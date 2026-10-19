Paklausus, kokie yra pirmieji kasos vėžio ženklai, gydytojas atsakė be užuolankų: „Būdingi 3 dalykai...“

Nacionalinio vėžio centro gydytojas chirurgas Justas Kuliava paaiškina, kokie simptomai turėtų atkreipti dėmesį, kas didina riziką susirgti ir kokios gydymo galimybės taikomos nustačius ligą.
Pirmieji kasos vėžio simptomai gali būti lengvai neatpažįstami
Anksti atpažinti kasos vėžį sudėtinga, nes pirmieji ligos požymiai dažnai būna nespecifiniai ir gali būti painiojami su kitais sveikatos sutrikimais.
Pasak gydytojo, nėra vieno konkretaus simptomo, kuris leistų iš karto įtarti šią ligą. Vis dėlto dėmesį turėtų atkreipti nepaaiškinamas svorio kritimas, apetito stoka ir skausmai viršutinėje pilvo dalyje.
„Gal būtų kokie trys labiau būdingi dalykai: svorio kritimas, apetito stoka, kažkokie skausmai viršutinėje pilvo dalyje. Gal labiau kasos vėžiui būdingi skausmai, plintantys į nugarą“, – sako J. Kuliava.
Ligai progresuojant gali atsirasti ir ryškesnių simptomų. Vienas jų – gelta, kai pagelsta oda ir akių baltymai. Taip pat gali patamsėti šlapimas, o išmatos tapti šviesesnės. Šie simptomai gali pasireikšti tuomet, kai navikas sutrikdo tulžies nutekėjimą.
„Tai toks labai specifinis kasos galvutės vėžiui būdingas simptomas, tik jis nėra ankstyvas – jis yra vėlyvas“, – apie geltą kalba gydytojas.
Kas didina riziką susirgti kasos vėžiu?
Vienos konkrečios kasos vėžio priežasties dažniausiai nustatyti nepavyksta, ligos riziką gali didinti keli veiksniai. Tarp jų – rūkymas, nutukimas, nesubalansuota mityba, alkoholio vartojimas ir lėtinis kasos uždegimas.
Rizikai įtakos gali turėti ir paveldimumas, ypač jei šeimoje yra buvę vėžio atvejų arba žmogus turi tam tikrų paveldimų genetinių pakitimų.
„Genetika irgi gali turėti įtakos, ypač žmonėms, kurių artimųjų tarpe dažniau pasitaiko vėžio atvejų arba nustatyta tam tikra geno mutacija. Pavyzdžiui, tai gali būti BRCA1 ir BRCA2 genai. Tokie žmonės turi didesnę riziką susirgti vėžiu“, – aiškina gydytojas chirurgas J. Kuliava.
Kokie tyrimai padeda nustatyti ligą?
Įtarus kasos vėžį, atliekami tyrimai, padedantys įvertinti kasos pakitimus ir nustatyti, ar liga nėra išplitusi į kitus organus. Nors kai kuriais atvejais gali būti atliekamas pilvo organų ultragarsinis tyrimas, svarbų vaidmenį diagnozuojant kasos vėžį atlieka kompiuterinė tomografija.
„Diagnozei patvirtinti dažniausiai atliekama kompiuterinė tomografija, kuri leidžia įvertinti kasą ir pakitimus kasoje. Taip pat kompiuterinė tomografija atliekama siekiant įvertinti pakitimus kituose organuose, ar kitur nėra ligos išplitimo“, – aiškina J. Kuliava.
Tyrimų rezultatai padeda gydytojams įvertinti naviko vietą, jo išplitimą ir parinkti tinkamiausią gydymo būdą.
Gydymas priklauso nuo ligos stadijos
Gydymo pasirinkimas priklauso nuo to, ar vėžys išplitęs į kitus organus, kokio dydžio navikas ir ar jis susijęs su šalia esančiomis stambiomis kraujagyslėmis.
Taip pat atsižvelgiama į bendrą paciento sveikatos būklę. Kai naviką galima pašalinti chirurginiu būdu, operacija yra vienas pagrindinių gydymo metodų.
„Jeigu įmanoma, tai gydymas pradedamas chirurgija – tai yra aukso standartas“, – teigia gydytojas chirurgas J. Kuliava.
Vis dėlto ne visais atvejais operuoti galima iš karto. Jei kyla abejonių, ar naviką pavyks saugiai pašalinti, gydymas gali būti pradedamas chemoterapija. Vėliau iš naujo įvertinama ligos būklė ir sprendžiama, ar atsirado galimybė atlikti operaciją.
„Jeigu galvojame, kad abejotina, ar pavyks saugiai atskirti naviką nuo kraujagyslių, tada kartais gydymas pradedamas nuo chemoterapijos, o vėliau vertinama, ar navikas sumažėjo, ar ne“, – aiškina gydytojas.
Jeigu liga jau išplitusi į kitus organus, dažniausiai taikomas gydymas vaistais. Tokiais atvejais gydymo tikslas ir galimybės priklauso nuo ligos išplitimo bei paciento būklės.
Kodėl kasos vėžys toks pavojingas?
Kasos vėžį gydyti sudėtinga, nes liga dažnai nustatoma jau pažengusi, kai naviko chirurginiu būdu pašalinti nebeįmanoma. Pasak gydytojo, nors šis vėžys nėra vienas dažniausių, mirtingumas nuo jo yra didelis.
„Kasos vėžys yra pakankamai retas, bet jis yra agresyvus. Pasaulyje ir Lietuvoje, jeigu neklystu, jis maždaug aštuntoje vietoje pagal dažnumą, o mirtingumas nuo kasos vėžio yra ketvirtoje vietoje“, – teigia specialistas.
Pasak gydytojo, ligos prognozę apsunkina tai, kad ankstyvosiose stadijose simptomai gali būti neryškūs, todėl žmonės ne visada laiku kreipiasi į medikus.
„Dėl savo agresyvumo ir dėl to, kad nustatomas vėlesnėse stadijose, gydymo prognozė arba tikimybė pasveikti yra žymiai mažesnė“, – pabrėžia J. Kuliava.
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