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Kankinantis galvos skausmas praeis nedelsiant: išbandykite 1 priemonę

2026-10-28 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
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2026-10-28 15:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Internete ir socialiniuose tinkluose jau seniai sklando neįprastas patarimas: jei skauda galvą, išgerkite stiklinę kolos. Vieni tikina, kad šis būdas tikrai veikia, kiti įsitikinę, jog tai tėra mitas.

Internete ir socialiniuose tinkluose jau seniai sklando neįprastas patarimas: jei skauda galvą, išgerkite stiklinę kolos. Vieni tikina, kad šis būdas tikrai veikia, kiti įsitikinę, jog tai tėra mitas.

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Pasirodo, šiame patarime yra dalis tiesos. Moksliniai tyrimai patvirtina, kad tam tikrais atvejais kola iš tiesų gali palengvinti galvos skausmą. Tačiau priežastis slypi ne slaptame gėrimo recepte.

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Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

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FOTOGALERIJA. Galvos skausmas

Skausmą malšina ne kola, o kofeinas

Įprastoje 330 mililitrų kolos skardinėje yra maždaug 33–34 miligramai kofeino. Tai gerokai mažiau nei puodelyje stiprios kavos, tačiau kai kuriems žmonėms net ir toks kiekis gali turėti poveikį.

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Kofeinas veikia nervų sistemą, blokuodamas adenozino receptorius. Adenozinas – organizme natūraliai susidaranti medžiaga, dalyvaujanti reguliuojant nervų sistemos veiklą, mieguistumą ir skausmo procesus.

Blokuodamas jo poveikį, kofeinas gali pakeisti skausmo suvokimą ir kai kuriais atvejais sumažinti galvos skausmą. Būtent dėl šios savybės kofeino yra ir kai kurių vaistų nuo galvos skausmo sudėtyje.

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Tačiau gėrimo burbuliukai, fosforo rūgštis ar išskirtinis kolos skonis tokiu poveikiu nepasižymi. Pagrindinį vaidmenį atlieka kofeinas.

Kodėl kofeino dedama į vaistus?

Kofeinas ne tik pats gali šiek tiek sumažinti skausmą, bet ir sustiprinti kai kurių nuskausminamųjų vaistų poveikį. Mokslinių tyrimų organizacijos „Cochrane“ atlikta apžvalga parodė, kad vartojant paracetamolį ar ibuprofeną kartu su kofeinu, gerą skausmo palengvėjimą patiria maždaug 5–10 procentinių punktų daugiau žmonių nei vartojant vien nuskausminamuosius.

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Tačiau yra svarbi detalė: tyrimuose dažniausiai naudotos 100–130 miligramų kofeino dozės. Tai maždaug tris ar keturis kartus daugiau, nei jo yra vienoje nedidelėje kolos skardinėje.Todėl tikėtis, kad stiklinė gazuoto gėrimo pakeis vaistus nuo galvos skausmo, nereikėtų.

Kodėl savaitgaliais kartais skauda galvą?

Daugeliui pažįstama situacija: darbo dienomis įpratote anksti ryte išgerti kavos, o savaitgalį leidote sau ilgiau pamiegoti. Atsikėlus ima skaudėti galvą, tačiau išgėrus kavos ar kolos savijauta pagerėja.

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Tokiais atvejais kaltas gali būti ne ilgesnis miegas ar nuovargis, o kofeino trūkumas. Organizmas pripranta prie reguliariai gaunamo kofeino. Staiga sumažinus jo kiekį arba pavėlavus išgerti įprastą kavą, gali prasidėti vadinamasis kofeino nutraukimo galvos skausmas.

Ši būklė netgi įtraukta į tarptautinę galvos skausmų klasifikaciją. Pagal jos diagnostinius kriterijus toks skausmas gali atsirasti žmogui, kuris ilgiau nei dvi savaites kasdien suvartojo daugiau kaip 200 miligramų kofeino ir vėliau staiga nutraukė jo vartojimą.

Skausmas paprastai prasideda per 24 valandas, o pavartojus kofeino gali sumažėti.

Tiesa, išgėrus kolos problema išsprendžiama tik laikinai – organizmas tiesiog gauna medžiagos, prie kurios yra pripratęs.

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