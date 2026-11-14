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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Gydytojai apstulbo pamatę, kas augo vyro akyje: mėnesius kentė siaubingus simptomus

2026-11-14 21:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-14 21:30
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42-ejų Rusijos pilietis Maksimas Slepcovas kelis mėnesius kentė galvos skausmus ir regėjimo sutrikimus. Galiausiai gydytojai jo akyje aptiko augalą, skelbia „The Sun“.

Akių patikra 123rf.com

42-ejų Rusijos pilietis Maksimas Slepcovas kelis mėnesius kentė galvos skausmus ir regėjimo sutrikimus. Galiausiai gydytojai jo akyje aptiko augalą, skelbia „The Sun“.

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Gydytojai aptikę tokį radinį buvo priblokšti.

Vyro iš Rusijos akyje sudygo sėkla

Vyro akyje rasta sudygusi sėkla, ji buvo įsišaknijusi į baltąją akies dalį.

Vasarą vyras lankėsi pas draugą, nuvyko žvejoti ir rinkti uogų.

„Man į akį pataikė šaka. Ji smogė man per veidą. Akis niežėjo ir skaudėjo, tarsi būčiau jas sumušęs ar įbrėžęs. Jos ašarojo ir buvo paraudusios“, – pasakoja jis.

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Pasak rusų vietos žiniasklaidos, išplovęs akį ir radęs nedidelį žievės gabalėlį, jis manė, kad kančios čia ir baigsis. Tačiau vyras nežinojo, kad akyje liko įstrigusi maža sėklytė.

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Skelbiama, kad vyrui dvigubinosi akyse, kankino siaubingi galvos skausmai. „Mane nuolat kankino migrenos. Rytais prabusdavau su siaubingu galvos skausmu“, – sako jis.

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Medikai pamatę tai, kas buvo vyro akyje, apstulbo

Grįžęs į regiono sostinę Jakutską, jis nuskubėjo pas medikus, gydytojai surado sėklą. Sėkla buvo išauginusi šaknelę, kuri įsiskverbė į junginę – ploną membraną, dengiančią akies baltymą. Sėklos šaknis buvo pasiekusi maždaug 3 mm ilgį.

Vyrui sėkla buvo pašalinta iš akies. Rusų medikai sakė dar nesusidūrę su tokiais atvejais.

 

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