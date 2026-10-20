Mažėjant pacientų srautams – naujas siūlymas dėl ligoninių finansavimo

Už šias įstatymo pataisas balsavo 49, prieš – 12, susilaikė 13 parlamentarų.
Taip pat nuspręsta paprašyti Vyriausybės išvados.
Įstatymo pataisas pavesta nagrinėti Seimo Sveikatos reikalų komitete (SRK). Kitas projekto svarstymas Seime numatytas gruodžio 15 dieną.
Siūlo naują apmokėjimo modelį
Kaip numatoma siūlyme, papildomo fiksuoto mokėjimo dydžio apskaičiavimo metodiką ir atitinkamų susijusių profilių konkrečių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą reglamentuotų Vyriausybės patvirtinta tvarka.
Pasak prezidento, tai sudarytų teisines sąlygas PSDF biudžeto lėšomis apmokamų stacionarinėms aktyviojo gydymo paslaugoms užtikrinti esant mažėjantiems pacientų srautams ir suteikiamų sveikatos paslaugų mastui. Kaip teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte, šie pakeitimai ypač aktualūs siekiant sveikatos paslaugų prieinamumui ir kokybei išsaugoti regiono ir rajono viešojo sektoriaus gydymo įstaigose.
„Mišrus finansavimo modelis sveikatos sistemoje taikomas atsiskaitant už skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, šeimos gydytojo paslaugas, tačiau nėra aiškiai reglamentuotas Sveikatos draudimo įstatyme, kuriame numatytas apmokėjimas už suteiktas sveikatos paslaugas pagal draudžiamojo įvykio faktą.
Siūlomas įstatymo pakeitimas ir iš jo išplaukiantys poįstatyminiai aktai procesui suteiks aiškumo ir skaidrumo, o gydymo įstaigoms – stabilumą ir galimybę ilgesniam periodui planuoti veiklos kryptis, investicijas į infrastruktūrą ir personalo kompetencijas“, – teigiama aiškinamajame rašte.
„Kartu prezidento siūlomas įstatymo pakeitimas užtikrins visavertį privalomojo sveikatos draudimo teisumo principo įgyvendinimą garantuojant tolygų kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visoje valstybės teritorijoje, nediskriminuojant gyventojų pagal jų gyvenamąją vietą, ir prisidės prie tvarios regionų raidos.
Siūlomas pakeitimas užtikrins geresnį sveikatos paslaugų prieinamumą rajonų savivaldybių gyventojams, sumažins viešųjų paslaugų prieinamumo atotrūkį tarp miesto ir kaimo gyventojų, kartu pagerins bendrus Lietuvos sveikatos rodiklius – vidutinę ir sveiko gyvenimo trukmę, išvengiamo mirtingumo mastą“, – akcentuojama dokumente.
Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą, PSDF biudžetavimas pagrįstas fiksuoto įkainio skyrimu konkrečiam draudžiamajam įvykiui. Teikiant paslaugas pagal draudžiamąjį įvykį, kai viršijamas sutartyje su Valstybine ligonių kasa (VLK) numatytas paslaugų skaičius, taikomas dalinis apmokėjimas arba paslauga neapmokama.
Prioritetinės sveikatos priežiūros paslaugos, tokios kaip skubioji medicinos pagalba ar šeimos gydytojo konsultacijos, jau šiuo metu apmokamos taikant mišrų apmokėjimo už paslaugas modelį, o svarbūs gydymo įstaigų padaliniai ir paslaugų grupės papildomai finansuojami pagal poreikį ir galimybes.
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