyro akyje, apstulbo
Grįžęs į regiono sostinę Jakutską, jis nuskubėjo pas medikus, gydytojai surado sėklą. Sėkla buvo išauginusi šaknelę, kuri įsiskverbė į junginę – ploną membraną, dengiančią akies baltymą. Sėklos šaknis buvo pasiekusi maždaug 3 mm ilgį.
Vyrui sėkla buvo pašalinta iš akies. Rusų medikai sakė dar nesusidūrę su tokiais atvejais.
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